رئيس وزراء اثيوبيا: يمد يده للنظام الحاكم في ارتريا

فرجت : وكالات

شهد الاثيوبيون والعالم مراسيم حفل أداء اليمين الدستوري من قبل رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد أبى أحمد، وقد قامت قناة ETV الاثيوبية بنقل الخطاب الطويل لرئيس الوزراء الجديد والذي ركز في خطابه الى تعايش القوميات الاثيوبية وذكر بعض الاقاليم التي قال عنها انها مهد أجداددنا في اشارة واضحة الى حالة الاحتقان التي تعاني اقاليم أروميا والأمهرا وبعض مناطق الوالقايت.

وقال ان سد النهضة هو انجاز اثيوبي صرف وسيكون جسرا للتنمية لعموم اثيوبيا.

ومن الملفت للنظر دعوة رئيس الوزراء الجديد النظام الحاكم في ارتريا للجلوس الى مائدة الحوار، في تعارض واضحة لسياسات سلفه الذي كان يتهم ارتريا ومصر وقوى أخرى الى دعم قوى معارضه لنظامه الى فترة قريبة لا تتعدى الثلاثة اسابيع من خطاب رئيس الوزراء الجديد. وقال أبى أحمد ان ” الشعبين الارتري والاثيوبي لا تجمعهم المصالح المشتركة فقط بل ايضا الدماء المشتركة!” وقال ” سوف نقف بجانب أشقائنا الأفارقة بشكل عام وجيراننا على وجه الخصوص في ظروف الشدة وأوقات الرخاء ايضا”.

وفي ردة فعل لخطاب أبى أحمد من قبل النظام الاثيوبي قال وزير اعلام النظام الارتري في معرض رده على سؤال قناة البي بي سي ” إن العلاقات لا يمكن حلها حتى تنسحب إثيوبيا من الأراضي المحتلة” وأضاف الكرة بقيت لفترة طويلة في ملعب اثيوبيا ، السلام سيكون مفيدًا للشعبين ، لكن من الواضح أن هذا يجب أن يعتمد على احترام القانون الدولي ، الذي تواصل إثيوبيا خرقه حتى الآن”.

الجدير بالذكر قد لا حظ المراقبون ان خطاب أبى أحمد الطويل خلى من ذكر اسم ملس زيناوي الذي يعتبره البعض أحدي مهندسي الدولة الفيدرالية بعد سقوط نظام الدرق. كما ان التساؤل يبقى حول مقدرة أبى أحمد على تمثيل طموحات شعبه وحزبه في أروميا الذي يقبع الألآف منه في السجون حتى، وعما اذا كان بالامكان اعطائه الفرصة واطلاق يده في تشكيل خكومته الجديدة برغم التكهنات ان حزب الجبهة الشعبية لتحرير تقراى طلب من رئيس الوزراء الجديدة عدم تدخله في تشكيل وزراة الدفاع وألأمن والمالية؟!

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