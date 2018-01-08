رحيل الاستاذ عبدالقادر حقوس أحد أعمدة النضالي الوطني الارترى

فرجت : ملبورن

غيب الموت يوم امس الاول السبت الاستاذ عبدالقادر حقوص أحد أبرز رواد النضال الوطنى والنقابى الارترى فى جمهورية مصر العربية .

بدأ الراحل نضاله الوطني السلمي في خمسينات القرن الماضي , حيث واكب المرحلة النضالية السلمية للشعب الارتري ورافق الزعيم الوطني الكبير عبد القادر كبيري .

غادر الاستاذ عبدالقادر حقوص الوطن طالبا للعلم ومكملا لمسيرة النضال الوطني حتى وصل الى القاهرة فى خمسينيات القرن الماضى.

وبجانب تحصيله العلمي واصل مسيرته النضالية والمتمثلة فى تكوين اتحاد الطلاب ( شريف ) والمسمى آنذاك بنادي الطلبة الارتريين ، وهو احد مؤسسيه الأوائل منذ أن كان مقره ( فى شارع البنات ) قبل ان ينتقل إلى موقعه الحالي في شارع شريف .

الاستاذ عبد القادر حقوص الف العديد من الكتب الادبية والاسلامية ، كما له عدد من الدواوين الشعرية.

اسرة “فرجت” تتقدم بخالص التعازي والمواساة لاهل الفقيد وتدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء . إنا لله وإنا إليه راجعون.

نبدة عن السيرة الذاتية للاستاذ عبدالقادر حقوص (نقلاً عن مجلة النهضة):

الاســـــــــــــــــم : عبد القادر حقوس محمد الجبرتى . محل الميلاد وتاريــخــــه : إرتريا – مدينة كرن 1930 م . دراسته الأولـــــــى : حفظ شيئاً من القران الكريم في مسقط رأسه ودرس في المعهد الديني بأسمرا وهاجر إلي السودان ليكمل دراسته في معهد أم درمان وأقام فيه سنتين . سفره إلي مصــــــر : التحق بالأزهر الشريف وحصل منه على الشهادتين الابتدائية والثانوية وكان ترتيبه الأول في الثانوية ونال شهادة الامتياز وميدالية في عيد العلم من الرئيس جمال عبد الناصر . دراسته الجامعيـــــة : حصل على درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية عام 1966 م من كلية دار العلوم جامعة القاهرة كما نال دبلوم عالي من معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة 1975م نشاطه في فترة الدراســـــة : كان واحد من المؤسسين لنادى اتحاد طلبة إرتريا عام1952م بالقاهرة ومثل الطلبة في مؤتمر الشباب الديمقراطي العالمى وحضر المهرجان الذي أقيم في مدينة موسكو عام 1957 وكان عضواً بارزاً في الربطة الأفريقية في الحقل الثقافي والاجتماعي ساهم في أنشطة رعاية الشباب والفنون والأدب لعدة سنوات . واشترك في ما بعد الدراسة في تأسيس الجالية الإرترية في ج.م.ع. بالقاهرة 26/2/1997 م . عملة في حقل التدريـــس : قام بتدريس اللغة العربية اكثر من 25 عام في السعودية . مؤلفاتــــــــــــــه : صدر له اكثر من ديوان في الشعر . وله كتابات عن شخصيات بارزة من بلاده وبحوث أخرى تاريخية ومذكرات عن دور الحركة الطلابية في القاهرة من عام 1950 م حتى عام 1966م لأبناء إرتريا في مصر وآلف كتاب بعنوان( الإسلام دين يدعو إلي الحق والخير والإحسان ). كما كتب عن إرتريا وصفحات من تاريخها في الماضي والحاضر . زياراته ورحلاتــــه : زار أثيوبيا – السودان – مصر – لبنان – سوريا – تركيا – السعودية – أوكرانيا – روسيا – روسيا البيضاء – استراليا .

صدر للمؤلف

ذكرياتى عن دور الحركة الطلابية لأبناء ارتريا فى مصر من 1950م الى 1966م

(( كتب تاريخية))

صلات النسب والقرابة بين أهل الحبشة وبعض الصحابة

تاريخ في كتاب عن الجبرت والجبرتيين

– أبو الشهداء عبدالقادر محمد صالح كبيرى – رائد من رواد الوطنية ونبذه عن معالم حياته واثاره الخالده

من هو عبدالقادر كبيرى – إنه أول زعيم ارتري أستشهد فى التاريخ الحديث من

أجل الحرية والإستقلال لبلاده

تحديات ومواقف المفتى إبراهيم مختار

إريتريا : وصفحات من تاريخها في الماضي والحاضر

عواتي – بمناسبة مرور خمسين عاماَ لثورة ارتريا الخالدة بقيادة البطل “حامد ادريس عواتى” ” اليوبيل الذهبى” لإنطلاقة الثورة الإرترية. القاهرة 4 سبتمبر 2011 م.

من عصارة الفؤاد إلى طريف المعرفة والأرشاد بين الإنسان والحياة

(( كتب إسلامية))

صورة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صفاته بالكلمات كما جاء على لسان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين

قبسات ولمحات من سيرة الرسول الأعظم “محمد” صلى الله عليه وسلم

الإسلام دين يدعو إلى الحق والخير والإحسان

الإسلام ما يزال بخير

موجز تاريخ عن التقى النقي مولانا الشيخ داود يرحمه الله

(( دواوين شعر))

ديوان أبراج الوحدة

الشموع المضيئة

أحيي بلادي

ملحمة شعرية بمناسبة مرور 50 عاما لتأسيس نادى الطلاب الإريتريين بالقاهرة

وتعانقت الورود

الأيام والليالي

الحصاد حول تجاربى الشعرية

2014/3/5 النهضة

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