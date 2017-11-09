اعتقلات بالجملة تطال فتيات يحفظن القران الكريم فى اسمرا

فرجت : اسمرا

أفادت مصادر عليمة من داخل ارتريا ل”فرجت ” إلى استمرار حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن لنظام افورقى منذ الأسبوع المنصرم على خلفية مظاهرات الضياء فى العاصمة اسمرا .

وأفادت المصادر ان اجهزة الامن والمخابرات قامت بمداهمة العديد من المنازل في حى اخريا ذو الكثافة السكانية للمسلمين وقامت باعتقال فتيات حافظات لكتاب الله بدعوة تدريس القران الكريم وتجويده فى منازلهن بدون تصريح من الحكومة.

واكدت المصادر الى رفض الفتيات المعتقلات التوقيع على ملتمسات عفو مقابل الافراج عنهن.

ومنذ احداث مدرسة الضياء لا يزال النظام الارترى يعتقل جميع اعضاء اللجنة الادارية لمدرسة الضياء والعشرات من المعلمين والمعلمات والاطفال القصر فى سجون عديدة بالعاصمة الارترية اسمرا .

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