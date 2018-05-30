انقلاب بص في الطريق بين أسمرا وكرن يؤدي بحياة 33 شخصا

فرجت: متابعات تلفزيون النظام الارتري

أنقلب يوم أمس الثلاثاء بص للركاب في حادث مروع في الطريق بين أسمرا وكرن حيث أدى الحادث الى مقتل ثلاثة وثلاثين شخصا وجرح أحد عشر شخصا بجروح بليغة، من مجموع خمسة وأربعين راكبا كانوا على متنه حسب ما ورد في نشرة البارحة لتلفزيون النظام الحاكم.

وكان البص يحمل على متنه خمسة وأربعين شخصا متجهين الى مدينة كرن لحضور الاحتفالات الدينة المعروفة ” بماريام دعاري ” حيث انحرف البص عن الطريق وتدحرج الى هاوية عمقها ثمانين مترا.

وقد وصلت الشرطة الى مكان الحادث وتتوقع ان يكون السبب الرئيسي للحادث السرعة الغير قانونية.

الجدير بالذكر تعتبر ارتريا أحدى دول العالم المعروفة بارتفاع الحوادث المرورية، وقد شهد العاميين الماضيين حوادث مماثلة كان ضحيتها طلبة المدارس الذاهبون الى معسكرات ” ساوا”

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