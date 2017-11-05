قوي أمن النظام تتحرش بالنساء المنقبات في شوارع اسمرا

فرجت :اسمرا

افادت الأنباء الواردة إلينا من العاصمة اسمرا بتواجد قوي الأمن بكثافة غير معهودة في الطرقات العامة المؤدية الي مداخل الأحياء ذات الكثافة المسلمة وحول المساجد, خاصة علي الطرق المؤدية الى مسجد اخريا الكبير ومسجد الخلفاء الراشديين ومسجد جزاباندا.

وفي تطور خطير افادت الأنباء بتعرض بعد النساء المرتديات للزي الاسلامي بالمضايقات والتحرش من قوي منسوبة الي الأمن والمخابرات حيث تم توقيف مدرسات فى مدرسة الضياء صباح يوم الخميس الماضى وتم الافراج عنهن مساء نفس اليوم بعد تعرضهن للتهديد المبطن بنزع زيهم الاسلامي.

وذكرت المصادر – التي لم يتسنى لفرجت التأكد منها – انه تم احضار الشيخ موسي محمد نور يوم امس الاول الخميس الي وزارة التعليم ومطالبته بالتوقيع علي بعض الأوراق مقابل الإفراج عنه حيث رفض ذلك وتم إعادته الي السجن.

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