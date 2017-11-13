شبح من الماضي يتحدث

حمد كل

11/11/2017م

اتصل بي صديق من مدينة الرياض السعودية في 10/11/2017 وقال لي ان مسؤل من النظام الديكتاتوري في ارتريا، جاء الى الرياض وجمعوا له بعض الارتريين وقال لهم بعض من هرتقاته ، لكن محدثي لم يتأكد من اسمه.

في البدء افتكرته (يماني قبراب) لانه ومنذ فترة طويلة هو الذي يلتقي ببعض الارتريين أكان ذلك في امريكا او اوربا وبعض البلدان العربية ، وهو ايضا يقوم بالدور الدبلوماسي البارز بالرغم من ذهاب عثمان صالح وزير الخارجية الهزيل برفقته ، وبمعنى اوضح يمانى قبراب ومنذ فترة طويلة جدا هو الرجل الثاني في الدولة وخاضة في المجال الجماهيري والدبلوماسي .

لكني فوجئت حين علمت ان الذي تحدث مع بعض الجماهير في مقر السفارة في الرياض يوم 10/11/2017 هو الامين محمد سعيد.

سبحان الله ، هذا الرجل كان الملف الذي عفا عليه الزمن ، وهذه الاضبارة او الملف الذي تراكم عليه الغبار وبنت عليه العنكبوت ، اخرجه هذه المرة حاكم ارتريا ليؤدي دورا محدودا للغاية لتلميع نظام افورقي المأفون .

والله يا الامين محمد سعيد خجلت لك بعد كل نضالاتك ان تصبح تمبلا ، رفاقك بعضهم طواه الثرى وبعضهم في السجون واخرون يئنون في المنافي.

وبدون خجل ولا وازع ضمير قلت ، ان الذي حدث في مدرسة الضياء باسمرا يوم 31/10/2017 كان تحريضا للاطفال من البعض .

قلت لا نسمح بقيام مدارس دينية لاننا دولة ( علمانية) ، من اين اتيت بتعبيرات دولة ( علمانية) ، من علمك هذه الكلمة ايها الجهول ، الدول العلمانية هى بالاول دول ديمقراطية ولانها علمانية وديمقراطية تؤمن بحرية الكلمة التى هى الاساس للولوج الى الديمقراطية والحرية والعدالة ، الا تخجل يا الامين محمد سعيد ، المقر الذي لك فيه مكتب او انت فيه موظفا والعياذ بالله مكتوب فيه ( الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) ، ايها المتشدق بالعلمانية هل انتم علمانيون وديمقراطيون وتمارسون العدل؟ . الدول العلمانية لها دساتير ولها قوانين ، هل لك دستور وهل لك قوانين ، رفاقك في السجون يعذبون دون احكام وربما مات بعضهم او جلهم.

دولة علمانية يقولها بلا خجل ، ستة وعشرون عاما منذ التحرير والاستقلال لدولة وهب ابناء الشعب الارتري دماءه لتحريرها، ستة وعشرون عاما لا دستور ولا مؤسسات دولة ولا نظام شرعي جاء بالانتخاب.

اتذكر يا الامين محمد سعيد يوم فرضت على ذاك البرلمان الذي اخترعتموه وليس الشعب الارتري ، وعند الاجتماع فرضت انت ان يختاروا دون رفع الايدي اسياس افورقي .

بعد ستة وعشرون عاما والناس مازلت تلجأ ، الشباب لجأ بعد ان فرض عليه اللجؤ هربا من خدمة وطنية وهمية يعمل فيها لاشباب بالسخرة، كثير منهم مات في الصحاري واخرون ماتوا بالمئات في ( لامبيدوزا) وبعضهم يباع كالعبيد بواسطة تجار البشر ، وبعضهم الاخر تباع اجزاء من اجسامهم ومازل الامين محمد سعيد يقول لنا نحن دولة علمانية ، في ظل هذه الدولة الوهمية ضاعت الارض ، فقدنا ( بادمى)، وفقدنا ( حانش او حنيش) وبعنا ( عصب) بابخس الاثمان واجر الجزر قديما لايران والان لاى سمسار جديد قادم .

رئيسك صاحب الدولة العلمانية يبيع كل يوم قطعة ارض من الوطن (يبيعها كأنها ارض بلا صاحب) ومداخيل الذهب تدخل جيوب كبار رجال العسكر والامن والمخابرات والشعب يموت جوعا ومرضا بلا دواء .

تتشدق بكلام وكانك الناهي والامر وانت حتى لاتستطيع تحريك جناح باعوضة ، اتحاول ان ترضي سيد نعمتك بقولك ( لانسمح برفع صور مريم العذراء ولا ايات قرانية ولانسمح بقيام مدارس دينية ) . هذا الحديث يؤكد انكم بائدون لامحالة ، هذه مسالة أكبر منك ومن سيدك .

العلاقة الاسترايجية مع الامارات، يبدو ان فهمك للمسائل الاستراتيجية قاصر ، فكلمة استرايجية او العلاقة الاسترلتيجية تتم بين الدول بصورة متكافئة، ين أين منكم الامارات

اين منكم الامارات ، انتم تتسولون الامارات بعرضكم (عصب) عليها ، انتم تقتاتون المساعدات ( رزق اليوم باليوم) .

اما موضوع العلاقة بقطر ، كانت هذه العلاقة في الاصل خصما على العلاقة السعودية الارترية لكن لصلف وغرور سيدك ضاعت امور كثيرة منها بعد اتفاقية شرق السودان والمشاريع الحدودية الموعودة ، محاولة الوساطة بين ارتريا وجيبوتي ووضع وحداتهم العسكرية بين البلدين ، هل في تلك الفترة فرضت عليكم قطر ان تتصالحوا مع التيارات الاسلامية ؟ بطلوا هذه التخاريف فقد اصبحتم مضحكة وسخرية وصدق ذاك السوداني يوم قال لك انك ( ديك العدة) لعنكم الله.

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