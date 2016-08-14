تنغري أو تنقري يعود لأصله التركماني

بقلم مهندس طارق محمد عنتر

هو الإله القومي للـغوكتورك ووصِفَ ب”إله الترك”.‏ وقد أقام خانات الغوكتورك حكمهم على أساس وصاية من تنغري. وعُرِفوا عامةً بأنهم أبناء تنغري. يلاحظ أن تنغري أو تنقري أخد يعود للشعوب التركمانية كحركة قومية.

أسم تنغري هو واحد من أسماء الإله الرئيسي الذي عبده الـترك والـمغول والمجريين بين القرنين السادس والتاسع.

التنغرية أو السماوية (بالإنجليزية:Tengrism) هي الديانة القديمة للشعوب التركية بكل أعراقها في أوطانهم الأصلية من منغوليا و كازاخ وأوزبك و حتي مستوطناتهم في الأناضول و البلقان و شرق أوروبا وكلمة تنغرية تعني السماء الزرقاء في التركية القديمة.

التنغرية لا تزال تتم ممارستها حتى اليوم. حتى أن هناك بعض السياسيين في قيرغيزستان يطالبون بأن تصبح الديانة الرسمية للدولة. فحديثاً بدأت تنتشر في دول مثل تتارستان، كازاخستان، قيرغيزستان.

ظهرت حركة التنغرية حوالي عام 1990 وتطورت ولا سيما في تتارستان حيث صدرت منذ عام 1997 كتابات و نشرات لها. وانتشر بعد ذلك في جميع أنحاء آسيا الوسطى و الصغري و من ضمنها تركيا.

كانت النتغرية الديانة الرسمية ل 6 من دول الترك من مجموع 17 دولة مذكورة في الشعار الرئاسي الرسمي لدولة تركيا الحالية.

تعتبرت الذئاب الرمادية حيوانات موقرة عند الترك المغول حيث يعتقدوا بأنهم ينحدرون مباشرةً من الذئاب. وتناولت الأساطير التركية عدد من القصص التي لعبت فيها الذئاب دوراً كبيراً ومنها الأسطورة التي تقول بان ذئباً رماديّاً قاد الأتراك إلى مواطنهم حيث ازدهروا وغزوا كل الشعوب المجاورة لهم.

و يرمز للذئب الرمادي بعلامة من اليد ويتم ذلك من خلال عقد الإبهام مع البنصر و الوسطي و رفع السبابة والخنصر. و تستخدم هذه العلامة من القبل المنظمات و الجماعات التركية المتطرفة و خاصة في دولة تركيا الآن. كما يوصف كمال أتاتورك مؤسس دولة تركيا في الأناضول بالذئب و يستخدم الأتراك كلمة “تنغري” المكتوبة بالخط التركي القديم علي ملابسهم و ممتلكاتهم و حتي أجسادهم للتعبير عن وطنيتهم و إنتمائهم التركي المحلي و الإقليمي.

يذكر الذئب في الإنجيل 13 مرة على شكل استعارات تدل على الجشع والدمار. وينص العهد الجديد على أن يسوع المسيح عليه السلام استشهد بالذئاب ليرمز إلى الأخطار التي سيواجهونها لو لم يتبعوه.