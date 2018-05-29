ثيوبيا تجري ترسيم الحدود مع الدول المجاورة عدا ارتريا

فرجت نقلا عن : والتا للمعلومات

 تعتزم اثيوبيا ترسيم الحدود مع جميع الدول المجاورة لها باستثناء اريتريا ، حسبما ذكر مسؤول اثيوبى يوم  السبت  الماضي.

قال شمس الدين أحمد ، مدير شؤون الموارد الحدودية والعابرة للحدود بوزارة الخارجية الإثيوبية ، إن إثيوبيا تعمل بشكل مشترك مع الدول المجاورة لضمان ترسيم الحدود على أساس مرض متبادل ، وتقوية العلاقات بين الدول. حسب ذكر موقع ” والتا ” الرسمي .

وقال إن ترسيم الحدود سيسهل عملية  السلام ويضمن تنقل المواطنين.

أدى نزاع حدودي بين إثيوبيا وجارتها الشمالية إريتريا إلى حرب دموية دامت سنتين بين عامي 1998-200 ، أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 70 ألف شخص من الجانبين.

ومنذ ذلك الحين ، انخرط البلدان في حالة من المواجهة المسلحة على طول حدودهما المشتركة ، تتخللها أحياناً صراعات متقطعة صغيرة النطاق.

أبدت اثيوبيا رغبتها في الحوار وانهائ الخلاف الحدود مع ارتريا ، الا ان ارتريا تصر على تنفيد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الجزائر وقرارت المحكمة الدولية بهدا الخصوص.

روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=43144

نشرت بواسطة في مايو 29 2018 في صفحة الأخبار. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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