اعلان : معرض الكتاب ألآرترى السنوي الرابع
معرض الكتاب ألآرترى السنوي الرابع
برعاية التضامن
4th ANNUAL ERITREAN BOOK EXHIBITION
MELBOURNE – AUSTRALIA
يدعو التضامن كافة أعضاء الجالية اﻹرترية، الذين سوف يتشرف بزيارتهم لمعرض الكتاب اﻹرتري وذلك في دورته الرابعة، موشحة هذا العام بحلة جديدة تتخللها مجموعة جديدة قيمة ومتنوعة من كتب التراث اﻹرتري التي أعيد طبعها حديثا ونتمنى أن تنال إعجابكم
و سوف يقام في يوم اﻷحد الموافق 4 / 9 / 2016 في تمام الساعة 5 مساءا
المكان:
25 Mt. Alexander
Flemington Community Center
ولكم منا جزيل الشكر وجميل العرفان
روابط قصيرة: http://www.farajat.net/ar/?p=37729
نشرت بواسطة فرجت في أغسطس 30 2016 في صفحة المنبر الحر. يمكنك متابعة اى ردود على هذه المداخلة من خلال RSS 2.0. يمكنك ترك رد او اقتفاء الردود بواسطة