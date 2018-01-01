نعي أليم : شيخ عموم مشائخ عصب في ذمة الله

نعي أليم

مكتب الإعلام التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر

25 ديسمبر 2017م

شيخ عموم مشائخ عصب في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله صباح الأثنين في مدينة لوغيا اقليم عفر اثيوبيا شيخ عموم مشائخ عصب وعمدة قبيلة انكالا الشيخ عبدالله محمد عبدالله عن عمر ناهز 70 عاما وعبر التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر عن بالغ حزنه ازاء هذا فقد الجلل .. وما يقول الا ما يرضي الله ( انا لله وانا اليه راجعون ) .

السيرة الذاتية للفقيد :

ولد الشيخ عبدالله محمد عبدالله في عام 1947م في مدينة عصب وتلقى تعليمه الإبتدائ في معهد الدين الإسلامي بعصب ومن ثم انتقل للحصول على التعاليم اللغة العربية الى سوريا ومصر واكمل دراساته هناك .. الشيخ محمد عبدالله كان مناضلا نشطا وجسورا وشجاعا في الثورة الإرترية وكان يطالب بخصوصية المجتمع الإرتري ومكوناته الإجتماعية، وفي عهد نظام الدرق تم محاكمته غيابيا بالإعدام وذلك بعد فراره من أيدى اجهزة امنها ، ومن ثم عاد بعد التحرير مباشرة الى عصب وكان يشارك دوره الإجتماعي بتقديم الأراء والنصائح وبعد مرور من الأعوام تأكد الشيخ عبدالله ان النظام الجبهة الشعبية يريد طمس هوية المجتمع العفري في دنكاليا وتدمير كل حقوقه ومن هذا المنطلق كان يقوم بتوعية شيوخ دنكاليا بالمؤامرات التي تحاك ضد شعب دنكاليا من قبل الجبهة الشعبية وكان يطالبه باليقظة والأستنهاد وكان واضحا في مواقفه واراءه التي تخدم مصلحة امته، ولهذا فقد اعتقلته الأجهزة الأمنية للنظام الشعبية في عام 1998م ومكث في سجونها 3 اشهر تحت التعذيب وخرج من سجنها ومن ثم هرب الى اليمن ومن ثم الى جيبوتي وفي شهر سبتمبر من عام 1999م التحق الشيخ الى التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر وحتى لحظة وفاته كان مرجعية لكثير من القضايا المتعلقة بالنضال العفري والشعب الإرتري وكان مرشدا وأبا روحيا للتنظيم .. وللشيخ عبدالله ابنان بنت وولد .. وبهذا يعذي التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر نفسه والشعب العفري، كما يتقدم بخالص العزاء لأسرته وعشيرته .. ألا رحم الله شيخنا رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته.. إنا لله وانا اليه راجعون ..

مرتبط