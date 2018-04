المبادرة العالمية للإرتريين لتمكين الحركة الشعبية تقرير عام 2017 والخطط لعام 2018

المقدمة

وتعتقد المبادرة العالمية أن مهمتها المتمثلة في لعب دور تسهيلي لتشكيل مؤسسات المواطنين وانتخاب الممثلين العالميين يمكن تحقيقها بالمشاركة الكاملة لجميع الإريتريين المحبين للعدالة في المهجر. ولهذا السبب ، من أجل الحفاظ على اتصال منفتح وشفاف مع جميع أصحاب المصلحة الذين يعتبر دعمهم بالغ الأهمية لنجاح مهمتها ، سيقوم تقرير المبادرة العالمية هذا: (أ) توضيح مهمة المبادرة العالمية ، (ب) الدور المتوقع لهيئة تنفيذية عالمية ، (ج) وثائق المبادرة العالمية ، (د) أنشطة المبادرة العالمية لعام 2017 ، (هـ) أداء المبادرة العالمية ، (و) خطط المبادرة العالمية لعام 2018 وما بعده (ز) الاستنتاج .

مهمة المبادرة العالمية

وكما أوضحنا مراراً وتكراراً في اتصالاتنا السابقة ، فإن مهمة المبادرة العالمية الوحيدة هي تسهيل إنشاء مؤسسات شاملة وموثوقة للجميع ، وانتخاب ممثلين عالميين موحدين للإرتريين الباحثين عن العدالة في الشتات. تبدأ هذه العملية على المستوى المحلي / المدينة عن طريق إنشاء بيتو-عدي / المجالس المحلية للإرتريين. يتم إنشاء baito / المجلس الإقليمي من قبل الممثلين المنتخبين محليا. وسيقوم ممثلو جميع المناطق بإنشاء مجلس عالمي لجميع طالبي العدل الإرتريين في الشتات. سيضع المجلس العالمي الإريتري استراتيجية كبرى لإزالة النظام الديكتاتوري وينتخب الهيئة التنفيذية بسلطات كاملة لتنفيذ الاستراتيجية الكبرى بالتعاون مع جميع المنظمات السياسية والمدنية التي تناضل من أجل العدالة والعناصر التي تكافح من أجل التغيير داخل إريتريا.

إن الدافع الوحيد للمبادرة العالمية هو تمهيد الطريق أمام جميع الإرتريين الذين يسعون إلى العدالة للمشاركة بنشاط والإسهام في إنهاء الدكتاتورية في إريتريا وتحويل بلدنا إلى دولة ديمقراطية دستورية حيث يصبح الشعب الإريتري سادة مصيره.

دور الهيئة التنفيذية العالمية الإرترية

وكما هو موضح في المراسلات السابقة للمبادرة العالمية ، من المتوقع أن تقوم الهيئة التنفيذية العالمية المنتخبة بصورة شرعية بوضع استراتيجية فعالة لإزالة النظام الديكتاتوري وإعداد العمل الأساسي لتحويل البلد إلى الديمقراطية. من المتوقع أن ينسق قادة العالم أنشطتهم مع المنظمات السياسية المعارضة وعناصر التغيير داخل البلاد.

بلغ مستوى المعاناة والألم والإحباط لدى الشعب الإريتري في البلاد حدًا أقصى. يهرب الشباب من البلاد لتجنب التجنيد غير المحدود والمعاملة اللاإنسانية للنظام الشمولي. ويعرب مراقبون من وكالات الهجرة الدولية عن قلقهم إزاء معدل الإرتريين الفارين من بلدهم ويعربون عن قلقهم الشديد إزاء مستقبل إريتريا. لذا فمن المحتمل جداً أن يقترب الزمن عندما تقول القوى داخل البلاد وخارجها “كافية بما فيه الكفاية” وتفعل ما يلزمها لإزالة النظام الديكتاتور . لذلك ، من المهم جدًا أن تكون مستعدًا مثل “WuHij key Mexe” ،

Meghedi WuHij Xeregh “هي نصيحة ذات صلة أن نأخذ في الاعتبار.

وثائق المبادرة العالمية

منذ تأسيسها ، أصدرت المبادرة العالمية عدة وثائق باللغة العربية ، وتيغريغنا ، واللغة الإنجليزية تشرح ما هي مهمتها وتدعو الإريتريين في الشتات للانضمام إليها ودعم أنشطتها في مجالات خبرتهم الخاصة.

إحدى المهام التي قامت بها المبادرة العالمية بعد أقل من أربعة أشهر من تشكيلها هي إصدار نداء عاجل لجميع الإريتريين في الشتات. تم نشر النداء العاجل عشية الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال إرتريا ، في 23 مايو 2016. كانت دعوة للخلاص الوطني لإنهاء الكابوس الإرتري والدعوة التي دعت جميع قطاعات المجتمع الإرتري في الشتات بما في ذلك المدنية والمدنية. كيانات سياسية للتعاون في إيجاد حل لمشاكل بلدنا.

في يوليو / تموز 2016 ، أصدرت المبادرة العالمية خطة عمل شرحت فيها ثلاث مراحل لانتخاب قادة عالميين على مستوى القاعدة الشعبية ، بدءاً من المستوى المحلي ، ثم على المستوى القطري وفي نهاية المطاف على المستوى العالمي.

في الأسبوع الأول من أغسطس 2016 ، أرسلت المبادرة العالمية رسالة إلى 23 من قادة الأحزاب السياسية تشرح مهمتها وتطلب دعمهم الكامل ودعم أعضائها. بالنسبة للقادة السياسيين الذين لم تعثر عناوينهم ، تم نشر رسالة مفتوحة بثلاث لغات في العديد من المواقع الإرترية. تم تشجيع المبادرة العالمية على تلقي تصريحات إيجابية وداعمة من بعض قادة الأحزاب السياسية ، ولم يكن هناك زعيم حزب سياسي يعبر عن أي مخاوف أو معارضة.

في ديسمبر 2016 ، أصدرت المبادرة العالمية وثيقة بعنوان “أجوبة على الأسئلة الشائعة” (FAQs). تم إعداد هذه الوثيقة لصالح أولئك الذين يحتاجون إلى معرفة المزيد عن GI. تتوفر هذه الوثيقة وجميع مستندات ومقاطع فيديو GI الأخرى على الرابط التالي.

http://www.snitna.com/gieegm/gieegm.htm

أنشطة المبادرة العالمية لعام 2017

ا. منذ انطلاقها ، كانت فرقة العمل التابعة للمبادرة العالمية تجتمع بانتظام مرة في الأسبوع ، كل يوم سبت لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات ، وغالبًا أكثر من مرة في الأسبوع لاستكشاف طرق حول كيفية تعزيز نجاح المبادرة العالمية.

ب. وقد أجرى أعضاء فرقة العمل مقابلات مع برامج الإذاعة الإرترية والمواقع الإرترية والبرامج الإرترية التلفزيونية وغرف البالتوك وشرحت مهمتها ، وحثوا طالبي العدالة الإرتريين على إنشاء جمعياتهم المحلية وانتخاب ممثليهم المحليين. ونحن مدينون بشدة لراديو إسنا ، وراديو إرينا ، وإذاعة صوت إريتريا ، وتيمبو أفريقيا ، لإعطائهم الفرصة لنشر رسالة المبادرة العالمية. كما أننا مدينون أيضًا لمسؤولي Paltalk في غرفة Smerr Room 1 و Hidri Jeganu لمنح فريق العمل للمبادرة العالمية الفرصة لإجراء حوار عام مع الإرتريين في أنحاء مختلفة من العالم. كما نعرب عن تقديرنا لجميع المواقع الإرترية ، مثل Snitna و Assenna.com و Asmarino.com و Togoruba و Gereger وغيرها من المواقع التي تعاونت في نشر وثائق المبادرة العالمية.

ج. قدمت فرقة عمل المبادرة العالمية حلقات دراسية في عدة مدن في الولايات المتحدة ، مثل واشنطن العاصمة وفيلادلفيا وبوسطن وإنديانابوليس ونيويورك وغيرها ، وكذلك في بلدان أخرى في أوروبا من خلال ممثلي فرق العمل العالمية في السويد ، إسرائيل وأماكن أخرى.

د. شارك أعضاء فريق العمل في العديد من الندوات المحلية والوطنية ، مثل مهرجان تورنتو ، كندا ، في يوليو 2017 ، ومهرجان يوتوبوري في السويد ، والحوار الوطني في ألمانيا في يوليو 2017 ، والحلقة الدراسية التي نظمها مدرك في فرانكفورت. ، ألمانيا في أكتوبر 2017.

ه. وعقد أعضاء فرقة العمل أيضا اجتماعات مع الموقعين ومؤيدي المبادرة العالمية في غرفة البالتوك الخاصة بها.

ر. اجتمعت فرقة العمل عدة مرات مع قادة الوحدة الإرترية من أجل العدالة – المملكة المتحدة (ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ – ዓባይ ብሪጣንያ) لتبادل الأفكار حول أفضل السبل لتحقيق أهداف الحركة الشعبية.

ز. في أكتوبر 2017 ، بهدف تشجيع وتسريع عملية تشكيل الجمعيات ، أصدرت المبادرة العالمية نداءً عاجلاً ، وحثت طالبي العدالة الإريتريين على جعل 15 نوفمبر 2017 بداية نهاية الدكتاتورية في إرتريا. ناشدت المبادرة العالمية جميع الإريتريين في كل منطقة لتشكيل جمعياتهم الخاصة وانتخاب قادتهم بحلول 15 نوفمبر 2017 ، كتاريخ مستهدف. تم نشر هذا النداء في عدة مواقع. وأعقب ذلك مقابلة إذاعية قام بها أعضاء فرقة العمل في راديو إسنا وعدة برامج في البالتوك. وبالنظر إلى الردود الإيجابية ، كان أملنا الجدي أن تزدهر الجمعيات الإرترية في كل ركن من أركان العالم. ولكن كما هو موضح أدناه في إطار هذا لم يتحقق بعد.

ح. بمناسبة اليوم الدولي للمرأة ، أصدرنا بيانًا بالدعم ، مع نداء لدعمهم للمبادرة العالمية.

الإنجازات

قامت المبادرة العالمية بجهود تعبئة مكثفة في العامين الماضيين ، مع نتائج متواضعة. لا شك في أن المفهوم والحاجة إلى تشكيل قادة عالميين يعتمدون على قاعدة جماهيرية ، باستخدام النهج التصاعدي قد حظي بقبول واسع بين الإرتريين في الشتات. في الواقع ، أعرب العديد من القادة السياسيين الإرتريين علناً عن دعمهم لاستراتيجية المبادرة العالمية باعتبارها أكثر النهج المستدام والأكثر شمولية وديمقراطية لتمهيد الطريق أمام الإرتريين في الشتات للمساهمة في إنهاء الدكتاتورية في إرتريا.

والآن بعد أن تم نشر الرسالة بشكل فعال ، يجب أن تكون الخطوة التالية هي تنظيم المؤسسات المحلية الشاملة / Baitos للإريتريين في جميع أنحاء العالم. على ما يبدو ، يجب أن يفهم شعبنا بوضوح أن المبادرة العالمية هي هيئة تسهيل وليس لديها طموح في السلطة السياسية. إن مسؤولية وملكية إنشاء Baitos / جمعيات محلية وانتخاب ممثليها تقع على عاتق أصحاب المصلحة – جميع الإرتريين الذين يسعون للعدالة في مناطقهم. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة العالمية لا تعتبر المؤسسات المحلية فروع لها. إن مجالس المواطنين المحلية مملوكة للشعب وهي مستقلة. إن دور المبادرة العالمية يقتصر على تسهيل وتمكين الإرتريين ليحققوا حقوقهم الديمقراطية الشرعية والواجبات المدنية لخلاص بلادنا من النظام البربري والانتقال إلى نظام دستوري ديمقراطي.

ورغم أن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا ، فقد عملت المبادرة العالمية على تعبئة جميع الإرتريين في جميع أنحاء العالم. لا شك أننا حصلنا على دروس هامة خلال العامين الماضيين من وجود المبادرة العالمية. تقوم المبادرة العالمية حالياً بإجراء تقييم شامل لأنشطتها وتقييم نقاط قوتها وضعفها وفرصها ومعوقاتها من أجل تحقيق أهدافها خلال عام 2018 وما بعده.

خطة لعام 2018 وما بعدها

وضعت المبادرة العالمية خطة شاملة لعام 2018 ، بما في ذلك تكثيف أنشطة التعبئة في جميع المناطق التي توجد فيها كتلة حرجة من الإريتريين. ويقوم الموقعون على المبادرة العالمية وأعضاءها بإنشاء أفرقة محلية نشطة لتعبئة جميع الإريتريين. خطط فريق التوعية التابع للمبادرة العالمية للوصول إلى جميع المجتمعات المدنية التي تسعى لتحقيق العدالة ، مثل الجمعية النسائية ، ورابطة الشباب ، ورابطة الموسيقيين والفنانين ، والمحامين ، والجمعيات المهنية ، والزعماء الدينيين ، والرابطات العرقية والدينية لدعم إنشاء Baitos / الجمعيات المحلية والمشاركة في عملية التيسير.

علاوة على ذلك ، تعمل المبادرة العالمية على تكثيف أنشطتها الإعلامية والبحثية. سيقوم فريق الإعلام بنشر الدعوة العاجلة للمبادرة وخطة العمل ومعلومات أخرى في الوقت المناسب باستخدام جميع وسائل الاتصال الجماهيري. سيقترب فريق البحث من الباحثين الإرتريين الذين يمكن أن يعملوا كمركز ثقافي. من المتوقع أن يحدد هذا الفريق قضايا الانتقال الصعبة ويعد الدراسات (ورقات بيضاء) التي ستعالج هذه القضايا. ولهذه الغاية ، ستقوم المبادرة العالمية بالاتصال بعلماء ذوي كفاءة عالية وإنشاء مركز أبحاث ThinkTank.

الخلاصة

من الواضح أن المبادرة العالمية تعتقد أنه لا يمكن أن يكون أي شيء أكثر فعالية وديمقراطية من الاعتماد على المواطنين والشعب. يمكننا أن ننتظر لجلب الديمقراطية إلى بلادنا من قبل الجماعات والأحزاب السياسية. لكن التجربة تعلمنا أن الخلاص السريع والديمقراطية الحقيقية لا يمكن تحقيقهما بدون المشاركة النشطة ومشاركة الناس. ولذلك ، فإن المشاركة النشطة للمواطنين الباحثين عن العدالة تتطلب إنشاء مجالس نشطة للمواطنين على المستوى المحلي. سيتمكن المجالس الشعبية المحلية من انتخاب ممثليه وإنشاء المجلس الإقليمي / Baitos. وستقوم جميع المناطق بإنشاء مجلس عالمي. سيشكل المجلس العالمي هيئة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة لقيادة وتنسيق الكفاح من أجل إنقاذ شعبنا والانتقال السلس إلى الحكم الديمقراطي.

المبادرة العالمية جاهزة للتعلم والتعاون مع الكيانات المدنية والديمقراطية الأخرى لتحقيق حلم الديمقراطية للإرتريين. ولتحقيق هذه الغاية ، نؤمن بالحوار العلني المفتوح غير المشروط بين المجموعات المدنية نحو خلاص الشعب الإريتري. لذلك ، ندعو مرة أخرى إلى حوار مفتوح بين مجموعاتنا المدنية في أقرب وقت ممكن. كما نطلب بكل تواضع من جميع المجموعات المدنية أن تقدم للشعب الإرتري خبراته ونجاحاته وتحدياته في العام 2017 والخطط المستقبلية بناءً على فلسفاته السياسية في أسرع وقت ممكن.

Please contact us at gieegm@googlegroups.com or visit our new website www.erigiegm.com (coming soon).

الحرية والعدالة لشعبنا الإرتري

تزدهر مجالس الإرتريين الشعبية من أجل الحرية

إزالة النظام الديكتاتوري الاستبدادي في إرتريا

-04-042018

