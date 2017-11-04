شيخنا ليك الفضل

شعر: صالح انجابا

نحبك يا بطل

كلامك حماس مخلوط بالعسل

الموت واحد حتى

لو كان فى خندق اوفوق جبل

تعيش انت لينا المثل

انت لينا النور والامل

انت المويا تطفئ نار الفشل

تعيش ونحن مع

شيخنا البطل مهما حصل

نحن مع الكرامة

قبل ما نتذوق بطعم الندم

شيخنا الوقور

صار لينا منارة وعلم

تعيش يا من كلامو درر لمن جهل

تعيش يا بطل

يا من ذكرت مكان الخلل

الحاج موسى حيعود

لينا ذى الخريف

ويزيدنا من بركاتو بلل

وفى صحاري

قلوبنا بماء العزة هطل

الحاج موسى جانا ذى

قنديل من عدم

واعلنها ثورة شعب سقى

بدموا كل وادى وغابة وسهل

ثورة شعب مازال يضحى

و ضحا واعطا وجزل

قالها اليوم ما فى هزل

قالها لا للظلم

واعلنها بصراحة بدون

ارتعاش او خجل

اسد حنغنى ليهو فى كل المدن

يامن كان دوا لشعب اصابوا الشلل

شعب اتشتت ومن طول

الغُربة حسَّ بالضياع والملل

الحاج موسى

انت الضياء من مدرسة الضياء

وانت الفرح لى قلوبنا وصل

انت شامة فى خدالوطن

والصنديد للمبادىئ

أبداً ما خزل

انت مكانك فى العيون

والأحداق والمُقل

دخلت تاريخنا مش مهم

الطاغية لو رحل أو ما رحل

خلاص يا رسول التغيير

تركنا الانتظار والوجل

خلاص مستعدين

للنضال والكفاح والعمل

صحيتنا من سبات جبن

كان لينا صديق مُحْترم

شيخنا ليك الشكر والود

وليك الفضل

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