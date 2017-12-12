عيوننا اليك ترحل كل يوم “يازهرة المدائن”

حمد كل – لندن 8/12/2017م

“حزينة عيتاك يا مدينة البتول ، يا واحة ظليلة مر بها الرسول ”

نعم نحن الارتريون عيوننا حزينة مع اشقائنا الفلسطينين ، ليس تضامنا بل تلاحما مع هذا الشعب الذي طرد من ارضه ، ليس أمر من من أن تطرد من ارضك ، أن تطرد من وطنك وتبعد من كيانك وان تعيش مشردا لاجئا تتسول العالم ليقف معك في محنتك هذه.

نحن الارتريون نتوجع لا نتألم مع هذه المحنة “ولا يعرف الشوق الا من يكابده” ، بدأت المؤامرة في فلسطين بوعد “بلفور” المشؤم وبدأت المؤامرة على الوطن الارتري في المقابلة التي تمت بين

” فرالكلين روزفلت ” والامبراطور هيلى سلاسى على متن المدمرة الامريكية ” كوينس” في البحيرات المرة في مصر بتاريخ 1945م .

نفذت المؤامرة على فلسطين وشعبها في العام 1948م وجرعنا الامريكان سم المؤامرة لنسلم في طبق للامبراطور هيلى سلاسى وكلابه. وبالرغم من كل هذه المؤامرات فان الشعب الفلسطيني ناضل وقاوم ومازال فليس امامه الا المقاومة.؟وستظل والى الابد “القدس” عاصمة ابدية للشعب الفلسطيني.

والشعب الارتري أيضا لن يستكين حتى يسترد حريته وكرامته ، وفي الختام

” لابد للقيد ان ينكسر وللحق ان ينتصر”.

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