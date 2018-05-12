قصة الفئران والقط والجرس والمغزى منها
ماذا بعد “مؤتمر اواسا”؟ لماذا لم نتقدم قيد أنملة الى الأمام؟ ما هي المعوقات؟ مجرد تساؤلات تحتاج الى اجوبة شافية وكافية من الجميع… هنا سوف احاول، بإمكانياتي المتواضعة والمحدودة ان اشرح وجهة نظري من اجل بلورة الفكرة والبحث عن الحلول “العملية” بعد ان نجتهد في وضع “النقاط على الحروف”… اذا اين تكمن المشكلة؟ وما هو المخرج؟؟؟
“أواسا وضعت النقاط فوف الحروف ولكن لا يوجد من يقود للأسف الشديد — الشعب الارتري في حوجة إلى قيادات تكون أول من تواجه الوحش“…
اواسا لم تضع النقاط فوق الحروف، لأن مخرجات اواسا لم يتمسك ويلتزم بها حتى من وضعوها واتفقوا حولها في اواسا.
اسهل شيء هو ان تعقد اجتماعات ومؤتمرات وتخرج بقرارات مثالية غير مدروسة وغير ممنهجة وغير قابلة للتطبيق… لأن القرارات تحتاج الى الإلتزام… العمل به… الإيمان بها والتنفيذ.
اولا… لم يقوموا بحل المعادلة والعلاقة بين المجلس الوطني والتحالف… هل المجلس هو بديل للتحالف؟ ما هي العلاقة بين الإثنين؟ هل المجلس “مظلة جامعة” ام ماذا؟ وخلط غير موفق وغير مدروس بين العمل السياسي والعمل المدني.
ثانيا… المقاومة اصبحت برأسين… المجلس والتحالف… قبل ان يجف حبر مخرجات اواسا، بدأت المعارضة التذمر ضد القيادات المنتخبة الجديدة… والحملة ضدهم بدأت من اواسا. هذا يعني مخرجات اواسا ولدت ميتة بسبب فشل، وانانية من بعض القيادات المعارضة…. القوانين والقرارات الجميلة والمثالية… لا معنى لها اذا لم تتحول الى العمل والتنفيذ لاسيما ممن وافقوا واقروها في المؤتمر.
ثالثا… ما هي الفائدة من القرارت والمخرجات اذا لم نتمسك ونعمل بها؟؟؟
رابعا… المقاوومة )المعارضة( الإرترية بتركيبتها وقياداتها الحالية لم تقدم المطلوب منها… لأسباب عديدة… منها ذاتية… مثل الأنانية، القبلية، الإقليمية، الدينية، الإمكانيات الخ… ومنها اقليمية.. مثلا جعلت من نفسها اسيرة )رهينة( لقرارات الدولة المضيفة… ومنها فكرية مثل محدودية الفكر الوطني الشامل والتركير في الأمور الثانوية والخلافية الخ…
كما يقولون: “العبرة بالنهاية” و “البيان بالعمل”… اذا ماذا قدمت المقاومة ) المعارضة( الإرترية للشعب الإرتري حتى اليوم؟؟؟ النظام المجرم الغير شرعي يقتل ويسجن كما يشاء؟؟؟ هل نحن فعلا نتألم ونهتم بما يحدث لشعبنا؟ هل الخلافات البينية اهم من محاربة العدو اللدود لشعبنا؟
هل لو عقد مؤتمر المجلس الوطني الثاني” سوف يتغيركل شيء” ؟؟؟
نفس الأشخاص ونفس العقليات ونفس الإمكانيات ونفس الصراعات… ماذا سيغيرون… ما الجديد لديهم؟؟؟ اتمنى ان نستفيد ونتعلم من تجارب الماضي ونخرج بروح جديدة وعالية نعمل نحو الحلول ولا نكون جزء من المشاكل.
خامسا… بعد مؤتمر اواسا 2011 عدد مما تسمىه من تنظيمات واحزاب زاد عددها.. تنظيم/حزب انقسم الى اثنين وثلاثة .. حتى المنظمات المدنية انقسمت… لأن كل شيء اصبح “كوسة” و”الحابل اختلط بالنابل”. عدد الأحزاب السياسية يجب ان يكون محدود، لأن البرامج في الغالب متقاربة ان لم تكون متطابقة!!!… لكن عدد المنظمات المدنية لا مانع ان يكون عددها كبير لأن كل منظمة يمكن ان تعمل في مجال معين… اذا هي بالفعل منظمات مجتمع مدني وتعرف جيدا مسؤولياتها ومهامها.
اتمنى من منظمات المجتمع المدني ان تعمل في مجالاتها ولا تتصارع مع الأحزاب او المنظمات السياسية… لو كل واحد عمل في مجاله يكون افضل… ونكمل بعضنا بعض في النهاية.
المخرجات وكتابة الدستور سهل جدا… لكن الصعوبة تكمن الإنتقال من الأقوال الى الأفعال… اذا لا توجد آليات تنفيذ واضحة، محددة، منهجية وعملية… وضع النقاط على الحروف سوف يكون كلام مكتوب في اوراق المخرجات فقط… نحن نريد عمل في ارض الواقع… نريد ان ننقذ شعبنا من الجحيم… الكلام والمهرجانات والمخرجات لا معنى لها اذا لم تترجم الى عمل… الى واقع ملموس.
ماذا ينتج عندما يحدث تباعد ما بين قولك وفعلك؟ ببساطة إنّك تخدع النّاس في ذلك عندما يكون قولك، في دائرة الإيجاب، وفعلك في دائرة السّلب او عدم فعل اي شيء مما وعدت به، بحيث يعطي قولك النّاس أحلاماً ويعطيهم اطمئناناً وثقة وامل وتفاءل الخ…، ولكنّ فعلك على العكس من ذلك، وبذلك فأنت تساهم في إضلال النّاس عندما يتحركون ويأملون من أقوالك فتخدعهم بذلك، وعندما تأتي أفعالك لتناقض أقوالك، يكون النّاس قد وقعوا في التّجربة الصَّعبة وفقدوا الأمل وابتعدوا من مشاركة في العمل الوطني…. لذا الركود والتذمر وفقدان الأمل… تكون المهيمنة وسيد الموقف.
على سبيل المثال… شخص مريض ذهب الى دكتور شهير وخبير… بعد الكشف والتحليلات اللازمة تعرف على المرض وكتب له دواء (روشيتة( حدد فيها اسم الدواء… حجم الكبسولات وكم مرة في اليوم يتناول الدواء وكيفية تناوها.
بعد ذلك يعتمد على المريض بعد الدكتور “وضع النقاط على الحروف” وعرف العلة وكتب الدواء….
هل المريض سوف يشفى بدون اخذ الدواء كما حدده الدكتور؟؟؟ يجب على المريض ان يفعل ما يلي حتى يشفى بإذن الله.
- يشتري الدواء المقرر له… نفس الدواء ونفس الوزن (مليغرام ( ويتناول الدواء كما حدده له الدكتور.
- ان يمتنع من الأشياء التى حددها له الدكتور… مثلا اكل انواع معينة من الطعام أو الإمتناع عنها.
- ان لا يأخذ ادوية اخرى قبل ان يستشير الدكتور حتى لا تفسد فعالية الدواء المقرر له.
معرفة المرض واكتشاف الدواء المناسب هي مرحلة اولى… لكن يجب ان تؤخذ الادوية المحددة في الموعد المناسب والكمية المقررة كما حددها الدكتور… حتى يكون تأثير الدواء وله فعالية المتوقعة.
المؤتمرات والإجتماعات هي وسيلة وليس غاية في حد ذاتها.
“وضع النقاط فوق الحروف”… لا معنى لها اذا لا ترى النور في ارض الواقع… ويمكن ترجمتها من الأقوال الى الأفعال… وهذا هو “مربط الفرس”.
قصة الفئران والقط والجرس والمغزى منها
للحكيم الإغريقي يوسيب، قصة معبرة ظريفة تقول:
عقدت مجموعة من الفئران يوما ما اجتماع لتضع فيه خطة للتخلص من عدوها اللدود القط. وعلى الأقل رغبت في إيجاد طريقة تعرف بها وقت مجيء القط ليكون لديها وقت كافٍ للفرار لأنها عاشت في هلع شديد مقيم من مخالب القط حتى شق عليها مغادرة جحورها في الليل أو النهار. جرت مناقشة خطط كثيرة إلا أن أيا منها لم يبدُ صالحا للأخذ به. وأخيرا قام فأر فتي وقال: عندي خطة غاية في البساطة إلا أنني أدرك أنها ستكون ناجحة. كل ما نحتاجه تعليق جرس في رقبة القط، وحين نسمع رنينه نعلم أن عدونا قادم. فدهشت كل الفئران من أنها لم تفكر في تلك الخطة من قبل . غير أن فأرا هرما نهض وسط فرحتهم وقال : أرى أن خطة الفأر الفتي أعجبتكم جدا، لكن دعوني أسألكم سؤالا واحدا:
“من سيعلق الجرس في رقبة القط؟”. فسكتت جميع الفئران . هل أدركت المغزى والعبرة من قصة الفئران والقط والجرس . إليك المغزى منها ؟
إنتبه للحلول غير الواقعية ولا تفكر افكارا غير عملية فكثيرا من الناس يقترحون للمشكلة حلول غير واقعية بل خيالية احيانا و قليل من يفكر من الناس في امكانية تطبيقها و ما مدى واقعيتها . فحل الفئران في القصة نظريا يبدوا رائعا لكن في الواقع من يجرؤ على تعليق الجرس برقبة القط دون ان يكون فريسة على طبق من ذهب للقط ؟ (منقول (
5 تساؤلات (′W5 ( يجب ان نجاوب عليها عند تنفيذ “النقاط فوق الحروف”.
من WHO = ماذا WHAT = أين WHERE = متى WHEN = لماذا WHY
هل القيادات الحالية هم جزء من الحل ام هم جزء من المشكلة؟؟؟ هل نستطيع ان نجاوب على التساؤلات الخمسة عند وضع برامجنا… حتى تتحول من اقوال الى افعال؟؟؟
هل وجود المعارضة في اثيوبيا مجدي ومثمر؟ وما هي البدائل؟؟؟
هل القيادات الحالية والأساليب المتبعة حاليا يمكن ان تأتي بأي نتائج وحلول واقعية ووعملية مختلفة مما قدمت حتى الأن؟؟؟
لماذا لا يتم مراجعة جميع الٌأعمال السابقة… حتى نتعرف على الأسباب التى جعلت المقاومة لا تقدم شيء يذكر للشعب اٌلإرتري… الا وهو التخلص من نظام العصابات الجائر والغير شرعي الذي جعل من ارتريا دولة فاشلة وجحيم على الأرض.
ما هي الحلول البراجماتية التى يجب اتباعها؟؟؟
ما هي الدروس المستفاضة من الماضى والسنين الخاوية ؟؟؟ لأن القضية شعبية ووطنية تهم الجميع ومن حق الجميع ان يتألم ويتأمل ويفكر ويبحث عن الحلول ويطرح ما يراه مناسبا من اجل هذا الوطن الجريح وشعبه المغوار الصبور…. والمكلوم.
حتما للموضوع بقية…
رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير
ندعوا الله العلي القدير في هذا الشهر الفضيل… ان يجعل لنا فرجا ومخرجا… وهو على كل شيء قدير.
ابو محمد
يوم 12 مايو 2018
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=43072
الاستاذ/ عبداللة
اولا خلينا نوجد العمل باخلاص وفطري ، ومن خلال العمل وضرورة العمل سوف يظهر القائد الميداني .. إنشاءالله .. العمل ،العمل ، هيا الي العمل .. العمل الممنهج وفق الامكانيات المتوفرة ..
رمضان كريم
الأستاذ \ هنقلا حياك الله
علماء الادارة والدراسات العلمية أثبتت بأن العمر والأقدمية في العمل والشهادات العلمية ومواصفات الشخص والكاريزما وحمل السلاح والتقوى ليس لها علاقة في إختيار القائد بل تعتبر عوامل مساعدة للقائد إن وجدت فيه
تعين شخص ما قائد لأنه كبير في السن (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد لأنه صغير في السن (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد على حسب بنيته الجسمانية (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد علي حسب الكاريزما (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد لأنه قديم في العمل السياسي (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد لأنه يحمل شهادات عليا (معيار خاطئ)
ترقية شخص ما قائد لأنه قديم في الحزب أو المنظمة (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد لأنه تقي (معيار خاطئ)
تعيين شخص ما قائد لأنه حمل السلاح وناضل في الساحة الارترية منذ نعومة أظافره (معيار خاطئ)
الساحة الارترية اضحت تستخدم هذه المعايير الخاطئة ولذلك اصبحت ننتج قيادات فاشلة — ينبغي على الشعب الارتري أن يبحث عن القيادات بالفطرة
“القيادات أول من تواجه الوحش”
رمضان كريم
الاستاذ / عبداللة
المجلس فرضته على الواقع ضرورة مرحلة سياسية .. لكن للأسف لم توعي القوى السياسية في تصفرفاتها لطبيعة المجلس السياسية ..
المجلس الوطني هو إتلاف ، ووفق هذا الإتلاف تدار أموره.. وعمل الإتلاف يقاس نجاحه باستمرار الاتلاف وتنفيذ البرنامج الذي تم تأسس الإتلاف من اجله ..لكن الخلل تم عندما تجاهلت القوى المكونة للمجلس فعل الإتلاف وتصرفت كأنها تنظيم سياسي ونتيجة هذا التصرف غير الواعي لشروط المرحلة دخل المجلس الي نفق وبدا الصراع بين افراده حول إدارة العمل .. وأصبحت المعركة في الداخل بلال هدف ،واهدرت إمكانيات المعارضة في ميدان لا يخدم رياح التغيير .. وحتى الان النزيف مستمر ،و حتى نوقف هذا النزيف .. يجب ان تتعاون بكل صدق كل التنظيمات المكونة للمجلس وتتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية .. وتقف بكل مسؤولية امام التجربة وتجاوب على الأسئلة المطروحة من التجربة.. حتى نبدأ بداية صحيحة .. وسؤال التجربة يبدأ من لماذا تم تأسيس المجلس وهل الضرورة قائمة لتأسيس المجلس ؟؟ اذا كانت الاجابة بنعم يجب ان نعمل بشروط المجلس ونوظف كل الامكانيات المتوفرة .. ابتداءا بتقوية التنظيمات المكونة للمجلس ثم تعميق وعي ومفهوم المجلس بين الناس عبر سمينارات منظمة حتى تتفاعل الحاضنة الاجتماعية ..
واذا كانت الاجابة ب(لا)،يجب ان نجلس ونبحث عن وسيلة اخرى بناءا على انتقاد التجربة السابقة .. اما ان نعيش في دائرة كل واحد يلوم المجلس ولم يتحمل مسؤولياته ، وكأن المجس قائم بذاته هذا طريق الي الهلاك …
حياك الله الاستاذ / هنقلا
يقول هنقلا:
“هذه القراءة تهدف الي النقد ،النقد البناء .. وما احوجنا الي هذا النوع من القراءة ”
*** ضعني الآن أجري عملية التشريح على مقال ابو محمد الذي وصفه الاستاذ / هنقلا بالقراءة والنقد اليناء ثم اترك الحكم للقارئ الكريم
“اسهل شيء هو ان تعقد اجتماعات ومؤتمرات وتخرج بقرارات مثالية غير مدروسة وغير ممنهجة وغير قابلة للتطبيق… لأن القرارات تحتاج الى الإلتزام… العمل به… الإيمان بها والتنفيذ.”
*** كيف تكون القرارات مثالية وغير مدروسة وغير ممنهجة في آن واحد؟
“لم يقوموا بحل المعادلة والعلاقة بين المجلس الوطني والتحالف”
*** ابو محمد ذكر العلة (المجلس والتحالف) وهي قديمة قدم المجلس ولم يذكر الحل …. أين القراءة البناء يا هنقلا؟
” المقاومة اصبحت برأسين… المجلس والتحالف… قبل ان يجف حبر مخرجات اواسا،”
*** ابو محمد يقول المقاومة اصبحت برأسين …. كلام قديم قدم المجلس …. ولم يقترح الحل …. أين القراءة البناءة يا هنقلا؟
“ما هي الفائدة من القرارت والمخرجات اذا لم نتمسك ونعمل بها؟؟؟”
* عند ابو محمد الاستراتيجيات والقرارات والدستور والقانون لا فائدة منه … ابو محمد يلغي تماما هذا الجانب بالرغم من أنه جانب اصيل من اي عمل — أي عمل يبدأ بفكرة ثم يطبق على أرض الواقع ومن لا فكر له لا عمل له — من لا فكر له يهديه يهيم على وجهه دون رشد … أين القراءة البناءة يا هنقلا؟
“(لمقاوومة )المعارضة( الإرترية بتركيبتها وقياداتها الحالية لم تقدم المطلوب منها”
*** هذا الأمر يعلمه القاصي والداني …. ابو محمد لم يأتي بجديد …. أين القراءة البناءة يا هنقلا؟
“بعد مؤتمر اواسا 2011 عدد مما تسمىه من تنظيمات واحزاب زاد عددها.. تنظيم/حزب انقسم الى اثنين وثلاثة ”
*** هذا الأمر ايضا معلوم لدي الجميع وطرحه لا يقدم شئ للواقع …. أين القراءة البناءة يا هنقلا؟
— ابو محمد لم يأتي بشئ جديد يعالج المريض بل يقرأ بالتجويد اسطوانة قديمة
— دراسة استغرقت 26 عاما وشملت جميع قارات العالم وخلصت بأن الصفة الأولى للقائد هي المصداقية نعم من لا مصداقية له لا يصلح أن يكون قائدا يصنع التاريخ …. كن صادقا يا هنقلا …. لا تجامل في القضايا الوطنية
الاستاذ / ابو محمد
هذه القراءة تهدف الي النقد ،النقد البناء .. وما احوجنا الي هذا النوع من القراءة ، حتى نساهم في معالجة ازمة المشهد السياسي القائم … وعبر هذا النقاش الجاد يمكن ملامسة الإشكالية والانتقال نحو فضاء إجابي يساهم في تغيير الذات والواقع ..العمل السياسي فعل واعي يهدف الي تحقيق مصلحة اجتماعي واقتصادية للمجتمع ، وضمن هذا الفهم تعمل قوى المعارضة والمجلس الوطني بشكل خاص ،اي يمارس فعل يهدف الي تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي .. ومن اجل تعزيز هذا الهدف ،هدف التغيير ،يجب ان نمارس النقد بما يخدم فعل التغيير ..وعبر هذا النقد نصلح الخلل و نؤسس وعي مطابق لفعل التغيير .. واي عمل اذا لم يصاحبه المراجعة والنقاش المسؤول هو عمل متخشب غير منتج .. ووفق هذا الفهم تأت هذا القرّاءة ، ويجب ان تتوسع في كل الاتجاهات بما يخدم غرض مشروع المعارضة التغيري ..
اما اواسا هي تجربة يجب الاستفادة منها ، وأنها ليس اخر محطة، ولا محطة نقاط فوق الحروف .. هي محطة صاحبتها أزمة وراء ازمة .. وبتالي المطلوب من القوى السياسية الوقوف على مفاصل الازمة وطرح التساؤلات على الازمة بما يخدم غرض الانتقال الي محطة اخرى ، اكثر فعالية .. وهذا الانتقال يجب ان يستفيد ويراكم من التجارب السابقة حتى نتجنب تكرار الذات المأزومة ..
يوجد تعليقي على هذا المقال في سلسلة النقاش الدئر بيني وبين الأستاذ / هنقلا