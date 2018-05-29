الفكرة النقيضة

بقلم : دكتور الجبرتي

( الفكرة النقيضة قد تكون حلا عميقا ومستداما باعتبار عامل الزمن ) خطفها من فمي بروفيسور محمد رمضان الأغا ، في حوار غير مباشر حول مصائر البلاد والعباد في عالم اليوم . وسبقني وسبقه أبو القاسم الشابى الذي قال :

و ألعن من لا يماشي الزمان .. ويقنع بالعيش عيش الحجر …

هو الكون حي يحب الحياة .. ويحتقر الميت مهما كبر …

فلا الأفق يحضن ميت الطيور .. ولا النحل يلثم ميت الزهر …

ما هي الأهداف و الأسس التي تبني عليها الإنسانية وطنا أو بلدة أو قرية أو منزلا ، ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يتقوقع في إنسانيته نحو أسرة أو قبيلة أو شعب . أليس هي البحث عن إطعام من جوع وأمن من خوف ؟ و بحث عن رفاه ؟ وعدل في المعاش ؟ ونماء في البلاد ؟ ورقي بالعباد ؟

ناضل شعبنا ومجموعتنا لثلاثين عاما حققوا بها الانفصال عن أمهم الحبشة الكبيرة ؟ الانفصال ليس هو الاستقلال بالمناسبة . أن تنفصل بأسرتك عن الأسرة الأم ، ليس استقلالا ؟ الاستقلال يكون من مستعمر لا يربطك به أي رابط . هنالك روابط لا يمكن أن تزول مهما كان سبب الانفصال؟ والانفصال يكون عادة لأسباب محددة ، يمكن بعده العودة للأصل و الأسرة الكبيرة بمزايا أكثر واقعية ونضج ، بعد زوال الأسباب . و أسباب انفصال الأسرة غالبا ما يكون خارجيا كحالتنا . الطليان هم من كانوا السبب في نشأة نزعتنا ورغبتنا في الانفصال . و أضاف لذلك الوضع الدولي و الإقليمي المتوجه نحو الاستقلال زخما للآباء المؤسسين لفكرة الانفصال ، لا حظ هنا الاستقلال وليس الانفصال عن المستعمر الأبيض ، الذي لم تجمع أفريقيا به حتى الإنسانية .

من يعرف الأسباب الحقيقية والواقعية التي دعت مجتمعنا لاختيار دفع الغالي والثمين من أجل الانفصال عن الوطن الأم الحبشة . فهنالك أحداث ووقائع ومطالب لم تتوفر حينها لآبائنا المؤسسين ، جعلتهم يحملون السيوف وينظمون الصفوف ويبنون المشاعر والروح المضادة لواقعهم حينها . هل نستطيع العيش بواقعية اليوم لتلبية مطالب وحاجات مجتمعنا في الأمن والاستقرار ومحاولة تحقيق الرفاه ، بإمكانيات موقعنا الإقليمي المتميز بين وطننا الأم و إخوتنا مكوني الحبشة الكبيرة . إننا نهدر دماء و أجساد وكرامة وتضحيات أمتنا بلا ثمن ، في زمان التكتل و الإنصهار والتكامل من أجل تحقيق مصالح البلاد والعباد .

لقد كانت الكونفدرالية بيننا هي الحل المناسب ، من الشخص غير المناسب وفي الزمان وبالأسلوب غير المناسب أيضا .. الشخص غير المناسب هو الإمبراطور التوسعي الطائفي الإقطاعي البغيض تفري مكونن (حيلي ثلاثي) . و الذي ثارت عليه كل مكونات الحبشة الأم حتى سقوطه علي يد الشيوعية التوسعية الشمولية البغيضة والدموية أيضا . والتي استمرت ثورتنا جميعا عليها حتى تحقق النصر للمناضلين في كل الشعوب الحبشية .(نحتاج لزاوية أخري للنظر في علاقة تنظيم الشعبية بتنظيم الأهودق غير دعاية تقراي تقرنيا البائسة)

و أكدت الشعوب رغبتها في العيش بسلام وتحقيق رغبات المكون الواحد للثورة والنضال نحو السلام و والاستقرار و الرفاه . فحقت ما وعدت به لممثل الشعب الإرتري حينها لديهم ، الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا . ونفذت رغبة تقرير المصير للشعب الإرتري ، و اختار مجتمع إقليم إرتريا الانفصال بنسبة عالية ورضيت كل المجموعات برغبة اقليم ارتريا ، وباركت له ذلك وفي نفسها شيئ من جراح انفصال جزء عزيز من الحبشة الكبيرة .

هذا هو القانون الذي بموجبه تم منح ارتريا حق تقرير المصير باعتراف دول الأمم المتحدة ، وليس غيره ، وإلا لأصبح الوضع مثل صومالي لاند وغيرها من الانفصاليين الذين لم تعترف بهم الأمم المتحدة ، كدول ذات سيادة بها . ولهذا التقرير عن مصير الارتريين لانفصالهم ، نتائج وعواقب يتحملونها حتي اليوم ، و منها سكوت الأمم المتحدة كلها حتي دول الجوار ، والمنظمات الدولية ، عن ما يحدث للإرتريين في كل بقاع العالم . (نحتاج لمراجعة دقيقة للقانون والدبلوماسية والعلاقات الدولية في هذا الأمر)

إن المثقف الارتري ومعظم الشعب الارتري بعيد جدا عن هذه التجارب الدولية الكبيرة ، وهو لا يعلم السبب الحقيقي لإهمال العالم اليوم له ، وعدم الشعور بمعاناته الواضحة لكل الدول والمنظمات الدولية . قليل جدا من يعرفون ذلك ولا ينشرونها رغبة في تحقيق مصالحهم الضيقة الجهوية أو الفردية ، أو لاختلاط الأمر عليهم لدفعهم ثمنا غاليا من الدماء والتهجير والظروف الإنسانية والتربية التي نشئو عليها والمخالفة للواقع الدولي و الإقليمي . فلا مكان اليوم لاجترار العواطف والبكاء علي أطلال الأفكار التقليدية مهما كان الثمن الذي دفعناه عليها . ولا مناص لنا غير التعايش مع القوانين الدولية والدخول ضمن الأقوياء للعب دور يحقق لنا أحلامنا وأحلام آبائنا ، فلا مكان لفردية ضعيفة غير متوافقة بين الأمم اليوم إقليميا أو دوليا .

قادنا لمعرفة بعض هذه الحقائق البحث العلمي والرغبة القوية لمعرف خفايا القانون الدولي والعلاقات الدولية و الإتفاقات الشفهية بيت صناع القرار(جنتل مان ) . وكان لابد من الجرأة الفكرية والعلمية لطرحها وطرح ما يترتب عليها من تنوير للمجتمع ومحاولة للنقاش حولها حتي تكون خيارا زمنيا ، بعدما قاربت فترة الانفصال طول فترة النضال ، ولم نجني من بكائياتنا المستمرة حول العالم شيئ سوي استغلالهم لظروفنا باستقطاب شبابنا إلي أوروبا كعبيد جدد ، لتنظيم أعمالهم ومجتمعهم الآخذ في الفناء .(راجعوا تعليقات الرئيس أسياس أفورقي التي كنا نستغربها حول هجرات الشباب ومعاناتهم و دور الغربيين فيها ، لقد كنت اهتم بكلماته وتعليقاته بجدية حول كل ما يتطرق له دائما ).

يعيش مئات الآلاف من أفراد مجتمعنا في أوروبا ، ولدينا فيهم البروفيسور والدكتور والمثقف وووو ، إلا أنهم انغمسوا في الاندماج الأوروبي و لم يلاحظوا هذا الإهمال و الإستخدام السيئ لأوضاع الأرتريين رغم البكاء المر والمسيرات الهادرة والتنظيمات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ، وظلت مشاركاتهم في العمل الارتري عاطفية أكثر منها علمية و بحثية جادة ، لإخراج مجتمعهم مما هم فيه . و العلمية تقتضي الجرأة علي كشف الحقائق ، قبل ذلك البحث عنها بجدية من أجل تحقيق الاستقرار لمجتمعهم . إضافة الي طرح الخيار الأمثل لتحقيق مصلحة مجتمعاتهم و التي تتماشي مع الواقع والقانون الدولي بكل محتوياته . فالعالم اليوم لا تحكمه العواطف والمعلومات الدينية والعاطفية ، بل يحكمه القانون الدولي والقوة الظالمة المسيطرة ، ولا مفر من كل ذلك إلا بالأخذ به ومحاولة تجنيب الأضرار المضاعفة منه للمجتمعات .

لقد عاني مجتمعنا بعيدا عن القانون الدولي والدبلوماسية الحصيفة والعالمة ، والقادة الخبراء ، كل أنواع المآسي ، وحان له أن يعيش في ظل الواقع الدولي بمرونة وواقعية ، لتحقيق مصلحته من الأمان والاستقرار والتنمية و الرفاه ، وليطرق قادته العقلاء كل أبواب المحاولات المنطقية الجريئة ، و الأخف ضررا من الموت الذي عايشه الشعب لأكثر من ثلاثين عاما ، وبعده لثمان وعشرون عاما من الضياع وعدم الاستقرار والغرق في صحاري وبحار العالم ، والسكون في أجساد الآخرين حول العالم ، اسبيرات بشرية . يعيش بلا هوية ولا هوي بلا مأوي بلا مأكل بلا أمان .

حان أوان طرح الفكرة النقيض لما صنعناه بأيدينا من ضياع وآلام لا نهاية قريبة لها ، حسب معطيات الواقع الارتري المعاش بالداخل والخارج . فلم يجد الارتريون مبررا لما فعلوه سابقا اليوم ، من أمان من خوف ، أو طعام من جوع ، أو رفاه أو عدل أو رقي واستقرار . رغم صعوبة هذا الطرح علي المفاهيم التقليدية التي تفضل العيش في ذيل العالم ، بدون مقابل لها ولمجتمعاتها ، و أخص بذلك قادة المجتمع بكل تصنيفاتهم السياسية والمدنية والفكرية . آن الأوان لمناقشة كل الخيارات وإجراء حوار جاد حول محاولة جديدة لتقرير المصير ، فلنبحث عن الكي فقد يكون آخر العلاج لمأساتنا . فلا حلم سنغافورة بلغنا ولا لقمة خبز بسلام وجدنا .

لابد من نظرة واقعية للأحداث وطرق معالجتها بدون دفع ثمن أغلي من المطلوب ، وبدون الخوف من أحد ، لابد من رؤية نقدية لأفكارنا كلها من أعلي هرمها إلي أدني قاعدتها ، وعقائدنا الوطنية والشعبية ، التي تربينا عليها ، وهي لم تحقق لنا إلا مزيدا من الضياع بلا أمل بعيد حتي يرجي . إن السياسة وهي محاولة إدارة مصالح البلاد والعباد ، تقتضي اليوم من كل من يمارسها لهذه الحقيقة و المبدأ ، أن يدرس تجارب البلاد والعباد حول العالم ، ويبتكر لمجتمعه أقرب الطرق ليبلغ بهم سبيل الاستقرار والتنمية و الرفاه ، الذي يعيشه إخوتنا في الإقليم ، ونحن نباع ونشتري في سوق نخاسة العالم اسبيرات وعبيد ومهانة بلا جدود ولا ثمن . فالفكرة النقيض اليوم والبغيضة بالأمس ، هي الحل الذي لابد من تجربته ، بشروطنا ، وتحت عيوننا .

فمعظم القيادات الفكرية والمتحدثين اليوم عن الشأن الإرتري ، ليس من بينهم من يعاني شخصيا من أي ألم شخصي مباشر ، لهم جنسيات بديلة ، يسكنون القصور ويقودون الفارهات ويتزوجون مثني وثلاث ، ويعيشون في بيئات تنعم بالحرية و الديموقراطية والسلام ويعيشون النضال ترفا لقضاء ما تبقي من أوقات فراغ ، ولا يساهمون بتكلفة الدخان الذي يدخنونه والليالي التي يعيشونها والحج العمرات التي يعمرونها مرات ومرات والعبادات الأخري والسفريات حول العالم ، و غيرها من المكاسب المشروعة وغير المشروعة التي ينالونها باسم الشعب الإرتري . فكيف لهم يطيلون أمد ضياع الشعب في الصحاري والبحار وتحت ظل نظام قاهر ظالم لم نفلح لتغييره ولا حتى تغيير سلوكه بأي ثمن وبأي أسلوب .

والسؤال الأهم الذي لابد من معرفة الإجابة عليه هو ، كيف العمل للوصول إلي الهدف ؟ وقبله هل ستقبل المجتمعات الأثيوبية بعودتنا إلي حضن الوطن الأم الحبشة ؟ فلنقرأ لنفهم لا للرد .

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