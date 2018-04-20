بيان مؤتمر فرع جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في النرويج

عقد فرع جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في النرويج مؤتمره الفرعي بنجاح في 14 أبريل 2018 تحت شعار “إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيء”.

افتتح المؤتمر بكلمة ضافية من الأخ عضو الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية بجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية تناولت التطورات السياسية الراهنة على المستويين التنظيمي والوطني. وبعد إنهاء كلمته أجاب الأخ مسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمة على الاستفسارات التي طرحها أعضاء المؤتمر.

ثم انتقل المؤتمر إلى مناقشة التقارير التي قدمتها اللجنة الفرعية وأجازها بعد مناقشات مستفيضة.

استعرض المؤتمر الأوضاع السياسية على المستويين التنظيمي والوطني، وأعرب عن فخره واعتزازه لتجاوز التنظيم التحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية باقتدار، ونجاحه في عقد مؤتمره التنظيمي في نهاية العام الماضي. وبعد تقييم لمسيرة التنظيم، أشاد مؤتمر فرع النرويج بصلابة التنظيم والحكمة التي أظهرها في التعاطي مع المستجدات السياسية الداخلية والوطنية.

ناقش مؤتمر فرع جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية في النرويج المعاناة المتواصلة لشعبنا في ظل النظام الديكتاتوري، وأكد على أهمية وضع حدٍّ لهذه المعاناة، من خلال العمل بشكل عاجل للخلاص من هذا النظام الجائر. ويأتي في هذا السياق أهمية التنسيق ووحدة العمل بين مختلف القوى الوطنية المعارضة. وبما أن مبادئ تنظيمنا ونهجه الوطني تأتي متوافقة مع هذا الدور المأمول، دعى مؤتمر فرع النرويج قيادة التنظيم إلى أخذ زمام المبادرة في تجميع قوى المعارضة الإرترية، وأبدى استعداد القواعد لتقديم كل الدعم والمؤازرة لأية مبادرة إيجابية.

كما استعرض المؤتمر النضالات التي يخوضها التنظيم على كافة الأصعدة وخاصة تصعيد المواجهة مع النظام الديكتاتوري داخل الوطن، مؤكدًا على أن تعزيز هذا النضال يعتمد بالدرجة الأساس على المساهمات الفعالة لقواعد التنظيم والوطنيين الإرتريين المناضلين من أجل الحرية والعدالة. وانطلاقًا من هذه القناعة قرر أعضاء مؤتمر فرع النرويج، بجانب التزامهم بالاشتراكات المقررة تنظيميًّا، تقديم تبرع مالي لصالح تفعيل العمل التنظيمي.

وفي نهاية أعمالة اتخذ مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية فرع النرويج عددًا من القرارات الخاصة بتفعيل دور الفرع النضالي واختار ديمقراطيا قيادة فرعية جديدة.

“إنقاذ الشعب والوطن فوق كل شيء ” !!

النصر للنضال العادل والديمقراطي للشعب الإرتري !!

الهزيمة لنظام طغمة “هقدف” الديكتاتوري !!

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار !!

المؤتمر الفرعي لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية – فرع النرويج

14 أبريل 2018

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