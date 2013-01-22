الامم المتحدة تفرج عن 50 مليون دولار من أموال الطوارئ نصيب ارتريا 2 مليون دولار

فرجت : وكالات

قال صندوق الامم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ في بيان صحفي صادر في السادس عشر من أغسطس أن هذه الأموال سوف توفر مساعدات ضرورية لحوالى مليوني متضرر بما في ذلك حوالى 200 ألف لاجئ.

واضاف المصدر بينما تقوم الامم المتحدة بالافراج عن الخمسين مليون دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ لدعم عمليات الاغاثة ، الا انها تعاني نقصا في التمويل بشدة في ستة بلدان، بما في ذلك اليمن وإريتريا.

وقال صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (الصندوق) في بيان صحفي له أن هذه الأموال ستوفر مساعدة حاسمة ل 2 مليون شخص، بما في ذلك 200000 لاجئ، و 665000 شخص من المشردين داخليا، و 170000 شخص من اللاجئين العائدين و 530000 من لمتضررين في المجتمعات المضيفة للاجئين .

وقال الصندوق سوف تستخدم 13 مليون دولار لدعم عمليات الإغاثة في اليمن التي مزقتها الحرب، حيث يعيش أكثر من 82 في المائة من السكان في المخيمات ويحتاجون للمساعدة الإنسانية العاجلة ، ومليونى دولار لدعم الشركاء العاملبن في المجال الإنساني في إريتريا. وما تبقى من الأموال تذهب إلى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى (9مليون $)، تشاد (10مليون $)، الكونغو (11 مليون $) ورواندا (5مليون $)، وكلها بلدان افريقية عانت كثيرا بسبب النزاع المسلح، و عدم الاستقرار السياسي، ونقص الغذاء و تفشي الامراض.

وقال منسق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين “هذا التمويل هو شريان الحياة بالنسبة لأكثر الناس ضعفا في العالم المحاصرين في مناطق الأزمات المنسية”.

“في السنوات الأخيرة، وضعت أزمة اللاجئين العالمية ضغوطا هائلة على الصندوق لمساعدة الملايين من الناس الفارين من الصراعات التي ما زالت قائمة لعدم وجود حل سياسي لها.”

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