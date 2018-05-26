رحيل الفنانة الارترية الكبيرة ظهيتو براخي بهولندا

فرجت

توفت في الرابع والعشرين من مايو الحالي المناضلة الفنانة ظهيتو براخي بعد صراع مع المرض وذلك في مدينة روتردام هولندا.

التحقت الفنانة الكبيرة ظهيتوا براخي بجبهة التحرير الارترية في وقت مبكر وأصحت عبر جهاز الاعلام لجبهة التحرير الارترية والفرقة الوطنية بتقديم الكثير من الأغاني الثورية ملهبة بذلك حماس الكثير من الشباب للالتحاق بالثورة والاسهام في ازكاء نار الثورة. وباقت ظهيتو تسهم في ازكاء الروح الوطنية حتى دخول الجبهة الي الاراضي السودانية ، جراء هجمة كل من الشعبية والوياني في 1980م.

بعد دخول الجبهة هاجرت الى اروبا حيث استقر بها المقام بهولندا.

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