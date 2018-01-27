الصومال ينفي مزاعم ارتريا بشأن وجود قواعد عسكرية تركية بالبحر الأحمر

فرجت : وكالات

نفى وزير الخارجية الصومالي محمد عبدي محمد المزاعم الإرترية بتعاون بلاده مع تركيا لإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر.

وقال عبدي محمد إن الاتهامات الإرترية لمقديشو حول تعاونها مع تركيا لإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر “ادعاءات لا أساس لها”، مضيفا أن علاقة بلاده مع تركيا “هي كأي علاقة أخوية للصومال مع الدول الأخرى”.

وحول جهود بلاده في محاربة الإرهاب، قال وزير الخارجية الصومالي إن بلاده وضعت خطة لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع الدول الأفريقية، مشيدا بمساعدة ودعم القوات الأفريقية (أميسوم) لتعزيز الاستقرار في الصومال.

جاءت تصريحات عبدي على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية أفريقيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وعبر عبدي عن امتنان بلاده لشعب وحكومة تركيا، مشيرا إلى أن “إعمار مطار العاصمة مقديشو، وبناء أكبر مستشفى في البلاد؛ هو جزء من الدعم الذي تلقاه شعب الصومال من تركيا في محاولة لإعادة بناء البنى التحتية والمؤسسات التي دمرتها الحرب الأهلية”.

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