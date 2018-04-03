كلمة عزاء في وفاة المناضل الكبير دُنْقس أري

تنعي جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية وفاة المناضل الوطني الكبير دنقس أري عمر علي الذي انتقل إلى جوار ربه يوم السبت 31/3/2018 في مدينة مقلو في إرتريا عن عمر ناهز المائة عام تقريبًا.

يعتبر المناضل الكبير دنقس أرمن أري من الرعيل الأول للثورة الإرترية ومن الرموز النضالية للشعب الإرتري حيث كان مقاتلا شجاعًا في جيش التحرير الإرتري وساهم ببسالة في النضال حتى تحرير التراب الوطني من الاحتلال الإثيوبي.

لا يسعنا في هذا المصاب إلا أن نتقدم، باسم كافة أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أفراد أسرته الكريمة ورفاق نضاله كافة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعًا الصبر والسلوان وحسن العزاء.

ألا رحم الله الفقيد بقدر ما قدم لشعبه ووطنه !!

الهية التنفيذية

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

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