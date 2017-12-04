قطر ترفض دخول الامين محمد سعيد الى اراضيها للمشاركة فى مهرجان هقدف بالدوحة

فرجت : (خاص)

علمت فرجت من مصادر مطلعة ان دولة قطر رفضت دخول الامين محمد سعيد الى الدوحة للمشاركة فى ما يعرف بمهرجان ارتريا التى تنظمه سفارة النظام فى قطر سنويا .

وعلى حسب المصدر ان الامين محمد سعيد كان ينوى الحضور الى الدوحة على راس فرقة فنية من ارتريا للمشاركة فى المهرجان المذكور . الا ان السلطات القطرية رفضت استقباله لعدم حصوله على تاشيرة مسبقة اسوة بالفرقة الفنية الزائرة.

وشهدت العلاقات القطرية مع نظام افورقى توترا شديدا على خلفية تاييد اسمرا قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.

وقالت وزارة اعلام نظام افورقى اثناء الازمة الخليجية في بيان نشر على موقع الوزارة ، أن مبادرة مصر والسعودية والبحرين والإمارات وغيرهم بقطع العلاقات مع قطر، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح تنطوي على تحقيق كامل للأمن والسلام في المنطقة.

وكان الامين محمد سعيد قد صرح خلال سمنار لسفارة افورقى بالرياض فى نوفمبر الماضى بأن علاقة ارتريا بدولة قطر ليست على ما يرام بسبب دعم قطر للأخوان المسلمين ولكننا لم نقطع العلاقات الدبلوماسية معها حفاظا على مصالح خمس عشر ألف عامل ارتري في قطر.

الجدير بالذكر ان الامين محمد سعيد يتولى منصب سكرتير حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكم والوحيد فى ارتريا الذى لم يعقد مؤتمره منذ اكثر من عقدين ونيف من الزمان.

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