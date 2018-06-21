صدور كتاب : تأريخ البلين الماضي والحاضر للباحث ادريس جميل

دراسة علمية عن تاريخ البلين للدكتور إدريس جميل وهي تتناول تاريخ البلين ومحطاته الرئيسية التى شكلت التسلسل التاريخى لهم ،أصولهم ومنحدرهم السلالي والموطني ، ومناطق ترحالهم و انتشارهم عبر التاريخ في هذه المنطقة وتطوّراتهم الاجتماعية و إسهاماتهم الثقافية والسياسية و تطرق الدراسة أيضا إلى أنماطهم المعيشية وتحولاتهم الدينية ، وماشكّلوه من تلاقح مع عناصر البيئة ومكوناتها من أرض وبشر، وما نشأ بينهم وبين الآخرين من وئام وصراع في موقع تواجدهم الحالي ، وما صاحب مسيرتهم من إنجازات وإخفاقات لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية . وتضم الدراسة وثائق تاريخية مهمة كما قامت الدراسة أيضا بالنقد والتحليل للكتابات السابقة المكتوبة باللغات المختلفة من مستشرقين غربيين وعربا وأرتريين وغيرهم . وجاءت الدراسة في 250 صفحة من الحجم الكبير في طبعة أنيقة وقسمت إلى مقدمة وسبعة فصول ينقسم كل منها إلى عدة عنوانين رئيسية طبقا للتسلسل الزمني والموضوعي وبناءً على المناقشات والتحليلات السابقة في سياق المنهج التاريخي التحليلي انتهت الدراسة بسرد الاستنتاجات والخلاصات التي توصلت إليها .

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