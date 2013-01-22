اعلان : معرض الكتاب ألآرترى السنوي الرابع

معرض الكتاب ألآرترى السنوي الرابع

برعاية التضامن

4th ANNUAL ERITREAN BOOK EXHIBITION

MELBOURNE – AUSTRALIA

يدعو التضامن كافة أعضاء الجالية اﻹرترية، الذين سوف يتشرف بزيارتهم لمعرض الكتاب اﻹرتري وذلك في دورته الرابعة، موشحة هذا العام بحلة جديدة تتخللها مجموعة جديدة قيمة ومتنوعة من كتب التراث اﻹرتري التي أعيد طبعها حديثا ونتمنى أن تنال إعجابكم

و سوف يقام في يوم اﻷحد الموافق 4 / 9 / 2016 في تمام الساعة 5 مساءا

المكان:

25 Mt. Alexander

Flemington Community Center

ولكم منا جزيل الشكر وجميل العرفان

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