التحالف بين الشايقية والبني عامر والفلاتة

يمكن وصف البني عامر او البلو بأنهم فولاني البجة و هم بذلك يشبهوا الشايقية الذين هم فولاني النوبيين. و الفولاني الابيض السحنة هم من التركمان مع البربر و الليبيين بينما الفولاني الاسمر و الاسود فهم رقيق الفولاني الابيض الذين تم انتزاعهم من مختلف القبائل الافريقية ابتداءا من ا لبيض في الجزائر و المغرب و موريتانيا في شمال افريقيا و كذلك الاسود من التكرور في غرب افريقيا و الهوسا في الوسط وصولا الي قبائل شرق افريقيا

و البني عامر و الشايقية تجمع بينهم عدة اصول و ايضا عدة صفات

فهما م ن القبائل القليلة االمتمرسة في الحرب و في غزو و التي يصفوها من قبيل التجمل بالفروسية

و نجد فيهما العنصر التركماني الوافد كما فيهم الرقيق من القبائل الاصيلة من البجة و النوبيين

كما عمل الشايقية و البني عامر بكثافة في حملات صيد و تجارة الرقيق من مختلف قبائل السودان و اثيوبيا و اريتريا

و ايضا اختلطوا بالرقيق الاسود و اختلفت سحناتهم من سمرة البجة و النوبيين الي بياض التركمان الي سودان الزنوج

و كلا الشايقية و البني عامر يدعي اصول عربية و لكن في حقيقة الامر فان اصولهم التركمانية و فدت للجزيرة العربية و لم تستقر بها بل عبروا بعد فترة زمنية قصيرة الي افريقيا عبر اليمن و منها الي اثيوبيا و ارض البجة و كان الطرق الثاني عبر سيناء و صحراء مصر الشرقية منها الي الصحراء النوبية



و هذا التحالف ياخذ شكل فكري ثقافي تاريخي من خلال برنامج كوش اصل الحضارة و كوش هي السودان. و يهدف هذا المشروع الي الطعن في اصالة مجموعة القبائل النوبية و كذلك مجموعة قبائل البجة و ايضا مجموعة قبائل كردفان و دارفور

بالاضافة للطعن في اصالة القبائل القديمة يهدف مشروع كوش الي اصباغ التحالف الجديد بين الشايقية و البني عامر و الفلاتة بصفة الاصالة و العراقة و الحقوق المشروعة للسيطرة علي شرق وغرب و شمال السودانو أيضا إرتريا و في الوقت الحاضر نجد قبيلة الشايقية و قبيلة البني عامر يحاولوا انشاء تحالف بينهما و يضم فيه كذلك قبيلة الفولاني و ذلك لتقوية مواقفهم في اراضي النوبة و اراضي البجة و اراضي كردفان و دارفور لحماية بعضهما البعض في وجة منافسيهم من القبائل الاخري في كل اقليمو هذا التحالف ياخذ شكل فكري ثقافي تاريخي من خلال برنامج كوش اصل الحضارة و كوش هي السودان. و يهدف هذا المشروع الي الطعن في اصالة مجموعة القبائل النوبية و كذلك مجموعة قبائل البجة و ايضا مجموعة قبائل كردفان و دارفور

بقلم المهندس طارق محمد عنتر

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