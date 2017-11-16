مظاهرة إريترية بإثيوبيا تكشف انتهاكات نظام أفورقي

محمد غلام-أديس أبابا

على وقع الأهازيج الحماسية والدعوات بسقوط نظام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي “القمعي” حمل مئات الإريتريين اليوم الأربعاء رسائل الشكوى والعتب إلى مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يشكو هؤلاء من تجاهل المجتمع الدولي والأفريقي لمحنتهم المزمنة وغضهما الطرف عن حملة القمع والاعتقالات الأخيرة في صفوف المعارضة والمواطنين العاديين المحتجين على اعتقال داعية مسن نهاية الشهر الماضي.

ألهم اعتقال الشيخ موسى محمد نور (93 عاما) لرفضه إغلاق مدرسة الضياء الإسلامية شرارة انتفاضة واسعة في العاصمة الإريترية أسمرة ومناطق أخرى، وكان ثمن إخمادها فادحا: اعتقالات وقمعا وقصفا بالمروحيات، حسب هؤلاء.

شق المتظاهرون طريقهم عبر شارع الاتحاد الأفريقي بمنطقة مكسيكو وسط العاصمة ولم توقفهم إلا متاريس الشرطة خارج البوابة الرئيسية.

وقد حالت الاعتبارات السياسة والدبلوماسية -ربما- من استلام الرسالة أمام المصورين ورجال الإعلام، في مشهد يشي بأنها لم تصل كما أراد مرسلوها. تندد الرسالة بـ”الممارسات القمعية التي ترتكبها الحكومة الإريترية” وتطالب باتخاذ خطوات ضد نظام أفورقي وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي طريقهم إلى المقر بُحت حناجر المتظاهرين بهتافات “لا للدكتاتورية، نعم للديمقراطية، أوقفوا العبودية في إريتريا، لالا للتفرقة الدينية”.

يبلغ عدد اللاجئين الإريتريين في عموم إثيوبيا نحو 200 ألف أغلبهم في معسكرات ومعظمهم في إقليمي عفر وتغراي، و100 شخص إلى 150 يصلون يوميا عبر الحدود في مغامرة خطرة تفضي أحيانا كثيرة إلى القتل أو الاعتقال.