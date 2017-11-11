سلطات افورقى تعتقل رجل مسن رفض تدخل النظام فى المساجد

فرجت : متابعات

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد باعتقال الحاج محمد أبرار سعيد عنكر بعد خطبة الجمعة يوم امس فى مسجد الخلفاء الراشدين باسمرا .

ووفقا لهذه الاخبار ان السلطات الامنية لنظام هقدف اعتقلت الحاج محمد عنكر بعد ان وجهة كلمة بعد صلاة الجمعة اعلن فيها تضامنه مع معتقلى مدرسة الضياء واستنكر تدخل النظام فى دور العبادة .

واضافت المصادر ان الحاج محمد قال “عشت طويلا ورأيت أمور عجيبة ولكنني لم ار أعجب مما يحدث هذه الأيام ” وقال “المدعو سالم لا يمثلنا نحن المسلمين” وبعدها ضج المسجد بالتكبير والتأييد.

وبعد كلمته تتبعته عناصر النظام واعتقلته..

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