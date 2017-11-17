تضامنية لجنة المجلس الوطني فرع الشرق الأوسط مع انتفاضة ارتريا

ضامنا مع انتفاضة الشعب الارتري المعلم التي حمل لواءها شيخ الانتفاضة ورمزها الكبير الشيخ / موسى محمدنور رئيس لجنة مدرسة الضياء الاسلامية بأسمرا، معلنا بكلماته الواضحة انطلاقتها لتضع حدا للخوف والرعب الذي سادا لارتريين مدة من الزمن ، والتقط الطلاب الأشاوس وأولياءأمورهم من الآباء والأمهات شعلة الانتفاضة وحملوها على الاكتاف وفوق الرءوس وقبل ذلك في سويداء القلب وصميم الفؤاد، وانطلقوا بها غير عابئين بوابل الرصاص الحي وجموع المرتزقة من المعارضة الاثيوبية التي يستخدمها النظام البائد لقمع الشعب الارتري.

أقامت لجنة المجلس الوطني الارتري للتغييرالديمقراطي فرع الشرق الأوسط ليلة تضامنية يوم الجمعة الموافق 10/نوفمبر/2017م، أمها جمع من الارتريين على مختلف توجهاتهم وأفكارهم مستفيدين من الحالة الوحدوية التي استفادها الشعب الارتري من الانتفاضة المباركة ، متفائلين بزوال النظام البغيض الذي أطال غربتهم وزاد من معاناتهم ،واحتوت الليلة على عدد من الكلماتالتضامنية حيث ألقى كل من الأستاذ/ ادريس سليمان،رئيس لجنة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي فرع الرياض كلمة عبر فيها عن تطلعات الشعب الارتري وتضامنه مع الانتفاضة ، كما ألقى الأستاذ/ محمد صالح حقوص ،رئيس لجنة الشرق الأوسط بالمجلس الوطني كلمة طالب فيها ببذل الجهود حتى لا تنطفئ شعلة الانتفاضة ، وتخلل اللقاء اغنيات وطنية والقاءا شعريا بواسطة الفنان المبدع عبدالعزيز مرانت، كما قدم الدكتور / جلال الدين محمد صالح كلمة أبان فيها المظالم التي لحقت بالارتريين من جراء ممارسات النظام الديكتاتوري المتهالك .

واختتمت الليلة بالتواثق والتأكيد على الوقوف صفاواحدا مسلمين ومسيحيين في وجه النظام القمعي الذي حاول صرف الانتفاضة عن مسارها ، غير انها ارتدت عليه وحدة في الصف وتماسكا في المواقف ، واخذ الجميع صورة جماعية على أمل ان يلتقوا في ربوع الوطن العزيز قريبا باذن الله.

● المجلس الوطنيالارتري للتغييرالديمقراطي

فرع الشرق الأوسط

16/11/2017

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