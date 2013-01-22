بيان : الاتحاد العام لنقابات عمال ارتريا

الاتحاد العام لنقابات عمال ارتريا

بيان الدورة الثالثة لاجتماعات الامانة العامة

عمال ارتريا الاوفياء

أبناء شعبنا الارتري الابي

عقدت الامانة العامة لاتحادكم المناضل الاتحاد العام لنقابات عمال ارتريا دورة إجتماعاتها الثالثة في ظل ظروف واوضاع وتفاعلات وطنية واقليمية ودولية مليئة بالاحداث والتطورات والمصاعب التي طالت حياة ومعاش الملايين واشتدت المصاعب أكثر على الكادحين الذين تقطعت بهم السبل وصاروا عرضة للموت والجوع وحتى نجنب شعبنا وبلادنا هذه المآلات الوخيمة لابد من تشديد النضال الجماعي الذي سيجنبنا الكثير من المخاطر الماثلة في محيطنا الاقليمي وتداعت الامانة العامة لتدارس اوضاعنا الوطنية والنقابية وجاء الزملاء كل من موقعه للوقوف أمام هذه التطورات المحتملة في منطقتنا وبلادنا خاصة وأن العمال هم طليعة من أسسوا ورفدوا النضال الارتري بقيادة جبهة التحرير الارترية وقدموا على طريق الحرية مئات الشهداء وعلى رأسهم الامين العام المؤسس القائد الشهيد على عثمان حنطي وعلى ذات الدرب استشهد الامين العام السابق لاتحادنا القائد الشهيد حشكب أبوراشد واتحاد قدم هؤلاء الشهداء وغيرهم من الابطال حري به أن ينهض بدوره القيادي بوصفه طليعة النضال الوطني والديمقراطي في بلادنا .

وحيت الامانة العامة في دورتها الثالثة القيادات والقواعد العمالية وعموم الكادحين والمناضلين في بلادنا لوقفتهم التاريخية في وجه الاستعمار وفي وجه الطغيان والاستبداد والاقصاء لما أطل في بلادنا وحيت صمودهم الاسطوري ونضالهم بلا هوادة من أجل حياة حرة كريمة لشعبنا الابي ووقفتهم في وجه الانحراف بالثورة عن مقاصدها الذي قادته الزمرة الديكتاتورية الانعزالية .

وأكد الاتحاد بوصفه جزءا من النضال الارتري الديمقراطي من أجل الحقوق والعدالة والديمقراطية بانه سيبقى راكزا في خندق المقاومة وسيستمر عطاؤه حتى ينتقل شعبنا للدولة الديمقراطية العادلة بكل أبنائها ولكل أبنائها وسيبقى في خندق الكفاح حتى يعود آخر مواطن ارتري من ارض اللجوء لنبني في بلادنا دولة المشاركة الوطنية والديمقراطية الدولة التي ستكون فيها السلطة إنعكاس لتركيب ومصالح الشعب كل الشعب الارتري .

وناقش الاجتماع باسهاب التقرير العام المقدم للدورة حول أوضاع الاتحاد والفروع ووقف على ماعقد من مؤتمرات وما تم من عمل في المرحلة الماضية وأمن على الاستمرارفي خط تنظيم الفروع وعقد مؤتمراتها وحصر عضويتها وتنظيم خلاياها وتنشيطها في العمل النضالي كما أهاب بالعمال بوصفهم طليعة النضال والقوى الأكثر تضررا من الطغيان برفع مساهماتهم واشتراكاتهم لدفع نضالنا للأمام .

عمالنا الاوفياء

أكدت أمانتكم العامة في دورة إجتماعاتها الثالثة على تقوية الاستمرار في اطارات العمل النقابي سواء في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أومنظمة العمل العربية أوالاتحاد النقابي العالمي بوصفها مواعين للنضاال العمالي المشترك وحيت نضالات سائر العمال المنضوين تحت لواء هذه المنظمات النقابية وأشادت بدورها في مناصرة نضال الشعب الارتري من أجل الحرية والكرامة وثمنت وقفتها بجانب الشعوب المضطهدة كما أشادت الامانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان بوصفه الاتحاد الشقيق الذي وقف بجانب ثورتنا ونضالنا العادل ضد القهر والاستعلاء والاستبداد وثمنت وقفته التاريخية بجانب اتحادنا المناضل وشعبنا الارتري المظلوم.

وأهابت الامانة العامة بأبناء شعبنا وشبابنا في المهجر والشتات وأشادت باعادة اصطفاهم مرة أخرى حول قضايا نضال شعبنا ودورهم الريادي المتعاظم الذي بداؤه في وقت ملحوظ مما لفت نظر الكثير من القوى الاقليمية والدولية لمعاناة الشعب الارتري وأشادت أمانة الاتحاد بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي يقودها هذا الشباب الغيور وخاصة بالوقفة التاريخية في جنيف بسويسرا في يونيو الماضي ويسرأمانة الاتحاد العام لنقابات عمال أرتريا أن يحي هذا اشباب الغيور الذي بدأ طريق النضال بنفسه ويدعوهم للمزيد من الالتفات للمزيد من الحركة في اوساط أقرانهم لدفعهم للنضال معاً نحو مزيد من التلاحم معا لانقاذ بلادنا وشعبنا من مآلات الدولة الفاشلة معا لافهام النظام الديكتاوري الانعزالي أن شباب إرتريا الغيورعاد وبقوة لساحات النضال وأنهم سيتقدمون المسيرة وأنهم ينتمون لشعب عظيم باسل قدم المثل في الشجاعة والتضحية كما ندعوهم للاستمرار في الوقفات الاحتجاجية في مختلف المناطق والبلدان وأينما توافرات أجواء ذلك النوع من النضال كما أهاب بهم لتنظيم صفوفهم فالشعوب المنظمة والمناضلة وحدها هي التي تنتصر .

ودعى الاجتماع أبناء إرتريا المناضلين في الفصائل الارترية كافة لتضافر جهودهم ولتجاوز الحواجز والمتاريس وتعزيز وتقوية المجلس الوطني الارتري للتغيير وناشد القوة الحية من تيارات ومناضلي شعبنا التي لازالت خارج مظلة المجلس بدفع فكرهم وطاقاتهم لتوسيع الماعون الماثل وتقوية النضال والالتحام بالمجلس للنضال معا ضد الاستبداد ولتجنيب بلادنا وشعبنا مآلات الدولة الفاشلة مؤمنين بأن الالتحام الذي نحققه اليوم سيوفر علينا الكثير في الغد ان الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال إرتريا تناشدكم جميعا للارتقاء ولو لمرة واحدة بنضالنا الوطني نحو التحدي الماثل مؤمنين بأن ارتريا الوطن الذي ولد عبر أرتال مئات ألوف الشهداء ولد ليبقى وطنا موحداً سيداً حرأ على أساس الحق والعدل والانصاف والحرية .

المجد لشعبنا الارتري الأبي

التحية لجيش التحرير الارتري

الخلود لشهدائنا الاماجد

الاتحاد العام لنقابات عمال إرتريا

الامانة العامة

أغسطس 2106م

مرتبط