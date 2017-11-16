هروب جماعى لمسؤولين فى وزارة التعليم الارترية

فرجت : اسنا

ذكر موقع اسنا على الانترنيت ان العديد من كبار المسؤولين فى وزارة التربية والتعليم قد فروا من البلاد خلال فترة شهدت فيها العاصمة الارترية مظاهرات كبرى على خلفية احداث مدرسة الضياء فى اسمرا .

وفقا لمصادر أسنا ان السيد عبد الله محمد عثمان، رئيس فرع وزارة التربية والتعليم في منطقة جنوب البحر الأحمر فر من ارتريا من دون ذكر الجهة التى لجأ اليها.

وترأس السيد عبد الله محمد عثمان فرع جنوب البحر الأحمر لوزارة التعليم لأكثر من عقد من الزمان قبل اقالته عام 2017 بعد انتقادات لاذعة وجهها لسياسة التعليم بلغة الام وتهميش اللغة العربية فى ارتريا.

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