الإجماع الإقليمي على موتَتِنا

بقلم: بشرى بركت

إجازةٌ أتت دون إجازةٍ من الظروف والأحوال السائدة، وقد كانت لدواعي السفر المفاجئ فاقبلوا مني المعذرة.

لا شك أنّ الظروف التي تمرمنطقتنا هي الأصعب والأعقد في مسيرة مجتمعنا حيث إختطلت الأمور حولنا وتداعت كل قوى الشّر علينا، الداخلي منها والخارجي. وقد كدنا نصل لقناعات بأن مصيرنا ليس بأيدينا وأنّ الآخرين سيصنعون لها مرحلة ما في تاريخنا الحديث، وانّ تاريخ عطائنا المنير سنضيف إليه صفحة قاتمة يقودها – كرزاي ما – في أفضل الأحوال.

إنّ شعباً له تاريخ مرصوف بالكفاح الذي لم يتوقف للحظة واحدة دون حليف أو أليف لم يكن لينتظر من أعداء الأمس أن يكونوا له أطواقا للنّجاة، خاصة وأنّ التاريخ لم ينس أنّنا لم نجد حليفاً حقيقيا ثابتاً في موقفه إلا حليفاً واحداً، وقد تجلّى لنا دون شكّ أن هذا الحليف التقليدي والوحيد كما عهدناه عبر سنين تاريخنا المديدة وواقعنا الأليم ثم لا شك في مستقبلنا المزدهر، هو “فقط” وحدتنا وصمودنا وإصرارنا على تحقيق مطالب شعبنا وتحقيق آماله وتطلّعاته من خلال جهودنا الذاتية وعملنا الجاد.

الكلّ يعلم أنّ تلك الذئاب المتربّصة لا تأبه لا بمستقبلنا ولا بمستقبل شعوبها بقدر اهتمامها بالعبث بمصائرنا واللعب في يوميات شعبنا ووضع ديمغرافيا جديدة تتواءم مع جشعهم في الإستحواذ على كل مقدّراتنا. وعليه نجد الكلّ مُجمعٌ على تخريب فكرة الوطن الإرتري، وزيادة تشريد شعبنا كما فعلوا إجماعا أيضاً في سابق عهودهم.

وللتذكير يمكن بأن نقول أنّ السودان المكوزن، بقيادة أردوغان، لا يحلم إلا بعنصريته ضدّ السودانيين من أصول سودانية إفريقية. ومن ثم يرغب دائما في تهجير الأفارقة أهل السودان، وجلب من يدّعي أن لهم ملامح تقترب ممن يدعي عروبتهم زوراً من أهل السودان الشمالي، ومن ثم يستميت في الإحلال والتبديل حتى لو كان ذلك من خلال تآمر مع إساياس في مشاريع التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي. وقد يفسر ذلك تخلّصهم من الجنوب وابتهاجهم بذلك، ثم استمرارهم في الإساءة لأهل غرب السودان باعتبارهم تشاديين وصولا إلى طردهم من أوطانهم تحت سياط العنصرية المتمثلة في القوات الخاصة التي تتألف من مكون واحدٍ فقط. وعليه فإنّ السُّودان الأردوغاني الكيزاني العنصري يأمل في سرقة شعبنا من وطنه وأراضيه مما يصب في صالح دولة الأقازيان التي يسعى إساياس ووزير خارجيته تسفاطيون لتأسيسها.

أمّا القسيسي الإساياسي ظالم مصر الحبيبة فقد أكد لأهله وسادته عمليّاً بأنّ مصر لن تقوم لها قائمة بعد سنينه العجاف وأنه سيخدم سادته بتعطيش مصر. وقد كانت له ألف فرصة وفرصة لإيقاف سدّ النهضة الإثيوبي لو رغب في ذلك، ولكنه كان فعليا كان حجر زاوية في بناء سد تعطيش مصر. أما المضحكات المبكيات تأتي منه حين يحاول أن يسهم في إحراق ما تبقى من مدننا وقرانا بالإتفاق مع النظام البغيض في أسمرا بدعوة الحرب إلى أرضنا لأنّ أمر إلهاء الشعب المصري لم يكن سهلاً، خاصة وأنّ إثيوبيا تضع اللمسات النهائية في سدّها الذي يفوق كل احتياجاتها المحتملة. وقد تبدأ بملئه ابتداءاً من شهر مايو القادم ومن ثم يوقف كل المياه المتدفقة من هضبة الحبشة لمدة ثلاثة أعوام على أقلّ تقدير. ولك عزيزي القارئ الحقّ في أن تتخيل ما سيجري في مصر خلال هذه السنوات الثلاث. وعليه تراه يحاول أن يصنع لنفسه حرباً بالوكالة يموت فيها أبناؤنا وتحرق فيها أرضنا ويخدع السيسي شعبه بالإيهام بالعمل على انقاذ حصة مصر من مياه النيل، بالرغم من بعد السد الإثيوبي عن أراضي إرتريا لمسافات بعيدة لا يحتمل أن تنطلق منها أي قوات فتتعرّض للسدّ بشكل مباشر أوغير مباشر.

أمّا إثيوبيا أيها الأحبة فقد نلخّص أمرها في أنها ما زالت تحتفظ ببعض من قطع قواتها البحرية الفاعلة في موانئ جيبوتي وهرقيسّا ولا أدلّ من ذلك !!

وبناءاً على هذا وذاك نصل إلى ما يمكن تلخيصه بأنّ الوضع الإقليمي في مجمله لن يترك لنا حقّاً إلا وعبث به الكلّ إجماعاً، وأنّ الحال الذي نحن فيه يفسره معنىً واحداً فقط وهو الذي يُعنوِن حديثي إليكم اليوم، حيث الإجماع الإقليمي على موتَتِنا الأولى ثم الثانية ثم الثالثة الخ. وإن لم يكن كذلك فبم يمكن تفسير ما جرى عبر سنون التاريخ وما يجري اليوم. وهل من هؤولاء من يفسر أو يبرّر أفاعيله المشينة بمصير شعبنا.

قديما كان تداعى وتواعد المتحاربين (بما فيهم العثماني صاحب سواكن – اليوم وحليف السودان المختطف) على أرضنا، وقد كان لطيبعتنا المسالمة وترحابنا بكل جديد دوراً بارزاً في هذا الأسى المستمر. لم يكن هذا لقلة الحيلة بل لادعاء التفهّم والعقيدة السياسية القدرية. فاستضفنا تقاتل المصريين والأحباش والعثمانيين والأحباش والعثمانيين والمصريين على أرضنا، تاركين أراضيهم وبلادهم وشعوبهم للسّلم والإستقرار. ويا للعجب هم ذات الذئاب المتكالبة علينا اليوم ايضاً.

أتى التاريخ ليعيد تكرار ذات أحداثه العبثية على أرضنا ومصير شعبنا الذي تعود أن ينسى الماضي بكل حذافيره قريبه وبعيده، الأمر الذي لا ننكره جميعاً. فلا شكّ أنّ الكل يعلم أنّ الحروب تدعى على أرضنا ويتنج عنها أن تباد قرانا وتُخًرّب مدائننا الى ما لا يمكن ان تقوم منه، ثم ينصرف المتقاتلين كلّ إلى بلاده العامرة ويتركون لنا الحسرة والبكاء على الأطلال.

الكل إذن مستفيد، ونحن الخاسر الأكبر والأوحد. وعليه نحن من يجب علينا الوقوف بقوة ضد الأفاعيل العدائية التي تحاك لشعبنا وأرضنا، ونحن من علينا واجب الوقوف للأجنبي ومنعه من بالإقتراب من ترابنا مهما كانت الأسباب والإدعاءات، ونحن من يتحمل إعادة أهلنا من دعاة الحرب إلى صوابهم ممن تقطّعت بهم سبل الأمل في تغيير قريب في بلادنا، ومن ثم أرادوها كيفما أتت، حتى لو كان التغيير القادم ابتلاعاً على يد التقراي أو امتهاناً على يد الكيزان الذين أعلنوها كذلك دون أن يبدأها بالرغم من أنّهم أهون من أن يخوضوا حرباً جدّية داخل أراضي إرتريا.

علينا أن نتأكّد ونؤكّد على أنّ المصريين – الأحباش – العثمانيين ثلاثتهم!! جيئةً وذهاباً لن يخوضوا (انقاذاً لحياتنا ووطننا) بركة مياه عذبة ضحلة حتى لا تبتلّ ملابسهم ناهيك أنّهم يخوضون من أجلنا حرباً ضروسأً يموت فيها ابناؤهم. فلتصحوا أخي الإرتري ولتنهض أنت بمهام إنقاذ وطنك ولا تنتظر من المغرض ليقضي لك الغرض. هذا وطن جوهره أغلى التضحيات ولن ينسى كلّ منّا الشهيد ممن كان بالأمس أخاً وصديقاً وحبيباً، ولا ينس أي منّا نغمات أصواتهم وتطلّعاتهم. أُذكُرْهم إسماً إسماً ثمّ تذكّر عهدك وأيامك بهم، أذكر واحداً فقط وأفتح أذانيك لصوته الذي نسيت، هذا قبل دعوة الغزاة لتنجيس الأرض التي زرعت فيها أشلاؤهم وبقاياهم.

صحيح أنّ الوضع قد هدأ وأن الدكتاتور أصبح وحده أضحوكة العصر، وعاد الخبيث إلى الأخبث يمارسون هوايتهم في الخبث. ولكن نجدنا نحن وقد وُضِعنا أمام أقسى الإختبارات وآلم المواقف حيث ظهر منّا الكثير ممن فقد البوصلة أملا في التغيير المجاني، وكأنّه لم يقرأ صفحة واحدة من التاريخ الإنساني أو من تاريخ وطنه أو حتى تاريخه الشخصي.

من يريد منّا التغيير ليتّحد وليبتدع فكراً خارقا للعادة ووسائل غير تقليدية وليصنع لنفسه مكانا وأرضا منطلقاً ثم لنخض الشأن الإرتري إرتريين خالصين.

لا أشكّ أنّ الكلّ يعلم أنّ الوضع الذي نحن فيه غير طبيعي وعليه يسلتزم أداءاً غير تقليدي يتواءم ومعطيات الوضع القائم.

دعونا لا نتورّط في تقديم الرأي أو المقترح الذي سنسميه سبيلا للحل قبل أن نعرف كيف نتفق على التعريف المثالي السليم للمشكلة وهو الذي سيجمعنا دون شك في إطار واحد ثم نتفاكر في سبل الحل. لأمر في نظري، أيها الأحبة، ليس إزالة للنّظام ولكن الحفاظ على تفاصيل الوطن ومستقبله والتزاماته التي جميعها ستسلب كاملة بحضور أي من المستعمرين الثلاثة.

لنُعدّ “البشرى” السّارة لشعبنا بالإتفاق على المبادئ التي ستكون لنا إطاراً واحداً لا يُحتمل الخروج عليه ولنقوّي جدرانه حتى لا يكون لنا شواردَ منه وخوارج.

لنحمل همّ ومسؤولية بلادنا وشعبنا وتراثنا وقرارنا وسيادتنا وحدنا فهو ألَمُنا وهي قضيّتنا ولا أحد غيرنا سيحمل لنا ذرّة من الأمل.

نحن فقط من يحب علينا إحداث فتق في الجدار الذي يحجب عنا شعاع الحرية والإنعتاق.

لنحمل البشرى الحقيقية الأولى لشعبنا.

ب.ب

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