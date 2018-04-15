عملية عسكرية ناجحة بالقرب من نهر عنسبا

أفاد مكتب شؤون الداخل بالهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية أن البرامج والخطط التي وضعت من أجل نقل المواجهة مع النظام الديكتاتوري القائم إلى داخل الوطن بدأت تسير بخطى حثيثة. فبعد العملية الجريئة التي قامت بها عناصر فدائية تابعة لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في قلب أسمرا في حي “قحوتا في 11/3/2015. بالإضافة إلى قيام عناصر التنظيم في الداخل بتوزيع ولصق منشورات في عدد من المدن الإرترية وخاصة في العاصمة أسمرا ومينائي مصوع وعصب، تكشف ممارسات النظام القمعية وتحرض الجماهير على الانتفاضة، يتواصل العمل النضالي في الداخل في الوقت الراهن بوتيرة مبشرة.

واليوم وفي ذات السياق أفاد مكتب شؤون الداخل بالهيئة التنفيذية بأن عناصرنا الفدائية قامت بعملية جريئة يوم الثلاثاء الموافق 3 إبريل 2018م ، في منطقة “زرا” شمال منطقة “طحرا” الواقعة على ضفاف نهر عنسبا. استهدفت العملية سيارة شحن لنقل المعادن والذهب. حيث أوقفت الوحدة الفدائية السيارة وأجبرت السائق ومعاونه وعنصرين من الجيش كانوا على متن السياة إلى النزول وتسليم أسلحتهم وإخلاء الموقع للحفاظ على أرواحهم، ثم قامت بتدمير السيارة. وفور وصول الخبر إلى القيادات العسكرية للنظام في تلك المنطقة، قامت بمعاينة آثار العملية الخاطفة. كما قامت بإجراء تحقيقات مع العناصر التي كانت في السيارة.

وأضاف مكتب شؤون الداخل أن الوحدات الفدائية لجبهة الإنقاذ عادت بعد العملية إلى قواعدها سالمة. مؤكدً أن عملية “زرا” الجريئة تستهدف التصدي لأعمال النهب والسرقة التي تتعرض له ثرواتنا الوطنية على أيدى عناصر النظام الفاسدة بالتعاون مع بعض الشركات الأجنبية المتواطئة في نقل هذه الثروة وخاصة الذهب إلى الخارج، بينما يئن شعبنا من الفقر المدقع والحرمان من أبسط مقومات الحياة.

جدير بالإشارة أن جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية ظلت تسعى إلى تهيئة الظروف الملائمة لنقل المواجهة مع النظام الديكتاتوري القائم إلى داخل البلاد. وتأتي عملية “زرا” بعد أن تمكن التنظيم من توفير بعض الشروط الضرورية لنقل وتفعيل العمل النضالي في الداخل. وتود جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية أن تؤكد لجماهير شعبنا على أن عملية “زرا” هي باكورة العمليات التي ستعقبها بالتأكيد عمليات نوعية أخرى، حتى يتحقق التغيير الديمقراطي المنشود في إرتريا.

ويؤكد التنظيم في هذا الصدد أن العمليات التي سيقوم بها ستكون منتقاة بدقة متناهية تجنبا لأي ضرر أو أذى يمكن أن يلحق بشعبنا أو بممتلكاته. كما أنه ليس في حالة عداء مع الجيش الإرتري لإيمانه بأن غالبية أفراد هذا الجيش هم ضحايا سياسات النظام الديكتاتوري. وفي نفس الوقت لن يتهاون في مواجهة كل من يقف مع النظام ويتورط في إلحاق الأذى بشعبنا الأعزل.

ويطالب التنظيم جميع العناصر العاملة في المؤسسات القمعية للنظام التخلي عنه، والانحياز إلى جانب شعبهم. أما من يرفض ذلك ويستمر في خدمة النظام كأداة قمعية ضد شعبنا، ويساهم في نهب ثرواته فلا يلومنّ إلا نفسه، إذا لحق به أي أذى جراء المواجهة بيننا وبين النظام الديكتاتوري القائم.

وتنتهز جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية هذه الفرصة لتحذر بشدة أولئك الذين يشاركون في تبديد ثروات شعبنا، مع التأكيد بأنها، وبدعم من الجماهير الإرترية وأحرار الجيش الإرتري وبالتنسيق مع كافة القوى الوطنية، ستعمل بكل قوة في سبيل إفشال برامج النظام وخططه. وتدعو، في الوقت نفسه، الجيش الإرتري والعاملين في مختلف مؤسسات النظام القمعي الإنحياز إلى جانب شعبهم والنضال مع قوى التغيير الديمقراطي من أجل إنقاذ الشعب والوطن.

مع تحيات/ مكتب الإعلام والثقافة

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

12 أبريل 2018

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