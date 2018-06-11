نتفاءل في حدود الواقع!!!

في السابق تناولنا ما يخص ارتريا من بيان الحزب الحاكم في اثيوبيا، واليوم نتناول التركة الثقيلة التي حملاها دسالين وأبي … فهل إثيوبيا التي تسلماها من ملس زيناوي، كما يدعيان، دولة ناجحة في إقليم من الدول الفاشلة؟ وهل الإقتصاد الإثيوبي في تطوّر متسارع عكس باقي إقتصادات دول المنطقة؟ وهل الشعب الإثيوبي يجني ثمار الثورة الإقتصادية والإجتماعية التي يقول الحزب الحاكم بحدوثها؟

فيما يلي بعض النقاط التي قد تجيب على هذه التساؤلات من مصادرها الإثيوبية التي يمكن ان تشي بما أقدم عليه أبي أحمد ومن خلفه الحزب الحاكم وهو الكيان الذي يعج بالصراع الدائم بين كلّ مكوناته، وتتم محاولات تهدئته بالتغييرات والقرارات الدراماتيكية كأن تسمي اوروميّاً لقيادة المرحلة، في بلد تصدر كل قراراته المصيرية من كيان واحد وهو “الوياني الشعبية لتحرير تقراي”. ذلك الكيان الذي يتهدده صراع يكاد ينفجر ويفتك بالأخضر واليابس في بلد اقرب ما يكون الى الموت منه الى الحياة.

تقول المصادر بان مقدمة بيان التغيير التي تقول بتقدم النمو الاقتصادي ونجاح المشروع الوطني في البلاد في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية لم تكن الا بيانا سياسيا هي اقرب الى الدعائية منه الى الواقعية..

ومما يستحيل تخيله ان البلد الذي يدعي تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 10 و20% خلال عقدين متتاليين لا يحتمل ان يظل في قاع اقتصادات العالم. وضمن اقل الدول سدادا للمديونية بل تضاعف المديونية الخارجية رغم تنازل الدول الدائنة عن مستحقاتها باعتبارها ديون ميؤوس من سدادها… ومن ثم تزايد نسبة الفوائد المعروضة على كل قرض مقدم لاثيوبيا التي تلتهم كل المتاح لها من القروض.

بالمنطق المجرد وبموجب الدعاية والنسب المعلنة ربما كان اقتصاد هذا البلد سيقفز الى صدارة الاقتصادات النامية على اقل تقدير..

تشير التقارير الدولية الى انه وضمن موازنة الدولة العامة الاخيرة والفقيرة جدا (11 مليار دولار فقط!!!)

27.8% – هو حجم المهدر منها قبل وصولها الى الوزارات والمؤسسات صاحبة المخصصات، وذلك ضمن عمليات (الفساد الفوقي) المنظم.

15.5%-من ميزانية الدولة تذهب الى ايجار الموانيء.

11.8% -من ميزانية الدولة تذهب الى دفع فوائد الديون واجبة السداد..

44.9- فقط من الموازنة العامة للدولة يصل الى جهات الاختصاص التي بدورها قد تحسن نسبيا وقد لا تحسن ادارتها ضمن عمليات (الفساد التحتي).

– 460.7%- حجم العجز التجاري. وهذا يؤكد على مدى انحدار الاقتصاد وانهياره بشكل متسارع مما يعني توغل الفساد الشامل في كل مفاصل الدولة ومن ثم الاداء الاقتصادي..

تمكين شركة “ايفورت ُالتابعة للحزب الحاكم من التحكّم على ما نسبته 70% من اقتصاد البلد المتحرك والعمليات التنموية التي تعتمد كليا على القروض التي يتم تحميلها للدولة وتعبث بها مؤسسات الشركة اعلاه، ذات حال شركة البحر الاحمر التابعة للشعبية العابثة بكل مقدرات ارتريا..

في الجانب الآخر تشير التقارير الى ان النظام الحاكم في إثيوبيا لم يتمكن من تثبيت سياسته العامة التي يدير من خلالها البلاد والتي كان يفترض ان تصل الى النّضج اللازم والاستقرار الضروري خلال ربع قرن من تثبيتها ومن ثم لم يحقق التماسك اللازم المرتبط بالرغبة في الإستمرار بقدر ما هو تماسك الرّعب المنظم حيث تشير المعلومات الى تغلغل الكيانات الامنية في كل زوايا ادارات الأقاليم السياسية والامنية والاقتصادية بقيادة كوادر فوقية تقراوية ومن ثم كان اقرب انجازات هذا النظام السياسي الى الواقعية هو تحقيقه لانفراط العقد الإجتماعي الإثيوبي؟! والذي استمر قويا عبر التاريخ، فلا ثقة ولا ترحيب ولا تقارب ولا حتى رغبة في علاقة المصالح بين اي من مكوناته عدا ما يدعيه السياسيون واعلام النظام ومصفقيه!!!

سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا كان الفشل سيد الموقف، كما حال رفيق دربهم المدعو اساياس في ارتريا حيث تكرر الفشل الشامل وتعاظمت عمليات الرعب المنظم والتهجير القسري والاستئصال الثقافي.

اما بخصوص السياسة الاثيوبية الخارجية فبالرغم من الرغبة الجامحة من الدول الغربية لفرض اثيوبيا شرطي المنطقة فان الامور لم تسير نحو الوجهة المفضلة لديهم… نتناوله لاحقا.

أحمد فايد

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