صدور كتاب : تأريخ البلين الماضي والحاضر للباحث ادريس جميل

دراسة   علمية عن  تاريخ البلين   للدكتور  إدريس  جميل   وهي  تتناول تاريخ البلين ومحطاته الرئيسية التى شكلت التسلسل التاريخى لهم  ،أصولهم ومنحدرهم السلالي والموطني ، ومناطق ترحالهم و انتشارهم عبر التاريخ  في هذه المنطقة   وتطوّراتهم الاجتماعية و إسهاماتهم الثقافية والسياسية  و تطرق الدراسة أيضا  إلى أنماطهم المعيشية  وتحولاتهم الدينية ، وماشكّلوه  من تلاقح مع عناصر البيئة ومكوناتها من أرض وبشر، وما نشأ بينهم وبين الآخرين من وئام وصراع في موقع تواجدهم الحالي ، وما صاحب مسيرتهم من إنجازات وإخفاقات لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية . وتضم  الدراسة   وثائق تاريخية   مهمة   كما قامت  الدراسة  أيضا  بالنقد والتحليل   للكتابات السابقة  المكتوبة باللغات المختلفة  من  مستشرقين غربيين  وعربا   وأرتريين  وغيرهم  .   وجاءت  الدراسة   في 250  صفحة  من الحجم الكبير  في طبعة  أنيقة   وقسمت  إلى  مقدمة  وسبعة فصول  ينقسم كل منها   إلى عدة عنوانين  رئيسية   طبقا  للتسلسل  الزمني والموضوعي  وبناءً على المناقشات والتحليلات  السابقة   في سياق المنهج التاريخي التحليلي  انتهت الدراسة  بسرد الاستنتاجات  والخلاصات  التي  توصلت  إليها  .

 

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نشرت بواسطة في يونيو 21 2018 في صفحة الأخبار, التاريخية. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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