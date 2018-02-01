الائتلاف الوطني الارتري ينعى المناضل ابراهام نقاسى

نعي اليم

ببالغ الحزن الاسى ينعى المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني الارتري للشعب الارتري عامة ولمناضلي الائتلاف الوطني القائد الشهيد / ابراهام نقاسي رئيس المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني الارتري وعضو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بعد معاناة طويلة مع المرض الزمته سرير المستشفى الى ان توفاه الاجل واننا اذ ننعى للشعب الارتري قائدا طالما قدم زهرة شبابه في ساحات الشرف فداء لوطنه وشعبه مناضلا وقائد عسكريا في صفوف جيش التحرير الارتري بطلا من ابطال حرب التحرير واننا في الائتلاف الوطني الارتري كان فقدنا أكبر اذ اننا فقدنا قائدا فذا ومناضل وطنيا جسورا لا يهادن في القضايا الوطنية او المساس بالرموز الوطنية وخاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يمثل منعطفا هاما كنا في احوج ما نكون الى جهوده الوطنية المخلصة لاسيما في ظل ما يمر به المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي المظلة الجامعة ولكن هذه مشيئة الله عز وجل ولا راد لمشيئته ولا حول ولا قوة الا بالله .

هذا فأننا نتقدم لا سرته الكريمة بخالص تعازينا القلبية راجين من الله ان يلهمنا واياهم الصبر على هذا الفقد الكبير.

المكتب التنفيذي للائتلاف الوطني الارتري

20 يناير 2018م

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