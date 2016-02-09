جبهة الإنقاذ الوطني تودع أحد مناضليها الأبطال

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تحتسب جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية عند الله أحد مناضليها الأبطال المغفور له بإذن الله إسماعيل أحمد الدين سليمان الذي لبى نداء ربه يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2016، في مدينة نورنبرج الألمانية، بعد معاناة طويلة من المرض، ووري الثرى في مدافن المدينة يوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2016 بمشاركة جمع غفير من زملائه في جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية والإرتريين الذين قدموا من مختلف المدن الألمانية والدول المجاورة، وكذلك عددٌ من أصدقائه الألمان وغيرهم من الجنسيات.

ولد الفقيد في مدينة مصوع في 14 أكتوبر 1954، وبعد أن أكمل الثانوية العليا في مصوع اضطر إلى الهجرة إلى جيبوتي لظروف سياسية، وكونه عضوًا في الخلايا السرية لجبهة التحرير الإرترية. وفي عام 1974 رحل إلى ألمانيا، حيث كان أحد المؤسسين لاتحاد الشباب الديمقراطي الإرتري في جبهة التحرير الإرترية. وكان الفقيد الراحل أحد أبرز كوادر التنظيم والاتحاد في ألمانيا وعموم أوروبا. وكان من المنظمين البارزين للمهرجان التاريخي الذي يعقد في كاسل سنويًّا.

عُرف المناضل الشهيد اسماعيل أحمد الدين. وسط زملائه بشكل خاص والإرتريين بشكل عام بإيمانه بوحدة إرتريا، أرضًا وشعبًا، وتمسكه بالمبادئ الوطنية، وصلابته في الدفاع عن تلك المبادئ في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإرترية تراجعا عن تلك المبادئ الوطنية السامية. وفضلاً عن ذلك يَعرِف كل من تعامل مع الفقيد الراحل دماثة أخلاقة ونبل سلوكه مع الجميع.

تغمدك الله أيها المناضل الكبير بواسع رحمته وأدخلك فسيح جناته، وألهم أسرتك الصغيرة، وشعبك الذي ناضلت من أجله طويلا ورفاقك في التنظيم، الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون ،،

الهيئة التنفيذية

لجبهة الإنقاذ الوطني الإرترية

2 / 9 / 2016

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