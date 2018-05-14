ومسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية يلتقي بفرع التنظيم في هولندا

عقد نائب رئيس الهيئة التنفيذية ومسؤول مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية المناضل نجاش عثمان، الخميس الموافق العاشر من مايو بمدينة لاهاي، اجتماعا تنويريا لأعضاء فرع التنظيم بهولندا.

افتتحت جلسة الاجتماع بكلمة ترحيبية من سكرتير مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية المناضل سعيد عبدالله. ثم أعطي المجال للمناضل نجاش عثمان الذي استهل حديثه بتناول التطورات التي تشهدها إرتريا على كافة الأصعدة، واستعراض معاناة شعبنا في ظل النظام الديكتاتوري القائم والنضالات التي تخوضها قوى التغيير الديمقراطي ضد هذا النظام. كما وقف المناضل نجاش على محطة المؤتمر التنظيمي الثالث الذي عُقد في أكتوبر من العام الماضي الذي نجح بفضل جهود أعضاء التنظيم. كما تناول بإسهاب مجمل النشاطات التنظيمية في مختلف الدول التي تتواجد فيها فروع التنظيم ، مشيرا إلى إعادة التنظيم التي انتظمت في غالبية الفروع. وأشاد بدور قواعد جبهة الإنقاذ الوطني على إصرارها لتحدي الصعاب التي تواجهها في مسيرتها النضالية لاقتلاع جذور الديكتاتورية القائمة في البلاد. وفي سياق حديثه عن الوضع الذي يمر به معسكر قوى المعارضة أكد على ضرورة الحفاظ على مكتسبات المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي وبذل الجهود من أجل تشخيص أزمته وإيجاد معالجات موضوعية لها وصولاً إلى إنجاح المؤتمر الوطني الثاني للمجلس.

وفي ختام اللقاء استمع مسئول الشؤون التنظيمية لآراء وتوصيات أعضاء فرع هولندا الذين تعهدوا الإلتزام بالخط الوطني والبرنامج السياسي والنظام الأساسي للتنظيم والعمل من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر.

ويأتي اجتماع نائب رئيس الهيئة التنفيذية بفرع هولندا ضمن سلسلة اجتماعات تنظيمية ولقاءات جماهيرية مفتوحة تعقدها قيادة جبهة الإنقاذ في عدد من البلدان.

مع تحيات / مكتب الإعلام والثقافة

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

11/5/2018

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