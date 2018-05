قصة الفئران والقط والجرس والمغزى منها

ماذا بعد “مؤتمر اواسا”؟ لماذا لم نتقدم قيد أنملة الى الأمام؟ ما هي المعوقات؟ مجرد تساؤلات تحتاج الى اجوبة شافية وكافية من الجميع… هنا سوف احاول، بإمكانياتي المتواضعة والمحدودة ان اشرح وجهة نظري من اجل بلورة الفكرة والبحث عن الحلول “العملية” بعد ان نجتهد في وضع “النقاط على الحروف”… اذا اين تكمن المشكلة؟ وما هو المخرج؟؟؟

“أواسا وضعت النقاط فوف الحروف ولكن لا يوجد من يقود للأسف الشديد — الشعب الارتري في حوجة إلى قيادات تكون أول من تواجه الوحش“…

اواسا لم تضع النقاط فوق الحروف، لأن مخرجات اواسا لم يتمسك ويلتزم بها حتى من وضعوها واتفقوا حولها في اواسا.

اسهل شيء هو ان تعقد اجتماعات ومؤتمرات وتخرج بقرارات مثالية غير مدروسة وغير ممنهجة وغير قابلة للتطبيق… لأن القرارات تحتاج الى الإلتزام… العمل به… الإيمان بها والتنفيذ.

اولا… لم يقوموا بحل المعادلة والعلاقة بين المجلس الوطني والتحالف… هل المجلس هو بديل للتحالف؟ ما هي العلاقة بين الإثنين؟ هل المجلس “مظلة جامعة” ام ماذا؟ وخلط غير موفق وغير مدروس بين العمل السياسي والعمل المدني.

ثانيا… المقاومة اصبحت برأسين… المجلس والتحالف… قبل ان يجف حبر مخرجات اواسا، بدأت المعارضة التذمر ضد القيادات المنتخبة الجديدة… والحملة ضدهم بدأت من اواسا. هذا يعني مخرجات اواسا ولدت ميتة بسبب فشل، وانانية من بعض القيادات المعارضة…. القوانين والقرارات الجميلة والمثالية… لا معنى لها اذا لم تتحول الى العمل والتنفيذ لاسيما ممن وافقوا واقروها في المؤتمر.

ثالثا… ما هي الفائدة من القرارت والمخرجات اذا لم نتمسك ونعمل بها؟؟؟

رابعا… المقاوومة )المعارضة( الإرترية بتركيبتها وقياداتها الحالية لم تقدم المطلوب منها… لأسباب عديدة… منها ذاتية… مثل الأنانية، القبلية، الإقليمية، الدينية، الإمكانيات الخ… ومنها اقليمية.. مثلا جعلت من نفسها اسيرة )رهينة( لقرارات الدولة المضيفة… ومنها فكرية مثل محدودية الفكر الوطني الشامل والتركير في الأمور الثانوية والخلافية الخ…

كما يقولون: “العبرة بالنهاية” و “البيان بالعمل”… اذا ماذا قدمت المقاومة ) المعارضة( الإرترية للشعب الإرتري حتى اليوم؟؟؟ النظام المجرم الغير شرعي يقتل ويسجن كما يشاء؟؟؟ هل نحن فعلا نتألم ونهتم بما يحدث لشعبنا؟ هل الخلافات البينية اهم من محاربة العدو اللدود لشعبنا؟

هل لو عقد مؤتمر المجلس الوطني الثاني” سوف يتغيركل شيء” ؟؟؟

نفس الأشخاص ونفس العقليات ونفس الإمكانيات ونفس الصراعات… ماذا سيغيرون… ما الجديد لديهم؟؟؟ اتمنى ان نستفيد ونتعلم من تجارب الماضي ونخرج بروح جديدة وعالية نعمل نحو الحلول ولا نكون جزء من المشاكل.

خامسا… بعد مؤتمر اواسا 2011 عدد مما تسمىه من تنظيمات واحزاب زاد عددها.. تنظيم/حزب انقسم الى اثنين وثلاثة .. حتى المنظمات المدنية انقسمت… لأن كل شيء اصبح “كوسة” و”الحابل اختلط بالنابل”. عدد الأحزاب السياسية يجب ان يكون محدود، لأن البرامج في الغالب متقاربة ان لم تكون متطابقة!!!… لكن عدد المنظمات المدنية لا مانع ان يكون عددها كبير لأن كل منظمة يمكن ان تعمل في مجال معين… اذا هي بالفعل منظمات مجتمع مدني وتعرف جيدا مسؤولياتها ومهامها.

اتمنى من منظمات المجتمع المدني ان تعمل في مجالاتها ولا تتصارع مع الأحزاب او المنظمات السياسية… لو كل واحد عمل في مجاله يكون افضل… ونكمل بعضنا بعض في النهاية.

المخرجات وكتابة الدستور سهل جدا… لكن الصعوبة تكمن الإنتقال من الأقوال الى الأفعال… اذا لا توجد آليات تنفيذ واضحة، محددة، منهجية وعملية… وضع النقاط على الحروف سوف يكون كلام مكتوب في اوراق المخرجات فقط… نحن نريد عمل في ارض الواقع… نريد ان ننقذ شعبنا من الجحيم… الكلام والمهرجانات والمخرجات لا معنى لها اذا لم تترجم الى عمل… الى واقع ملموس.

ماذا ينتج عندما يحدث تباعد ما بين قولك وفعلك؟ ببساطة إنّك تخدع النّاس في ذلك عندما يكون قولك، في دائرة الإيجاب، وفعلك في دائرة السّلب او عدم فعل اي شيء مما وعدت به، بحيث يعطي قولك النّاس أحلاماً ويعطيهم اطمئناناً وثقة وامل وتفاءل الخ…، ولكنّ فعلك على العكس من ذلك، وبذلك فأنت تساهم في إضلال النّاس عندما يتحركون ويأملون من أقوالك فتخدعهم بذلك، وعندما تأتي أفعالك لتناقض أقوالك، يكون النّاس قد وقعوا في التّجربة الصَّعبة وفقدوا الأمل وابتعدوا من مشاركة في العمل الوطني…. لذا الركود والتذمر وفقدان الأمل… تكون المهيمنة وسيد الموقف.

على سبيل المثال… شخص مريض ذهب الى دكتور شهير وخبير… بعد الكشف والتحليلات اللازمة تعرف على المرض وكتب له دواء (روشيتة( حدد فيها اسم الدواء… حجم الكبسولات وكم مرة في اليوم يتناول الدواء وكيفية تناوها.

بعد ذلك يعتمد على المريض بعد الدكتور “وضع النقاط على الحروف” وعرف العلة وكتب الدواء….

هل المريض سوف يشفى بدون اخذ الدواء كما حدده الدكتور؟؟؟ يجب على المريض ان يفعل ما يلي حتى يشفى بإذن الله.

يشتري الدواء المقرر له… نفس الدواء ونفس الوزن (مليغرام ( ويتناول الدواء كما حدده له الدكتور.

ان يمتنع من الأشياء التى حددها له الدكتور… مثلا اكل انواع معينة من الطعام أو الإمتناع عنها.

ان لا يأخذ ادوية اخرى قبل ان يستشير الدكتور حتى لا تفسد فعالية الدواء المقرر له.

معرفة المرض واكتشاف الدواء المناسب هي مرحلة اولى… لكن يجب ان تؤخذ الادوية المحددة في الموعد المناسب والكمية المقررة كما حددها الدكتور… حتى يكون تأثير الدواء وله فعالية المتوقعة.

المؤتمرات والإجتماعات هي وسيلة وليس غاية في حد ذاتها.

“وضع النقاط فوق الحروف”… لا معنى لها اذا لا ترى النور في ارض الواقع… ويمكن ترجمتها من الأقوال الى الأفعال… وهذا هو “مربط الفرس”.

للحكيم الإغريقي يوسيب، قصة معبرة ظريفة تقول:

عقدت مجموعة من الفئران يوما ما اجتماع لتضع فيه خطة للتخلص من عدوها اللدود القط. وعلى الأقل رغبت في إيجاد طريقة تعرف بها وقت مجيء القط ليكون لديها وقت كافٍ للفرار لأنها عاشت في هلع شديد مقيم من مخالب القط حتى شق عليها مغادرة جحورها في الليل أو النهار. جرت مناقشة خطط كثيرة إلا أن أيا منها لم يبدُ صالحا للأخذ به. وأخيرا قام فأر فتي وقال: عندي خطة غاية في البساطة إلا أنني أدرك أنها ستكون ناجحة. كل ما نحتاجه تعليق جرس في رقبة القط، وحين نسمع رنينه نعلم أن عدونا قادم. فدهشت كل الفئران من أنها لم تفكر في تلك الخطة من قبل . غير أن فأرا هرما نهض وسط فرحتهم وقال : أرى أن خطة الفأر الفتي أعجبتكم جدا، لكن دعوني أسألكم سؤالا واحدا:

“من سيعلق الجرس في رقبة القط؟”. فسكتت جميع الفئران . هل أدركت المغزى والعبرة من قصة الفئران والقط والجرس . إليك المغزى منها ؟

إنتبه للحلول غير الواقعية ولا تفكر افكارا غير عملية فكثيرا من الناس يقترحون للمشكلة حلول غير واقعية بل خيالية احيانا و قليل من يفكر من الناس في امكانية تطبيقها و ما مدى واقعيتها . فحل الفئران في القصة نظريا يبدوا رائعا لكن في الواقع من يجرؤ على تعليق الجرس برقبة القط دون ان يكون فريسة على طبق من ذهب للقط ؟ (منقول (

5 تساؤلات (′W5 ( يجب ان نجاوب عليها عند تنفيذ “النقاط فوق الحروف”.

من WHO = ماذا WHAT = أين WHERE = متى WHEN = لماذا WHY

هل القيادات الحالية هم جزء من الحل ام هم جزء من المشكلة؟؟؟ هل نستطيع ان نجاوب على التساؤلات الخمسة عند وضع برامجنا… حتى تتحول من اقوال الى افعال؟؟؟

هل وجود المعارضة في اثيوبيا مجدي ومثمر؟ وما هي البدائل؟؟؟

هل القيادات الحالية والأساليب المتبعة حاليا يمكن ان تأتي بأي نتائج وحلول واقعية ووعملية مختلفة مما قدمت حتى الأن؟؟؟

لماذا لا يتم مراجعة جميع الٌأعمال السابقة… حتى نتعرف على الأسباب التى جعلت المقاومة لا تقدم شيء يذكر للشعب اٌلإرتري… الا وهو التخلص من نظام العصابات الجائر والغير شرعي الذي جعل من ارتريا دولة فاشلة وجحيم على الأرض.

ما هي الحلول البراجماتية التى يجب اتباعها؟؟؟

ما هي الدروس المستفاضة من الماضى والسنين الخاوية ؟؟؟ لأن القضية شعبية ووطنية تهم الجميع ومن حق الجميع ان يتألم ويتأمل ويفكر ويبحث عن الحلول ويطرح ما يراه مناسبا من اجل هذا الوطن الجريح وشعبه المغوار الصبور…. والمكلوم.

حتما للموضوع بقية…

رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير

ندعوا الله العلي القدير في هذا الشهر الفضيل… ان يجعل لنا فرجا ومخرجا… وهو على كل شيء قدير.

ابو محمد

يوم 12 مايو 2018

