(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)

رمضانيات ….. 1

حكم صيام رمضان:

هو ركن من أركان الإسلام أجمع المسلمون على وجوبه.

أركان الصيام : للصيام ركنان : 1- النية 2- الثاني : الإمساك عن المفطران من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وجوب الصيام:

يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب على المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس.

بدء وجوب صوم شهر رمضان.

يبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا عُلم بدخوله، والعلم بدخوله إما برؤية الهلال ، أو إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً.



رمضانيات …2

الأعذار المبيحة للفطر:

– المرض: فإذا ثبت بشهادة طبيب مسلم موثوق بأن الصوم يجلب المرض، أو يؤخر البرء جاز للمسلم الفطر، ثم يقضي بعدد الأيام التي أفطرها.

– الحامل، والمرضع يجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام، ولا فدية عليهما.

– السفر: والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر ، فإذا تساويا فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة، ويكره الصيام لمن يشق عليه.

– الحيض والنفاس، والفطر واجب على المرأة في هذه الأحوال.

– العجز عن الصيام عجزاً مستمراً كالكبير والمريض مرضاً لا يُرجى برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

رمضانيات .. … 3

من مستحبات الصيام.

– تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ” متفق عليه .

أن يبدأ الصايم الإفطار على رُطب فإن لم يجد على تمر فإن لم يجد على الماء. فإن لم يجد شيء يكون افطر حكماً.

– الدعاء عقب الفطر بالمأثور ” ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله “. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم ” رواه الترمدي وابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة ” وقال أيضاً ” إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد” .

– تأخير السحور. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال ” تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر خمسين آية” .

– الإكثار من الصدقة والإحسان والاشتغال بالذكر وقراءة القرآن.

– أن يستحضر العبد نعمة الله بأن وفقه للصيام ويسره عليه.

رمضانيات …. 4

مفسدات الصوم:

– الجماع فمتى حصل الجماع في نهار رمضان فقد بطل الصوم، فيجب مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً والزوجة لها نفس الحكم إن كانت له مطاوعة غير كاره.

– الأكل والشرب متعمداً ومن ذلك حقن المسلم بالحقن المغذية أو حقن الدم في الصائم ، أما الأكل والشرب ناسياً فلا شيء عليه.

– خروج الدم بالحجامة أو سحبه للتبرع يفسد الصوم . أما خروج الدم بغير اختيار الانسان مثل الجروح والرعاف وخلع السن فلا يفسد.

– التقيؤ عمداً يفسد الصوم إما إذا كان التقيؤ غلبة ولم يتسبب فيه الانسان فليس عليه شيء

– خروج دم الحيض والنفاس يفسد الصوم ويوجب القضاء .

رمضانيات …. 5

بعض مسائل هامة في الصيام:

1- لابد من تبييت النية في الصيام الواجب.

2- السواك مستحب في أول النهار وآخره.

3- يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه الحر كالتبرد بالماء.

4- يجوز للمرأة تذوق الطعام عند الضرورة ولا تبلعه ، بل تخرجه من فمها مباشرة .

5- لا يجب الصوم على الصغير ولكن يستحب أن يأمره وليه تمريناً له على الطاعة.

6- الاكتحال ووضع قطرة العين والأذن لا يفسد الصيام وأما قطرة الأنف فإذا وصل شيء إلى المعدة باختياره يفسد الصوم والأفضل أن يؤخر ذلك إلى ما بعد الإفطار.

7- يجوز للصائم أن يتطيب بالطيب السائل ولكن لا يجوز استنشاق البخور عمداً.

8- جميع أنواع الدهون والملطفات للاستخدام الخارجي (الجلد) لا تفسد الصيام.

9- لو دخل شيء من الماء في جوف الصائم بغير اختياره فصيامه صحيح.

10- المضمضة والاستنشاق لا يفسد الصوم ولكن لا يبالغ فيه حتى لا يدخل شيء منه في جوفه.

11- لا يجوز تطهير الصائم (السواك) بالمعجون لأن له نفوذاً قوياً.

12- يجوز استخدام بخاخ (ضيق التنفس) ( بخاخ الربو) للصائم للضرورة ولا يفسد الصوم – إن شاء الله -.

13- استخراج الدم القليل للتحليل لا يفسد الصوم لأنه يسير.

14- من رأى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً فعليه أن يذكره وذلك من باب الأمر بالمعروف.

15- لا يستحب للنساء تناول الحبوب لقطع الحيض في شهر رمضان وهذا أمر كتبه الله على بنات حواء ومن تناولت شيء من ذلك وانقطع حيضها فصومها صحيح.

16- إذا أحست المرأة بخروج دم الحيض قبل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح ، وإذا خرج قبل الغروب ولو بلحظة فصومها يفسد وعليها قضاء ذلك اليوم والأجر على الله.

17- لو طهرت المرأة قبل الفجر بلحظة صح صيامها ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر ولو أنها تطهرت بعد الفجر بلحظة واحدة لا يصح صيامها.

18- من أفطر من رمضان أياماً لعذر شرعي (مرض أو سفر أو غيره) فليقضيه قبل رمضان العام القادم ومن أخره حتى دخول رمضان من العام القادم بغير عذر شرعي عليه مع القضاء كفارة اطعام مسكين عن كل يوم أخره ومقداره نصف صاع طعام.

رمضانيات…… 6

الأيام المنهي صيامها:

– صيام يومي العيدين (الفطر ، والأضحى) وأيام التشريق.

– صيام يوم الجمعة منفرداً ، وصيام يوم الشك وهو اليوم الأخير من شهر شعبان.

– صوم الوصال مواصلة بعضه بعضاً بدون فطور وسحور.

– صيام المرأة صوم التطوع بدون إذن زوجها وهو حاضر.

الأيام المستحب صيامها:

– صيام ستة أيام من شوال.

– صيام عشرة ذي الحجة مع تأكد صيام يوم عرفة لغير الحاج.

– صيام شهر الله المحرم مع تأكد صيام اليوم العاشر وصيام يوم قبله أو بعده.

– صيام يومي الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويستحب أن تكون الأيام البيض _13-14-15) .

– يُسن صيام أكثر شهر المحرم وشعبان.

– يجوز للصائم صوماً مستحباً أن يفطر متى شاء ولو بغير عذر.

رمضانيات…. 7

زكاة الفطر:

· حكمها: فرض على كل مسلم صغيراً، أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً.

· حكمتها: طهرة للصائم. إحسان للفقراء ، أظهار شكر نعمة الله بإتمام الصيام.

· جنسها : طعام الآدميين، وتُخرج من قوت البلد ” أرز ، تمر ، شعير… الخ” ولا يُجزيء إخراجها نقوداً أو ملابساً.

· مقدارها: صاعاً ومقداره كيلوين وأربعين غراماً من البر الجيد الرزين ويجوز أخراجها ثلاثة كيلوات والزائد يعتبر صدقة.

· زمن دفعها: صباح العيد قبل الصلاة وهو الأفضل ويجوز أخراجها قبل يوم أو يومين من العيد.

· يجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وأهل بيته، أما الخادم أو الخادمة ونحوهما فزكاتهم على انفسهم إلا أن يتبرع صاحب العمل به ويعلمهم.

· تدفع لفقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي سواء كانت مكان إقامته أو غيره من بلاد المسلمين وإن نُقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت.

· يجوز أخراجها للوكيل في المزكي أو غيرها إذا كان ثقة.

· على المرأة أن تخرج زكاة فطرها من مالها الخاص ، إذا كانت مستقلة في مالها مثلاً لها تجارة أو راتب شهري .

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال … ووفقنا على الصيام والقيام وإلى حسن القول والعمل.. آمين

بقلم / حسين رمضان

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