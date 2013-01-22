اعلان : معرض الكتاب ألآرترى السنوي الرابع

tadamun

معرض الكتاب ألآرترى السنوي الرابع

برعاية التضامن

4th ANNUAL ERITREAN BOOK EXHIBITION

MELBOURNE – AUSTRALIA

 

يدعو التضامن كافة أعضاء الجالية اﻹرترية،  الذين سوف يتشرف بزيارتهم لمعرض الكتاب اﻹرتري  وذلك في دورته الرابعة، موشحة هذا العام بحلة جديدة تتخللها مجموعة جديدة قيمة ومتنوعة من كتب التراث اﻹرتري التي أعيد طبعها حديثا ونتمنى أن تنال إعجابكم

و سوف يقام في يوم اﻷحد الموافق  4 / 9 / 2016 في تمام الساعة  5 مساءا

المكان:

                                        25  Mt. Alexander 

               Flemington Community Center

ولكم منا جزيل الشكر وجميل العرفان

روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=37729

نشرت بواسطة في أغسطس 30 2016 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة

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