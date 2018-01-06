إثيوبيا تفرج عن كافة المعتقلين السياسيين

قررت الحكومة الإثيوبية رسميا العفو عن كافة السجناء السياسيين سواء أعضاء الأحزاب أو الأفراد العاديون ممن كانوا قد أدينوا بجرائم أو جار محاكمتهم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين في بيان رسمي صباح اليوم إن هذا القرار يهدف لإحداث توافق وطني وسياسي وتعزيز الديمقراطية، و”دعم المصالحة الوطنية”.

وكان ديسالين قال أمس الأربعاء بحضور رؤساء الأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة الائتلافية في حديث لوسائل إعلام محلية إن “الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا وإما سيحصلون على عفو”.

وأضاف أنه سيجرى تحويل معسكر اعتقال “مايكيلاوي” إلى متحف، دون أن يكشف عن تفاصيل بخصوص توقيت الإفراج وعدد المعتقلين.

ولا يوجد رقم محدد ومعروف لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم اعتقلوا على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي الأمهرا وأوروميا منذ أغسطس/آب 2015، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء.

ويقول ناشطون حقوقيون إنه تم اعتقال عشرات الآلاف من المواطنين بشكل مؤقت منذ اندلاع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن نحو ألفي شخص ما زالوا قابعين في السجون.