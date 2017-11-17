المظاهرات الإرترية خارج ارتريا حاجة التواصل مع الداخل

بقلم: دكتور الجبرتي:

استطاعت المظاهرات التي قام بها طلاب و اهالي مدرسة الضياء الاسلامية في أخريا بأسمرا، كسر حاجز الخوف الذي ظل يقبع علي صدور الارتريين لربع قرن من الزمان . والتي كانت استجابة لكلمات الحاج موسي محمد نور رئيس مجلس الادارة الاهلية لمدرسة استاذ بشير ، الذي تحدي النظام واعلن رفضه للقرارات المتخلفة التي يريد فرضها علي المدرسة والطلاب ، اولا في لقائه بهم مكاتبهم ، ثم اعلنها داوية في لقائه الجماهيري بالطلاب وولاة امورهم ، بدون خوف ، مرددا نحن مستعدون للموت والاعتقال من اجل الدفاع عن حريتنا الدينية والشخصية ، وانه لابد من مواجهة هذا النظام الظالم المجحف في حق جميع المواطنين .

           بدأت المظاهرات محلية بحتة في مدرسة الضياء ، ضد أفراد الشرطة الذين جاؤوا لتنفيذ قرارات النظام الخاصة بالمدرسة ، وواجهوا الرصاص بصدورهم . وتوجهوا الي مسجد الخلفاء الراشدين لمقر المفتن الارتري ، والذي هرب الي السفارة السودانية . ثم حولوا المظاهرات الي بيت رأس النظام الغاشم ، والذي بدوره لم يصدق هذه الهبة الرجولية التي ظن انه بجبروته لسنين قد قتل في اهل ارتريا النخوة والجرأة علي المواجهة ، وصدم من هول المواجهة وفر هاربا علي مروحيته .

             ولعبت وسائل الاتصال الحديثة دورا مهما في توصيل المعلومات بالصورة والصوت اولا بأول الي خارج البلاد ، لتتلقفها ايادي اللاجئين الارتريين في بلاد الله كافة وتتفاعل معها . ثم ترغم أصحاب المصلحة من القنوات الفضائية لنشر الخبر ومتابعته لأيام . و ما يزال النظام يبحث عن من ارسل الصور والفيديوهات التي نشرت عاره وضعفه وجبنه للعالم اجمع . واستجمع ما تبقي من خواره وصار يعتقل الصغار والنساء والكبار .

            ما نريد به من سرد هذه القصة المتكررة في معظم المقالات التي كتبت و ونشرت في الاسبوع الماضي ، اسبوع الانتفاضة المباركة هو ، ان هذا الفعل المحلي القوي هو من أجبر العالم و الاقليم للالتفات الي أوضاع إرتريا ، والي ان يتعرف اليها في خريطة افريقيا والقرن الافريقي . ان هذا البركان المحلي الذي بدأ وانتهي في اسمرا هو ما هز كيانات الظلم والفساد في ارتريا ، و آخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم . وسيحاولون ان يطفئوا نور الله بافواههم وسجونهم ورصاصهم ، و يأبي الله الا ان يتم نوره ولو كره المبطلون .

          ان قوة الفعل المحلي وتميزه هو ما يجعله دوليا وعالميا ، تلتفت اليه انظار الجميع ويبحث عنه وحوله كل ذي مصلحة او ضرر . يساعده بعد ذلك الفعل الخارجي والذي يكون دائما بقدر حجم المصالح المشتركة بين الفاعلين الداخلين والخارجيين .

              في خضم هذا التفاعل ، يظهر الانتهازيون المحليون والاقليميون والدوليون ، ليستفيدوا من هذا التفاعل ، ليتعاملوا معه حسب مصالحهم الانية و الاستراتيجية . فيري ويعكس كل منهم الزاوية التي تناسب ومصلحته ، غير آبهين لمن مات او جرح او اعتقل من صناع هذا الفعل . يتبعهم العملاء المحليون ، الوقتيون و الاستراتيجيون ايضا مدفوعي الاجر .

                ان عملية تفجير المظاهرات و الوقوف بقوة في وجه الطغيان ، لم تحتاج الي فعل خارجي في حالة مدرسة الضياء الاسلامية في اخريا باسمرا ، و إنما كان مفتعلها هو العامل المحلي المتراكم من الاضطهاد والظلم والتعدي . بل احتاجت المظاهرات الخارجية وردود الافعال الي الفعل الداخلي المحلي، وهذه بدورها تمكنت من الاستفادة من تقنيات العصر ووسائل تواصله لتوصيل رسالتها للخارج فأصبحت الرابط بين الداخل والخارج . حيث ظلت هذه التقنيات أيضا مضطهدة ممنوعة من توصيل رسالتها وربطها لأطراف المعادلة ، ليكتمل الهدف ويتحقق المنشود .

             لقد اثبتت ووضحت وسائل التواصل دورها في تحقيق الاهداف الانسانية للارتريين خلال هذه التظاهرة ، وهي التي حققت هذا الفعل الخارجي القوي والمستمر . لكن هل عرف الارتريون هذا الدور اليوم ؟ هل كان المثقفون و الاغنياء واصحاب العلاقات الخارجية جهلاء بدور الاعلام في تحقيق الاهداف الانسانية و لاكمال الدورة التفاعلية لإحداث الهزات التي تسقط النظام ؟ هل عايش الارتريون واحزابهم الغنية منها والمعدومة وسياسييهم ما قامت به وسائل التواصل الاجتماعي في الربيع العربي القائم حتي اليوم ؟ هل لاحظ المفكرون الارتريون ما قامت وسائل الاعلام الخارجية في دعم و اشعال وتوجيه الثورات العربية حتي بلغت بهم ما بلغت اليوم ؟  

            هل انتج التواصل والتظاهر مع الخارج من منظمات دولية و اقليمية وحقوقية شيئا للارتريين ؟ والذي استمر لعشر سنوات حتي اليوم ؟ ام زاد بطش النظام وتعنته ؟ وضاعف ضياع الشعب الارتري في البحار والصحاري وتجارة البشر ؟ ماذا قدمت منظمات الامم المتحدة للارتريين منذ اندلاع الثورة الارترية وحتي اليوم لثمان وخمسون سنة ؟ ماذا فعلت المنظمات الحقوقية للشعب الارتري المظلوم في كل بنود الحقوق الآدمية المحلية والاقليمية والدولية حتي اليوم ؟ ماهو المفيد من تغطيات الاعلام الخارجي للاوضاع الارترية لثممان وعشرين سنة ؟

          بل ، ماذا فعلت التنظيمات و الاحزاب الارترية المعارضة للشعب الارتري في محنته الطويلة ؟ اين تنفق اموالها التي تجمعها باسم اللاجئين وباسم الاطفال والنساء والنضال ؟ من الخيرين والمنظمات الدولية ومن الارتريين في الخارج  ؟ كم انفقت الاحزاب والتنظيمات في مأكلها الفاخر وسفرياتها الفي أي بي ؟ في العشرة سنوات السابقة ، والتي نقصد بها بداية وانتشار التقنيات الحديثة المتعددة للتواصل والاتصال الاجتماعية والعام . كم انفقت وراء وسائل الاعلام الاجنبي ليبكي عنها جراحها ؟

       ثم كم عدد منظمات المجتمع المدني الارترية ؟ التي تعمل سواتر للتنظيمات السياسية ، والتي تعمل منفردة ؟ كم  انفقت منظمات المجتمع المدني في مشاريعها التنموية  التي تتكرر بين المنظمات وليس بها تجديد ومواكبة لحاجة اللاجئ  ؟ ماهي خدماتها للمعتقلين داخل ارتريا ؟ لماذا لم تستطيع اجبار المنظمات الدولية الشبيهة من الدخول في وكر الضبع الارتري ؟

           اين هو موضوع الاعلام ، من اولوياتها ؟ اين هو موقع وسائل الاتصال من خدماتها ؟ كيف تري صناعة الاعلام البديل للمواطن الارتري بالداخل ؟ هل تري انه يكفي الاستنفار لاسبوع رمضاني او شتاء او علة في مواقع اللاجئين الامنة خارج الحدود الارترية ، لدعم اللاجئ الارتري ؟ اليس من واجبها العمل لاجل حل المعضلة الرئيسية بدلا تقشير الجرح الملتهب لسنوات ؟

              هل تحجر عقل منظمات المجتمع المدني في تقديم السكر والزيت والدقيق للاجئين يعانون اللجوء اربعون سنة ؟ ام هل تقوقع فكر منظمات المجتمع المدني في ان خدمة اللاجئين هي اشباعهم  لايام فقط ؟ هل عقمت منظمات المجتمع المدني عن التفكير في اعادة اللاجئين الي ارضهم وديارهم التي اخرجوا منها ، الا ان يقولوا ربنا الله ؟ هل قامت او فكرت منظمات المجتمع المدني والتنظيمات الغنية المدعومة ، في انجاز قناة فضائية ، او راديوا يستطيع الوصول الي الداخل الارتري ؟ هل فكرت في ضخامة الفعل الذي تقوم به قناة اسياس الفضائية اليتيمة ، في تحجيم عقل المواطن الارتري في الداخل والخارج ؟ هل تعلم المنظمات والتنظيمات مدي اهمية و اولوية الفضائيات التلفزيونية في تحرير العقل الارتري ؟

           اكرر.. اتصل بي مجموعة من المتفاعلين بالمظاهرات الارترية في الخارج ، اثناء تجمعهم واسمعوني ضجيجهم وحفيفهم الملتهب ، لانجاز المظاهرة الالفية ، وطلبوا مني دعمهم بكلمات ووصف لما يتم في الخارج .. سالتهم .. كم مظاهرة شاركتم فيها ؟ كم بلد يتم فيها المظاهرات ؟ كم شخصا يتظاهرون هنا وهناك ؟ هل تغطي أية قناة دولية مشهورة ومشاهدة اخباركم ؟ هل يشاهد المواطن الارتري في الخارج هذه المظاهرات ليعرف حجم التضامن الذي تقومون به ؟ كم سجارة دخن المتظاهرون ؟ كم تذكرة سفر بالبصات او بالطائرات او بالقطارات تكلفتم لتبلغوا موقع المظاهرات ؟  كم كاس شاي شرب المتظاهرون هنا وهناك ؟ كم خسرتم في طباعة الفانلات و السايد كابات والاقمشة ومواد الشعارات التي سترفعونها ؟

             ماذا انتجتم في المظاهرات العشرة الاخيرة السابقة ؟ هل كان الانتاج بالحجم الذي كنتم تتوقعون ،؟ بل ماذا تتوقعون من نتائج لهذه المظاهرات ؟

          هل يستطيع الاف المتظاهرين والمتفاعلين هؤلاء ان يستاجروا قناة فضائية يتواصلون بها مع الداخل الارتري ، ثمنها لا يزيد عن سبعون الف دولار ، للسنة الواحدة ؟ دعك من قناة كاملة بل نصف قناة فقط بنصف التكلفة ؟

          من المحتاج للتواصل في هذه الاونة ، المواطن داخل ارتريا ، ام المنظمات الدولية والاقليمية ، التي تعرف سلفا ما يدور في ارتريا ثانية بثانية ، عبر السفارات الاجنبية ؟ ولن يتحركوا الا اذا مست مصالح دولهم الداعمة . وكم مرة تواصلتم مع الداخل الارتري ؟ وكم مرة تواصل المواطن الارتري معكم ؟

         كم دفع الحاج موسي محمد نور لاطلاق كلماته وتفجير شرارة المظاهرات الحقيقة امام الحديد والنار والجبروت الظالم في اسمرا ؟

            لماذا نتسول اعلام الغير ليخدم قضيتنا ؟ لما يعجز 2.5مليون لا جئ ارتري عن فهم وترتيب اولوياتهم في الصراع مع من يمنعهم العودة الي ديارهم ورؤية احبابهم ؟ لماذا فشل الارتريون في اوروبا في توصيل رسالتهم للداخل والخارج ؟ لماذا لا يصنع الارتريون قناتهم الخاصة ، ليعرضوا قضيتهم بطريقتهم ، بدون ابتزاز من عملاء وبدون تحوير من مغرضين .

             لماذا لا يفكر تنظيم أو حزب ان تكون وسيلته الرئيسية في الصراع هي الاعلام والفضائيات ؟ لماذا لا يكون الاعلام هو هو وسيلة احدي منظمات المجتمع المدني او عدد منها  ؟ لماذا لا نقتسم المهام بين لاجئي كل قارة ، لاجئوا اوروبا عليهم تكلفة ايجار اربعة اشهر ، ولاجئوا امريكا اربعة اشهر ايضا ، ولا جئوا استراليا اربعة اشهر ، ولا جئوا الخليج تكلفة التشغيل ، وهكذا نكون قد تقاسمنا المهام بكل سهولة ؟  نريد قناة فضائية ارترية نتواصل بها مع الداخل نوصل لهم رسائلنا ويبلغونا عبرها رسائلهم ، نريد تقوية الصلة بين ارتريوا الداخل والخارج . ولسنة واحدة فقط  ، سترون النتيجة المبهرة . ان ادوات الصراع مع النظام الارتري في غاية البساطة وهي غير معقدة كما نظن . فالنبدأ الخطوة الاولي ، وهي ستقودنا الي الخطوة الثانية .

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نشرت بواسطة في نوفمبر 17 2017 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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