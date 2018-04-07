بعد قفل معبر كسلا يبدأ النظام الارتري تهريب السلع من اليمن

فرجت: خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

ضبطت الداخلية اليمنية 14 قاربا اريتريا على متنها كميات كبيرة من المواد المهربة في الساحل الغربي.

وأوضح الإعلام الأمني اليمني لـ “وكالة الصحافة اليمنية” أن مصلحة خفر السواحل اليمنية تمكنت من ضبط 14 قارب اريتري كانت تقوم بتهريب كميات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والادوية من اليمن إلى اريتريا عبر مينائي الخوبة واللحية.

وأكد أن القوارب المضبوطة كانت تحمل كميات كبيرة من المواد والسلع التجارية لبيعها في اريتريا بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع قيمتها هناك ، مبينا أنها بذلك تخالف القوانين التجارية والجمركية و تستنزف المخزون المحلي في ظل الحصار الجائر الذي يفرضه التحالف على بلادنا .

ولفت إلى أن مصلحة خفر السواحل أوضحت أن قوانين بلادنا تسمح بتزويد البحارة بالمواد الغذائية والوقود والأدوية بما يكفي طاقم السفينة أو القارب.

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