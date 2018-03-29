المبادرة العالمية للإريتريين لتمكين الحركة الشعبية: تنعي الاستاذ ابراهيم محمد

بحزن عميق والأسى ، علم أعضاء المبادرة العالمية الإريترية بوفاة الأستاذ إبراهيم محمد المفاجئ ، الذي كان أحد مؤسسي المبادرة العالمية . توفي الأستاذ في 26 مارس 2018 في هولندا بعد اصابته بمرض خطير لأكثر من عام.

ولد الأستاذ إبراهيم محمد في 28 يناير 1947 في أسمرة. بعد الانتهاء من دراسته الابتدائية والثانوية في إريتريا ، أخذ دراسته الجامعية في أديس أبابا إثيوبيا وتخرج بدرجة البكالوريوس. واصل دراساته العليا وأكمل شهادة الماجستير في إنجلترا.

كان يعمل في كوتيبي – كلية المعلمين في إثيوبيا وفي جامعة أسمرة في إريتريا كمحاضر في الجغرافيا والعلوم التعويضية مع أداء مثالي والتفاني.

كان الأستاذ إبراهيم أبًا ومعلمًا وقائدًا مثاليًا . نجا الأستاذ إبراهيم من زوجته وأطفاله الثلاثة الأذكياء .كان الأستاذ منظماً مخلصاً للمجتمع الإريتري. و كان قائدا موثوقا للشؤون الاجتماعية والسياسية للإريتريين في الشتات .كان لديه قناعة كبيرة في مشاركة نشطة من المواطنين الإريتريين لحل المشكلاتا في إريتريا. كتب مقالات متعددة تحلل الوضع الحالي لإريتريا. قام بتعبئة وتعليم طالبي العدالة الإريتريين باستخدام كتاباته المفصلية وعقد ندوات عبر الإنترنت ومباشرة. لقد كان ماهرا في حل المشاكل ، مثالا على الصبر والاستجابة لكل الشدائد بابتسامة عريضة .

كان وفاة الأستاذ إبراهيم محمد خسارة كبيرة لجميع الباحثين عن العدالة الإريتريين بشكل عام وللمبادرة العالمية بشكل خاص. سيواصل جميع الباحثين عن العدالة والنشطاء الكفاح النبيل والعمل المخلص لمعلمنا وقائدنا المتفاني.

نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لأسرته الحبيبة ونصلي إلى الله أن نستقبل أخي الحبيب وأبينا في السماوات.

المبادرة العالمية للإريتريين لتمكين الحركة الشعبية

مرتبط