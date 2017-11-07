الاسلام دین الرحمة

اویس احمد نصیر

الرحمة غریزة فی النفس الانسانیة ،اودعھا اللہ سبحانہ و تعالی فی قلوب عبادہ الرحماء، و ھي من الفضائل التی یدعو الیھا الاسلام، کما ان الله عز وجل متصف بہذہ الصفة بما یلیق باسمائہ الحسنی فہو الرحمان و الرحیم الذی وسعت رحمتہ کل شيئ، لقولہ: رحمتی وسعت کل شيئ، و ایضا کما ورد فی الحدیث:(ان اللہ خلق الرحمة یوم خلقھا مائة رحمة، فامسک عندہ تسعا و تسعین رحمة، و ارسل فی خلقہ کلہم رحمة واحدة، فلو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمة لم ییئس من الجنة، و لو یعلم المومن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار۔

(صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف)

و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متصفا بہذہ الصفة و قد اثنی اللہ عزوجل علیہ بذلک فقال (وما ارسلناک الا رحمة للعالمین) وهو القائل (ص): ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔.

ھذہ ھی اداب الاسلامیة الصارمة فی وجوب العمل بالرحمہ۔ وان تعليم الرحمة والحث عليها لا یحتویھا القرءان المجید وحدہ، بل تتجلی ایضا فی سنة الرسول و قدوتہ و فی سیرتہ و حیاتہ، فقد کان یوصی اصحابہ ان یتعاملوا بالرحمة حتى أثناء الحرب والقتال، و کان يحذر من قتل النساء و الاطفال، و قد استنکر بشدةٍ قتل النساء، و کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يوصي اصحابہ أثناء خروج جيش المسلمين للقتال أن لا يؤذوا أو يقتلوا راهباً أو عابداً ولا امرأةً ولا شيخاً ولا طفلاً، وأن لا يهدموا بناءً أو معبداً، وأن لا يقطعوا شجرة أو طريقا ان الرسول لم یکتف بتلقین هذہ الاسس، بل سلک بموجبھا و عمل بمقتضياتها، و اصر علی رعایتہا حق رعايتها۔

ان کل عمل من اعمال النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و کل لحظة من حیاتہ الطاھرة تشہد صراحة انہ کان رحمة متجسدة. کان ینبض فی صدرہ الشریف قلب رحیم، و لیس بوسع قلب اخر ان یضرب مثلا اعلی منہ او یودی مقتضیات الرحمة بشکل افضل منہ سواءً فی السلم او فی الحرب، فی البیت او خارجہ، فی تعاملاتہ الیومیة او فی معاھداتہ مع اصحاب الادیان الاخری، لقد ضرب صلی اللہ علیہ وسلم امثلة رائعة فی التسامح الدینی و حریة الفکر و المعتقد، وعندما دخل صلی اللہ علیہ وسلم مکة کفاتح عظیم عفا عن القوم المھزومین و رحمھم، و لیس ھذا فحسب بل اعطاھم حقا کاملا فی حریة الدین، و ضرب مثلا اعلی فی العمل بالامر الالہی القائل(لا اکراہ فی الدین)البقرہ ۔۲۵۷

کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحض اصحابہ علی التعامل بالرحمة مع سائر المخلوقات کالدواب و البہائم لحدیث ابن عمر عن النبی قال(دخلت امرة النار فی ھرة ربطتھا و لم تطعمھا ولم تدعھا تاکل من خشاش الارض۔

(البخاری کتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق یقتلن فی الحرم)۔

کما اکد صلی اللہ علیہ وسلم ان المومن یوجر علی رحمتہ بالبھائم،حیث سئل(ان لنا فی البھائم اجرا؟فقال صلی اللہ علیہ وسلم (فی کل کبد رطبۃ اجرا)

والصحابة نھجوا نھج رسول اللہ و تعاملوا مع کل شی فی الکون بالرحمة، فھذا ھو جوھر الاسلام، یدعو اتباعہ الی التعامل بالرحمة مع کل شی، و بینما نری ان الذین یدعون بانہم یتعاملون بانتھاج التوراة والانجیل و یتبعون رسل اللہ موسی و عیسی علیہما السلام و الحقیقة ان الرحمة بعیدة عن مواقفھا و تعاملھا مع العالم فاین رحمتھم تجاہ بلاد العرب۔

ندعوا اللہ ان نتعامل بالرحمة مع الجمیع۔اللہم امین۔

مرتبط