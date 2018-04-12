إعلان ملتقى الحوار الوطني الإرتري

بدعوة من منبر الحوار الوطني الإرتري والمركز الإعلامي الإرتري عقد في مدينة لندن يومي 7 – 8 من إبريل 2018 ملتقى الحوار الوطني الإرتري تحت شعار ” حوار سياسي وعمل مشترك من أجل مجتمع متماسك”، بمشاركة التنظيمات السياسية والجمعيات المدنية المذكورة أدناه وبعض الشخصيات الوطنية والمستقلة، واعتبر المشاركون في الملتقى المبادرة التي قام بها منظمو الملتقى، كمنظمات مدنية إرترية، خطوة إيجابية في مسيرة عملنا الإرتري المعارض تستحق التقدير والتشجيع.

وقد قدمت أوراق هامة في الملتقى ركزت على المحاور التالية:

تقييم التجارب السابقة للعمل الإرتري المشترك.

تعزيز الثقة وتفعيل العمل المشترك.

رؤية لحراك شعبي ديمقراطي.

وبعد مناقشة الأوراق المقدمة باستفاضة توصل المشاركون إلى فهم مشترك لمجمل القضايا التي تواجه مسيرة نضالنا من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا، مؤكدين على أهمية استمرار الحوار بين قوى المعارضة الوطنية الإرترية، كما اعتبروا ملتقى الحوار الوطني الإرتري في لندن استكمالا وتعزيزًا للحوارت السابقة بين مختلف القوى السياسية الإرترية.

تناول المشاركون بعمق كافة المعوقات التي ظلت تعاني منها قوى المعارضة الوطنية أثناء حواراتها السابقة، وأمّن الجميع على أهمية إشراك كافة القوى السياسية في اللقاءات القادمة بالإضافة إلى العمل من أجل إيجاد جهات مستقلة عن التنظيمات السياسية تتابع عملية إنزال ما تتمخض عن الملتقيات إلى الجماهير الإرترية لتساهم في إبراز قضايا الاتفاق وتساعد في تضييق الخلافات وتعزيز الثقة..

دعى ملتقى الحوار الوطني الإرتري وسائل الإعلام التي تنشط في إطار معسكر المعارضة أن تعطي الأولوية في نشاطها فيما يعزز وحدة إرتريا وشعبها ويساعد على تقوية معسكر المعارضة. كما تناول الملتقى بإهتمام الدور الأساسي للشباب والمرأة في مسيرة النضال الديمقراطي، داعيًا كافة قوى المعارضة أن تبذل جهودًا كبيرة من أجل تعزيز مشاركة الفئتين المذكورتين أعلاه.

أكد الملتقى على أن استتباب السلام والاستقرار في منطقتنا أو غيابها يوثر على شعبنا سلباً وإيجاباً، وانطلاقًا من هذا الفهم أعرب الملتقى عن أمله في أن يعم الأمن والسلام في كافة دول الجوار. وبالمقابل فإن المشاركين في الملتقى أعربوا عن قناعتهم على أن انعدام السلام والاستقرار في إرتريا ينعكس سلبًا على الدول المجاورة، وبناءً عليه ناشدو هذه الدول إلى دعم النضال العادل الذي يخوضه الشعب الإرتري من أجل التغيير الديمقراطي.

عبر المشاركون عن أهمية أن تقوم قوى المعارضة الإرترية بعمل يتناسب مع التطورات المتسارعة على المستويين الداخلي والإقليمي. وفي سياق تناول الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب الإرتري في ظل النظام الديكتاتوري القائم أكد المشاركون في الملتقى على أهمية تضافر الجهود لكشف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إرتريا أمام الرأي العام العالمي ومناشدة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية للقيام بدورها في إطلاق سراح الآلاف من سجناء الرأي والضمير الذين لم يقدموا إلى محاكمات عادلة ولا يعرف مصير معظمهم منذ سنوات طويلة. وقد أشاد الملتقى بالناشطين الإرتريين الذي حددوا يوم الرابع عشر من أبريل من كل عام ” يوم المعتقل الإرتري” مناشدًا جميع الإرتريين بالتعاون معهم في إبراز ملف المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير في إرتريا أمام المجتمع الدولي. كما توقف الملتقى عند معاناة اللاجئين الإرتريين في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص الذين يقاسون الأمرين في معسكرات اللجوء في دول الجوار، مناشدًا المجتمع الدولي للالتفات إلى وضعهم والمساهمة في تخفيف معاناتهم حتى يعودوا إلى ديارهم التي اضطروا لتركها هروبًا من جحيم النظام القائم.

إننا وإذ نؤكد بأن الممارسات القمعية للنظام القائم طالت الشعب الإرتري دون استثناء، فإنه من الأهمية بمكان أن نسعى جاهدين من أجل توجيه نضالنا بالدرجة الأولى إلى داخل الوطن. وفي هذا السياق دعى الملتقى كافة الإرتريين المنتسبين إلى مؤسسات الحكومة والجيش للانحياز إلى جانب المطالب العادلة لشعبهم ويساهمو في تقصير أمد حكم النظام الديكتاتوري لنظام “هقدف”. وفي الختام حيى الملتقى صمود شعبنا في الداخل في مواجهة آله قمع النظام، مؤكدًا بأن فجر الحرية والانعتقاق آت لا محالة.

عاش نضال الشعب الارترى من اجل التغيير الديمقراطى

نعم للحوار الوطنى الهادف

الخزى والعار للنظام الديكتاتوري في إرتريا

ملتقى الحوار الوطني الإرتري ( لندن )

8 إبريل 2018

الموقعون على الإعلان :

القوى السياسية:

رئاسة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي حزب الشعب الديمقراطي الإرتري الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإرترية الوحدة الإرترية للتغيير الديمقراطي جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية جبهة التحرير الإرترية الحزب الإسلامي الإرتري للعدالة والتنمية دولة العفر الإرترية في المهجر المؤتمر الإسلامي الإرتري

10 .الحزب الديمقراطي الإرتري

منظمات مدنية :

منتدى نهضة الجبرتة شبكة المرأة الإرترية منظمة إرتريون للحقوق الإنسانية والديمقراطية المنتدي الإرتري للحوار ( مدرخ ) منظمة مواطنون من اجل الحقوق الديمقراطية في ارتريا ( سدري ) حراك الشباب الإرتري في بريطانيا

ملتقى الحوار الوطني الإرتري ( لندن )

8 إبريل 2018

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