تصريح صحفي بشأن الاستعدادات لعقد ملتقى الحوار الوطني الارتري بلندن

فرجت

لم يكل الحراك السياسي االارتري بمختلف تياراته من العمل لأجل الوصول الى مبتغى الارتريين في ارساء دعائم حكم ديمقراطي لضمان التعايش بين مختلف أطياف الشعب . وفي هذا السبيل التقت القوى السياسية االارترية حول عدة مبادرات لتوحيد جهودها وان حالت بعض الظروف الى بلوغ غايتها، الا ان حراكها أوجد ديناميكية ساعدت الوجوه الشابة من الارتريين . والمتابع للشأن الارتري يدرك مدى التأثير الذي باتت تلعبه القوى المعارضة للنظام في ارتريا بما فيها شريحة الشباب من داخل وخارج التنظيمات الارترية.وهنا تكمن أهمية الخطوة التي أخذناها في منبر الحوار الوطني الارتري والمركز الارتري للاعلام لتوفير مناخ وبيئة للحوار تلتقي فيها كل القوى السياسية والشبابية الارترية الفاعلة.

ان ملتقى الحوار الذي تستضيفه مدينة لندن سابقة هي الأولى من نوعها حيث يضم الملتقى كل الاجزاب الارترية المؤثرة بجانب قوى شبابية ونخبة مجتمعية فاعلة والتي ستسعى خلال يومى السبت والأحد 7 -8 من شهر ابريل للخروج بتفاهمات تواكب الحالة السياسية المتردية والتي وصل اليها الوضع في ارتريا والذي بدوره بات ينذر بكارثة تهدد ليس ارتريا فحسب بل منطقة القرن الافريقي وحوض البحر الاحمر.

لقد انتهينا من الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال قيادات التنظيمات السياسية والضيوف المشاركين. كما تم تجهيز القاعات والمرافق التي تم اختيارها بعناية من أجل أن يلتئم الملتقى في مناخ مناسب وسوف نبذل قصارى جهدنا طوال فترة انعقاد الملتقى لتوفير كافة احتياجات المشاركين وكذلك وسائل الاعلام التي ترغب في متابعة الحدث.

اللجنة التحضيرية لملتقى الحوار الوطني ( لندن )

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