رسالة رئيس حزب النهضة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

فرجت: عن اعلام النهضة

حزب النهضة الارتري يتوجه بالتبريكات الى كل الارتريين والمسلمين خاصة بمقدم شهر رمضان الكريم للعام 2018-1439 .

ويؤكد الحزب بان ما يعايشه شعبنا اليوم من معاناة هو نتاج تراكمات للمظالم التي ظل يرتكبها النظام في حق شعبنا ، ويهدف النظام بسياساته الرعناء الى طمس هوية شعبنا متمثلة في دينه وتقاليده وتاريخه .

وحزب النهضة الارتري ينطلق في نضاله من ان السكوت على ما يجري على شعبنا تعد جريمة ويرفضه الضمير الوطني الحر.

وبمناسبة حلول الشهر الكريم يتوجه الحزب الى كل الغيورين على مصير الوطن والشعب والذين ينشدون أن تبسط العدل والديمقراطية في بلادنا بان يقولوا بان اللجوء ليس حلا وان الوصول الى مبتغانا يحتاج منا الى ان نشمر عن سواعدنا ونتمكن من الوصول الى شعبنا بالداخل والخارج لفضح فظائع النظام ونتحرك به صوب التغيير .

كما يتوجه بهذه المناسبة إلى الارتريين كافة والى قوى التغيير الارترية خاصة بان يتحلى الجميع بالمسئولية الوطنية ونتجاوز الخلافات الثانوية والبحث عن المكاسب الضيقة اللحظية وتوجيه كل طاقاتنا في مواجهة النظام الديكتاتوري وتخليص الوطن والشعب منه .

وبمناسبة هذا الشهر الكريم يؤكد الحزب قواعد وقيادة بأنه يعمل بكل طاقاته لكل ما من شانه أن يعجل بالخلاص من النظام الذي بسببه يعاني شعبنا المرارات والعذابات بكل أنواعها ، وفي سبيل ذلك يعمل متضامنا مع كافة قوى التغيير بما يمكنه من انجاز متطلبات المرحلة بإحلال التغيير الذي ينشده المواطن والوطن في اقرب وقت ممكن .

ويناشد الحزب كافة الصائمين بان يمدوا يد المساعدة الى إخوانهم في معسكرات اللاجئين الارتريين بتوجيه الصدقات والزكاة لأنهم في امس الحاجة في سد احتياجاتهم الخاصة واغتنموا الشهر الكريم الذي هو موسم للتراحم والتواصل .

ورمضان كريم وصيام مقبول

عبد الرحمن طه نور

رئيس الحزب

1/9/1439 الموافق 17/5/2018م

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