القمة الافريقية الاروبية: الأفارقة يتهمون الاتحاد الاروبي بدعم امبروطورية الشر في ارتريا

فرجت: وكالات

اتهم الافارقة الحاضرين في القمة الافريقية الاروبية المنعقدة في ساحل العاج الاتحاد الاروبي بدعم وتمويل “امبروطورية الشر ” في ارتريا التي اجبرت بالفرار أكثر من مائة ألف مدني الى الدول المجاورة لاتريا. وهم يواجهون في رحلة الفرار هذه والتعذيب الموت على أيدي مجرمين تخصصوا من الارتزاق من ظروف اللاجئين.

في الوقت خرجت فيه اصداء الانتقادات اللاذعة الى دول الاتحاد الاروبي بخصوص ارتريا حتى خرج الدكتاتور الارتري بتوجيه تهم التآمر على نظامه على الدول الاروبية بحجة منع مواطنيه من ارسال الضرائب المفروضة من قبله ووسمها باللاقانونية.

الجدير بالذكر ان تحويلات الارتريين الذن يعيشون في دول الشتات تصل الى أكثر من 700 مليون دولار أمريكي سنويا وتعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي للنظام.

هذا ويخطط القادة الاروبيون من زيارة معسكرات اللاجئين في كل من اثيوبيا والسودان للعمل من اجل كيفية ادارة ملف تدفق اللاجئين الذين ينتهي بهم المطاف على شواطئ اسبانيا وايطاليا واليونان.

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