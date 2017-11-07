بيان صحفي …المنتدى الوطني للحوار

المنتدى الوطني للحوار

بيان صحفي …/نوفمبر6/2017

قبل أربع سنوات تقريبا، في يوم الأحد الموافق للثاني من فبراي2014 أعلن منتدى الحوار الوطني تأسيسه للجمهور. لقد أثار الحدث الامال والتوقعات كما أثار بعض الأسئلة ايضاً. وفي حين يقر المنتدى الوطني للحوار ببعض الإنجازات الجديرة بالذكر، إلا أنه لم يستفد على نحو فعال من كرم الجمهور وحسن نواياهم. لم ينجح في التحول إلى منظمة نابضة بالحياة وقوية مع هيكل تنظيمي وإجراءات محددة وواضحة والتي تسمح للأعضا ئه / ومؤيديه الشعور بانهم أصحاب للقضية.

وبعد العديد من المشاورات والمداولات، توصل المنتدى الوطني للحوار إلى استنتاج مفاده أن الوضع الراهن لا يمكن الاستمرار فيه و إلى أهمية إجراء إصلاحات اساسية للمنظمة وبدون تاخير. وتحقيقا لهذا الهدف، عقدت اللجنة اجتماعا يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017 في فرانكفورت بألمانيا، وأعادت هيكلة نفسها، و لقد وسعت من حجم مجلس إدارتها، ووضعت آليات تسمح لها بالعمل بصورة أكثر شفافية و تخضعها للمساءلة . ومن شأن إعادة الهيكلة الجديدة، ووفقا للنظام الجديد الذي تم اعتماده يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، أن يمنح المنتدى الإريتري للحوار الدعم المؤسسي والزخم الذي يحتاجه لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من 25 عضوا يعكس كل التيارات السياسية. هذا و قد انتخب مجلس الإدارة الجديد في أول اجتماع له رئيسه و أيضا إنتخب لجنة تنفيذية مكونة من سبعة أعضاء. والجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة المنتخب هو الدكتور أسفاو تكستي.

وتتألف اللجنة التنفيذية من األأعضاء التالي ذكر أسماؤهم:

1 – سمرى هابتيماريام، الرئيس التنفيذي.

سليمان أدم حسين، نائب الرئيس التنفيذي. محي الدين أبو بكر شنقب، أمين الصندوق. جيليواي سعيد، سكرتير. ألسفير عندى برهان ولدى جيورجيس، رئيس لجنة الحوار والدبلوماسية والدعوة.

6 – يوناس حاقوس، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة.

7- الدكتور أدانى غبريمسقل تكئ ، رئيس لجنة البحوث والدراسات الاستراتيجية.

و يتكون مجلس الإدارة الجديد من الأعضاء التالي ذكر أسمائهم و حسب الترتيب الأبجدي:

1- أحمد القيسي

السفير السابق/ أدحنوم غبريماريام السفير السابق/ عندبرهان ولدى جيورجيس

4 – بنيام دبساي

5- محمد برهان بلاتا

بيان نقاش

7- الدكتور أدانى قبرى مسقل تكئ

8- الدكتور أنقسوم أتسباها

9 – الدكتور أسفاو تخستى

10- حروي تيدلا بايرو

11 – حمد محمد كلو

12- إدريس حمد إبراهيم

قليواي سعيد

مسفن حقوص

15 محي الدين شنقب15

16 سابا فيسهايى

17 سلوى نور

18 سمرى هبتيماريام

19 سمرى كستى

20 سمهر قبريسلاسى

21 سليمان حسين

22 تسفامكئيل يوهنس

23 فيرونيكا المدوم

24 يقوب ابراهام

– 25يوناس حقوص

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