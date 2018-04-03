رئيس وزراء اثيوبيا: يمد يده للنظام الحاكم في ارتريا
فرجت : وكالات
شهد الاثيوبيون والعالم مراسيم حفل أداء اليمين الدستوري من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد أبى أحمد، وقد قامت قناة ETV الاثيوبية بنقل الخطاب الطويل لرئيس الوزراء الجديد والذي ركز في خطابه الى تعايش القوميات الاثيوبية وذكر بعض الاقاليم التي قال عنها انها مهد أجداددنا في اشارة واضحة الى حالة الاحتقان التي تعاني اقاليم أروميا والأمهرا وبعض مناطق الوالقايت.
وقال ان سد النهضة هو انجاز اثيوبي صرف وسيكون جسرا للتنمية لعموم اثيوبيا.
ومن الملفت للنظر دعوة رئيس الوزراء الجديد النظام الحاكم في ارتريا للجلوس الى مائدة الحوار، في تعارض واضحة لسياسات سلفه الذي كان يتهم ارتريا ومصر وقوى أخرى الى دعم قوى معارضه لنظامه الى فترة قريبة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من خطاب رئيس الوزراء الجديد. وقال أبى أحمد ان ” الشعبين الارتري والاثيوبي لا تجمعهم المصالح المشتركة فقط بل ايضا الدماء المشتركة!” وقال ” سوف نقف بجانب أشقائنا الأفارقة بشكل عام وجيراننا على وجه الخصوص في ظروف الشدة وأوقات الرخاء ايضا”.
وفي ردة فعل لخطاب أبى أحمد من قبل النظام الاثيوبي قال وزير اعلام النظام الارتري في معرض رده على سؤال قناة البي بي سي ” إن العلاقات لا يمكن حلها حتى تنسحب إثيوبيا من الأراضي المحتلة” وأضاف الكرة بقيت لفترة طويلة في ملعب اثيوبيا ، السلام سيكون مفيدًا للشعبين ، لكن من الواضح أن هذا يجب أن يعتمد على احترام القانون الدولي ، الذي تواصل إثيوبيا خرقه حتى الآن”.
الجدير بالذكر قد لا حظ المراقبون ان خطاب أبى أحمد الطويل خلى من ذكر اسم ملس زيناوي الذي يعتبره البعض أحدي مهندسي الدولة الفيدرالية بعد سقوط نظام الدرق. كما ان التساؤل يبقى حول مقدرة أبى أحمد على تمثيل طموحات شعبه وحزبه في أروميا الذي يقبع الألآف منه في السجون حتى، وعما اذا كان بالامكان اعطائه الفرصة واطلاق يده في تشكيل خكومته الجديدة برغم التكهنات ان حزب الجبهة الشعبية لتحرير تقراى طلب من رئيس الوزراء الجديدة عدم تدخله في تشكيل وزراة الدفاع وألأمن والمالية؟!
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عندما يحرث المزارع أرضه في بداية الخريف يعرف جيدا سوف يجني ثمار ما زرعه في بداية الخريف — لقد توقع المزارع البسيط حصاده في نهاية الموسم من خلال الواقع الذي يعيشه في بداية الموسم — وهذا الذي سوف يحصل في أرض الواقع معظم الأحيان إلا في حالات خارج الارادة البشرية
تضع الدول المتحضرة والشركات الرائدة استراتجيات ورؤى للمستقبل تسعى لتحقيقها والانتقال إليها بعد خمسة أو عشرة او عشرين … سنة ومن لا يرى المستقبل ويضع له استراتيجيات ورؤى مكتوبة يعيش حياته كلها في الحفر ويعيش الشعب معه في الحفر — يبدو أنك وحكومتك الرشيدة لا ترون أبعد من أنوفكم — فهنيئا لــ smn الذي يعيش بدون رؤى يود تحقيقها في المستقبل — مثل هذه الحالات يقال عنها الآطرش في الزفة
قاعدة عامة من دخل في غير فنه أتى بالعجائب فالسياسة لها أصحابها وإذا كنت لا تعلم من هو آبي أحمد فأنا أعلم وأتحدث عن علم وليس مثل حضرتك تتحدث عن توقعات فالرجل ليس له نية في مواجهة أسياس و الرؤى تقام على دراسة الواقع الذي أنت فيه وكما هو واضح من حضرتك لا تعلم ماهي الزراعة ولا سياسة فالمزارع الماهر يدرس الإحتمالات ويحرث ويتوكل على ربه أما انت فلا زراعة ولا سياسة
سؤال يوجه إليك المعارضة ليست متفقة الى الان فكيف تريد إصلاح حقيقي دون إتفاق وقد صدقت علينا هذه الآية (كل حزب بما لديه فرحون)
وإذا كنت تتحدث عن الدول المتطورة فإرتقي في أسلوب حديثك فالتطور يبدأ من الشخص ذاته والحضارة تبنى من أشخاص لهم هم الوطن وليس هم أنفسهم وحزبهم
لا نحكم حتى نرى إذا آبي أحمد سيصلح أم لا
هل النظام الارتري سوف ينتهز الفرصة ويحسن علاقاته مع إثيوبيا؟ لا اعتقد ذلك — اسياس سوف لن يحسن علاقاته مع إثيوبيا والسبب بسيط جدا لا يحتاج إلى عباقرة التحليل السياسي — أولا: هو أفتعل الحرب مع إثيوبيا للهروب من الاستحقاقات داخل إرتريا ولازال هروبه من الداخل الارتري مستمر بل زاد الوتيرة أكثر من بداياته للهروب — ثانيا: سقف طموحات إسياس هي أن يكون إمبراطور إثيوبيا ثم ملك الملوك القرن الآفريقي ثم بعد ذلك سيد أفريقيا السمراء — وهل من فشل في حلحلة مشاكل وبناء بلد صغير يستطيع حكم إثيوبيا والقرن الافريقي وأفريقيا السمراء؟ الثلاثة عقود الماضية اثبتت بما لا يضع مجال للشك بأن طموحاته لا تتناسب مع حجمه وعقليته الصغيرة جدا جدا — وهذا النوع من التفكير تجاوزه زمن الرقمية — إسياس يتمتع بعقلية القرون الوسطى التي لا يمكن أن تسود في الألفية الثالثة — إسياس لا يرضى بدول الجيران حتى السماح له بإستباحة سيادتهم وهذا لن يجده من إثيوبيا في السابق وسوف لن يجده في الحاضر والمستقبل
إسياس لو حاول الاستمرار في زعزعة الاستقرار في إثيوبيا بالاساليب التي كان يتبعها في السابق سوف يكون الرد من أبي أحمد باطش ومزلزل وحاسم وأعتقد أبي أحمد سوف لن يتهاون مع الاعيب إسياس — إسياس في محك شديد الخطورة جدا في خصومته مع إثيوبيا — رجل إثيوبيا الأول من خلفه تأييد جماهيري واسع ونخب مثقفة ومتمرسة