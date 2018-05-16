وللعلـم مكانة تعلـو ولا يعلى عليهـا

صفحات قليلة مـن نضالات المعلم الكبيرالاستاذ/عبد الله محمد يوسـف صائـغ فى منطقة الساحـل الشـمالى.

فى مطلـع أربعينيـات القـرن المنصـرم، وتحـديـدا قى عـام 1945 عقـب انتهـاء الحـرب العالمية الثانية، وكنتيجة لاعتـراف

مجموعة المحـور بالهـزيمة العسـكـرية السـاحقة فى مختلف جبهـات القتـال، حينئـذ اسـتقـر الوضـع العسـكـرى والادارى والسـياسى لمجموعة الحلفـاء، ونتيجة لـذلك تقـرر تصـفية مسـتعمـرات دول المحـور وفى مقـدمتهـا المسـتعمـرات الايطالية، عنـدئـذ تقـرر مصيـر معظـم المسـتعمـرات بواسـطة هيئة الامم المتحـدة حـديثة التأسـيـس والميـلاد، والتى تـم تأسـيسـهـا بـديـلا لعصبة الامم المتحـدة التى انتهـت نتيجة لنفـوذ مجموعة الحلفـاء التى كسـبت الحـرب العالمية الثانية 40/1944م، أيضـا تـم تكـوين مجلـس الامـن مـن الـدول الخمس التى كسـبت الحـرب، والـذى قـرر اسـتقلال بعـض المسـتعمـرات وارجـاء مصيـر البعض الآخـر، ووضعـت ارتـريـا تحـت الادارة البريطانية كـدولة انتـداب بأشـراف الامم المتحـدة، وكان ذلك نتيجة لانقسـام الشـعوب الارتـرية التى تناثـرت فى اكثـر مـن اتجاهـات متعارضـة أهمهـا ( حـزب الـرابطة الاسـلامية/ حـزب الانضمام الى اثيوبيـا وحـزب تقسـيم الكيـان). فى ذلك الوقـت أعـادت الادارة البـريطانية عشـرات الآلاف مـن الجنـود الى اوطانهـم، لكنهـا قـررت ابقـاء ضباط الاحتياط السـودانيين للاسـتفادة منهـم فى تأسـيـس وادارة عـدد محـدود مـن المـدارس الابتـدائية فى مناطـق الكثافة السـكانية الارتـرية، ونتيجة لـذلك تـم فتح عشـرة مـدارس فى المـدن الارتـرية ” مـدرسـة فى عصب/ مـدرسـة فى مصوع/ ثـلاثة مـدارس فى أسـمـرا وضواحيهـا/ مـدرسـة فى مندفـرة/ مـدرسـة فى عـدى قيح/ مـدرسـة فى كـرن/ مـدرسـة فى أغـردات واخـرى فى نقفـة”، وبالمقابـل تـم فتح مـدرسـتين أهليـتين على نفقة الاهـالى فى مـدينة مصوع. تـم افتتاح العشـرة مـدارس المـذكورة آنفـا تنفيـذا لقـرار الادارة البـريطانية القاضى بتأسـيـس التعليـم الاولى بارتـريـا، بالاسـتفادة مـن ضباط الاحتياطي السـودانـين وعـدد قـليـل جـدا مـن ابنـاء ارتـريـا وهـؤلاء تـم تأهيلهـم ومـن ثـم تعـيينهم على عجـل، وكان نصـيب مـدينة ” نقفـة” وضواحيهـا مـدرسـة واحـدة قـام بأنشـائهـا وبنـاء مبانيهـا وتأسـيسـهـا الـراحـل المقيـم الاسـتاذ/ عبـد الله محمـد يوسـف صايـغ، الـذى ظـل يخاطـب واجهـات الاهالي حتى خـرج منهـم بلجنة اسـماها لجنة “محاربة الامية”، وفيما بعـد تحول اسـمهـا الى لجنة الأبـاء، بــدأ الـرجـل تـلك المهام الصعبة منفـردا فيما عـدا لجنة محاربة الاميـة التى كانت تـقف معه فى بعض المسـائـل وتقـف ضـده فى بعضهـا الآخـر، ومـن جهة اخـرى كان يخاطـب ادارة المعـارف لتمـده بالمعلمـين وببعض المـواد المـدرسـية التى تحتاجهـا المـدرسـة، ولـكن ادارة المعـارف لـم تتجـاوب مـع مطالبه، وظـل الـرجـل الهمام يـديـر ويعلـم منفـردا ومحاطـا بالكثيـر مـن المعوقـات، وفى وقـت لاحـق تـم دعمه بمعلم سـودانى هـو الاسـتاذ/ التجاني أحمـد سـعـد والـذى عـين فيمـا بعـد مشـرفا اجتماعيـا لمـدارس منطقة السـاحل الشـمالي التى تعـددت لتشـمل عـدد ثمانية مـن مـدن وقـرى المنطقة ( نقفة/ أفعـبت/ قارورة/ مبـأ/ نـارو/ قـام جيـوا/ هبـرو وعوبلـت). على مـدار السـنوات الاولى ظـل الاسـتاذ/ عبـد الله يـرحمه الله يعانى مـن عـدد لا يحصى مـن المصاعب التى واجهته مـن عـدة جهات كان احـد اطـرافها الأهالى وثانيهـا التـرحـال الموسـمى، وثالثهـا مشـائخ الكتاتيب/ الخـلاوى الـذين حاربـوا المـدرسـة مـن غيـر هـوادة، حـيث وصفوهـا فى البـدأ بأنهـا أداة تكفيـرية تعمـل على صـرف الأطفال عـن ذكـر الله، ولـكن تـدخـل لجنـة محاربـة الأمية التى كان يقـف على رأسهـا عـدد مقـدر مـن واجهـات المنطقة ( الخليفة محمـد عبـد الله آدم/ الشيخ محمـد عثمان حامـد أفنـدى/ الشـيخ عمـر كنتيباي هـداد/ الشيخ ادريـس دويـد موسى الشيخ نايـر الحاج محمود وآخرون، هـذا بالاضافة الى الـدعـم المباشر وغيـر المباشر الذى وجـده الاسـتاذ مـن جانـب كنتيباي عثمان الـذى كان لـه تأثيـر قـوى فى دعـم المـدرسـة ومواجهة الأهالى وايضـا مخاطبة ادارة المعارف باعتبـارهـا المسـئول الأول عـن المـدارس، أيضا كان هناك رفـض سلبى هـدام مـن بعـض الطـلاب الأكبـر سـنا وهـذا الآخـر خلـق مصاعب اضافية، هـذا بالاضافة الى ادارة المعارف التى بدأت شحيحة جـدا فى مـد المدرسة بالمواد الاساسية المطلوبة لتسـيير مهام التعليم ( الكـتب/ الطباشيـر/ الكراسات والاقلام وخـلافـه). بقى ان نعلـم أسـماء وعـدد الطـلاب الـذين اسـتفـادوا مـن تـلك النضالات التى كان قطبهـا الايجابى الاسـتاذ عبـد الله محمـد يوسـف ولجنته التى أسـماهـا لجنة محاربة الامية، وكان قطبهـا السلبى بـروقـراطية ادارة المعارف آنـذاك، الى جانب العـادات والتقاليـد كمـوروث سـيئ والجهـل والجهـلاء. عليه يسـرنى كثيـرا ان أورد بعضـا مـن اسـماء الطـلاب الـذين اسـتفادوا مـن نضالات الـراحـل المقيـم الاسـتاذ/ عبـد الله محمـد يوسـف فى مطلـع أربعينيـات القـرن المنصـرم، بمـا فى ذلك كافة حملة الأقـلام مـن مواليـد ثلاثينيـات القـرن المنصـرم فى معظـم قـرى ومـدن منطقة السـاحـل الشـمالي، ذلك بأسـتثنـاء الـذين ارتـادوا الخـلاوي الأهلية ومـن واصـلوا الـدراسة فى المدن السـودانيـة. اللهم أرحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك مع الشهداء الابـرار.

1/ محمـدعلي الخليفة محمـد عبـد الله.

2/ محمـد آدم الخليفة محمـد عبـد الله.

3/ اسـماعيـل محمـد ابـراهيم طبـع.

4/ محمـد عثمان محمـد ابـراهيم طبع.

5/ حامـد آدم محمـد ابـراهيم طبـع.

6/ حامـد سـعيـد ابـراهيم اياسـو.

7/ صالح محمـد عثمان فكاك.

8/ محمـد علي نجاش محمـد علي.

9/ محمـد عثمان نجاش محمـد علي.

10/ هـداد محمـد كنتيباي عثمان.

11/ محمـود محمـد كنتيباي عثمان.

12/ عثمان محمـد أكـد هنتولاي.

13/ محمـد ديني دربوش.

14/ محمـد علي احمـد هبتيـس.

15/ حسـن عمـر كنتيباي هـداد.

16/ فايـد محمـد ابـراهيم شـقـراي.

17/ أبوبكـر محمـد ابـراهيم شـقـراي.

18/ حامـد فكى محمود حمد شيخ.

19/ محمـد عثمان محمد علي جاوج.

20/ اسـماعيل ادريـس دويـد موسى.

21/ ادريـس محمـد دويـد موسى.

22/ بـرهـان ادريـس سـليمان.

23/ ابـراهيم ادريـس يوسـف صايغ.

24/ هاشـم طاهـر سـامـدين.

25/ محمـد علي نايـر الحاج محمود.

26/ ادريـس محمـد علي كـبين.

27/ اسـحق حمـد نور مـدين.

28/ علي حامـد عبـد الكـريم.

28/ عبـد الرحمن حمدان محمد صالح.

29/ محمـد عبده حمـدان محمد صالح.

30/ محمـد علي اسـماعيل سليمان فقه.

31/ محمـد حامـد علي.

32/ حامـد أحمـد

33/ ادريـس محمد محمود.

34/ حامـد عثمان شيخ عامـر.

35/ محمود الشيخ محمـد شيخ عامـر.

36/ صالح محمـد دين سـعـد الدين.

37/ عثمان ادريـس محمد حمـد.

38/ ادريـس سعيداي ادريـس هاكـين.

39/ محمـد أحمـد حامد سعيد عثمان.

40/ محمـد عثمان حامد سعيد عثمان.

41/ أحمـد نـور محمـد تكليـس.

42/ حسـن محمـد حسـين عثمان.

43/ ادريـس محجـوب عبـده.

44/ محمـد ديـن محجـوب عبـده.

45/ محمـد علي أحمـد عبـده.

46/ ابـراهيـم محمـد حامـد موسى.

47/ محمـد نـور محمـد عثمان حامـد أفنـدى.

48/ حـوار شـيخ عثمان بـركاي.

49/ عمـر حمـدان محمـد صالح.

50/ حامـد حسـن حمـد كنتيباي.

51/ محمـد الأمين محمـود شـيخ.

لا شـك ان تعـداد الطـلاب الـذين عـرفوا درب العلـم والتعليـم على يـد الاسـتاذ/ عبـد الله يفـوق هـذا العـدد، ولـكن هـذا هـو ما حوته ذاكـرتى المسـكينة التى عصـرتهـا عصـرا خـلال الاربعة والعشـرون سـاعة الماضية، ولـم اتـذكـر أسـماء باقى الطـلاب الـذين تتلمـذوا على اسـتاذنـا الـرحـل يـرحمه الله رحمة الأبـرار، خصوصـا وانهـم اكبـر منى عمـرا ولـم اعاصـرهـم حينمـا كانـوا طـلابـا كمـا لـم أسـعـد بالجلـوس مـع بعـدهـم الآخـر الآ لمامـا .

قـد يسـتغـرب البعـض قائـلا ـ ما هـو الهـدف مـن وراء كتابـة هـذا الموضـوع الـذى مضى عليه ما يـربـو على سـبعة عقـود او يـزيـد، وهـذا مـن حقهـم، عليه اقـول لهـم ان ادارة المعـارف فى ارتـريـا آنـذاك عـرضت مهمـة الاضطـلاع بتأسـيـس مـدرسـة فى نقفـة على أكثـر مـن معلـم على قلتهـم وصغـر أعمارهـم آنـذاك، فـرفض الجميـع ولـكن اسـتاذنـا الجليـل تحمـس لتنفيـذ المهام ونجح فى تأسـيـس المـدرسـة نجاحـا منقطـع النظيـر جامعـا ما بـين الأدارة والتـدريـس، عليه كان الغـرض مـن هـذه السـياحة اعـادة الحـق الى اهلـه، خصوصـا وان الأسـتاذ يسـتحق شـكـرا مضاعفـا على صنيعـه الطـيب الـذى تهـيبه زمـلاءه المعلمـين، مـع العلـم ان مـدينة نقفـه آنـذاك كانت قـرية نائية والاسـتاذ ولـد وتـرعـرع فى مـدينة كـرن التى لا تقـاس بغيـرهـا آنـذاك، وهـذا مـوقف يشـكـر عليه ويبجـل وعلى صعيـد مـواطـنين السـاحـل الشـمالي قـل مـن لا يعـرف الأسـتاذ/ عبـد الله محمـد يوسـف صايغ او ود صايـغ كمـا يحبـون مناداتـه وسـط أهـالى المـدينـة وكافة جماهيـر منطقة السـاحـل. ابــو ايهــاب – المملكة المتحـدة

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