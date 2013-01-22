إعلامي إريتري بعد تعليق حظر “البوركيني” في فرنسا”: قضاء حقيقي

فرجت : مصر العربية

عبدالله بدير

علّق الإعلامي الإريتري عثمان آي فرح، على قرار مجلس الدولة الفرنسي بتعليق حظر لباس البحر الإسلامي المعروف باسم “البوركيني”.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “القضاء الفرنسي يحكم بأن منع ارتداء البوركيني في الشواطيء مخالف للقانون الفرنسي.. في كل الأحوال.. قضاء حقيقي وليس مثل القضاء اللي بالي بالكم”.

وأثار حظر لباس البحر الإسلامي المعروف باسم “البوركيني”على بعض الشواطىء الفرنسية موجة انتقادات في البلدان الأنجلوسكسونية التي اعتبرت منع الملابس التي تحمل دلالات دينية، عائقاً أمام الاندماج.

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة ثوب السباحة المعروف بـ”البوركيني”، مما أثار جدلًا بين أنصار تطبيق العلمانية والمدافعين عن حرية التعبير.

قرر مجلس الدولة بفرنسا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، اليوم الجمعة، تعليق قرار حظر لباس البحر للسباحة “البوركيني” جنوبي البلاد.

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