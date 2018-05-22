لماذا نحتفل اليوم بعيد الاستقلال؟؟!!

هذا اليوم هو يوم نعبر فيه عن فرحتنا بتحقيق الشعب الإرتري استقلاله الوطني، وطرد جنود الاحتلال الإثيوبي من الأرض الإرترية،لتنتهي بذلك معاناة شعبنا التي دامت لعدة قرون من الاحتلالات المتعاقبة.

تحقيق الاستقلال كان يعني بالنسبة للشعب الإرتري بزوغ فجر جديد، وكان شعبنا يأمل من تحقيق استقلاله بناء دولة ديمقراطية عصرية متطورة، يتمتع فيها المواطنون بالعدالة والحريّة والاستقرار، وتكون المواطنة هي الأساس في التعامل مع الأفراد، بصرف النظر عن انتماءاتهم الأخرى ضمن هذا الوطن.

مضت 27 عامًا بالتمام على جلاء آخر جندي من جنود الاحتلال الإثيوبي عن بلادنا. وكانت هذه السنوات بحق سنوات عجاف ذاق فيها شعبنا كل أصناف المذلة والهوان، وخرج فيها الشباب الإرتري تاركًا وطنه الذي هو في أمس الحاجة لطاقاته، وتورطت البلاد في عدد من الحروب، راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وأصبحت إرتريا سجنًا كبيرًا لشعبها، حيث طالت الاعتقالات التعسفية، وعمليات القتل خارج القانون، والسجن، والتعذيب وغيرها من الممارسات الاستبدادية الجميع، وأصبحت جزءًا من حياة المواطن الإرتري اليومية.

نحن اليوم عندما نحتفل بمناسبة عيد الاستقلال الذي جاء نتيجة تضحيات جسيمة قدمها الشعب الإرتري في مسيرته النضالية الطويلة والشاقة، نؤكد في الوقت نفسه وقفتنا التضامنية مع شعبنا الإرتري ضد كل أشكال الظلم والبطش والتنكيل الذي يمارس عليه، كما نؤكد على وحدة الصف الوطني الإرتري ضد الطاغية إسياس أفورقي وزمرته، حتى زوال هذا النظام الغاشم، وتتحقق العدالة والحريّة والديمقراطية والسلام والاستقرار لشعبنا ولدول الجوار.

عاش الشعب الإرتري حرًّا مستقلًّا،،

والخزي والعار للديكتاتوريات في كل مكان.

26 مايو 2018

اللجنة الشعبية بإستوكهولم

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