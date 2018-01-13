جهود منظمات مدنية وحقوقية تسفر عن الإفراج لسجناء ارتريين في اليمن

فرجت : مصادر

اسفرت جهود منظمات مدنية وحقوقية كانت في مقدمتها جهود الناشطة الحقوقية الارترية سناء علي بالافراج عن ما يقارب من مائة سجين إرتري في سجن الحديدة وتم نقلهم الي عدن.

وقد امضي السجناء الذين هم من اللاجئين الارتريين الهاربين من بطش النظام الارتري عامين في السجن دون ان تلفت الي قضيتهم المنظمات الحقوقية والإنسانية نتيجة للظروف السياسية التي يمر بها اليمن. وقد دفع هذا الوضع نشطاء حقوقيون مثل سناء علي ومنظمات مدنية ارتريا مثل ساهو مكادو الي رفع قضيتهم الي المنظمات الانسانية والحقوقية العالمية والتي أسفرت جهودها الي إطلاق سراح هؤلاء السجنا.

الجدير بالذكر ان هنالك قضايا ماثلة لسجناء ارتريين في سجن صنعاء المركزي والكثيرين من اللاجئين الارتريين الذين يلتحقون طرقات المدن اليمنية في هذه الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها اليمن الشقيق، ما يضع علي عاتق المنظمات الخيرية والإنسانية الارترية في مضاعفة جهودها لحل قضايا العالقين باليمن من الاجئين الارتريين.

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