ملبورن تحيي ذكرى سبتمبر المجيدة

أحيت الجالية الارترية بمدينة ملبورن الأسترالية الذكرى 55 لسبتمبر 1961 يوم انطلاقة الثورة الارترية بقيادة الشهيد/ حامد ادريس عواتي ورفاقه.

وقد أقامت الجالية بهذه المناسبة احتفالية تخللتها أنشطة وفقرات، حضرها كبار شخصيات المدينة.

افتتح الحفل بكلمة لرئيس الجالية الأستاذ/ إبراهيم الحاج الذي تحدث عن سبتمبر ومكانتها بين أبناء الشعب الارتري، ثم تليت كلمات كانت أولها للسيدة كاترينا نائب عمدة ملبورن تبعتها كلمة المجلس الوطني الارتري للتغيير ألقاها الدكتور عبد الله جمعة.

تخلل الحفل العديد من الفقرات التي عبرت عن مناسبة سبتمبر، من ضمنها قصائد القاها كل من الأستاذ/عثمان بدوي عمريت والأستاذ/أحمد هبتيس والأستاذ/عبد الرازق سعد الله نالت استحسان الحضور كما أقيمت مباراة في كرة القدم.

شهد الحفل حضور كبير للعنصر النسائي ومشاركة لسيدات من جاليات القرن الافريقي كما حظي بتغطية إعلامية متميزة قام بها فريق موقع (عونا) الذي قام بنقل وقائعها على الهواء مباشرة.

صادف الحفل الذي أقيم يوم السبت الثالث من سبتمبر ذكرى استشهاد المناضل/ محمود حسب حيث تم تكريم أسرته بهذه المناسبة

ويجئ احتفال الجالية الارترية بملبورن بمناسبة سبتمبر في اطار الاحتفالات التي ينظمها الارتريون في المهجر هذه الأيام احياء للمناسبة التي اعلن فيها الكفاح المسلح في ارتريا ردا على إلغاء اثيوبيا النظام الفيدرالي القائم بينها وبين ارتريا واعلان ضمها واعتبارها احدى مقاطعاتها الامر الذي أدى بالشعب الارتري لان يخوض نضالا عسكريا لثلاث عقود توجت بتحرير ارتريا وخروج المحتل الاثيوبي دون ان ينال هذا الشعب حريته واستقلاله الحقيقي حيث سيطر تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا على السلطة بمفرده كما رفض أيضا السماح لللاجئين والمهاجرين بالعودة الى ديارهم وقام باعتقال رجال الدين الإسلامي أولا ثم اتبعه برجال الدين المسيحي وفتح معسكرات لتدريب الطلاب والشباب على استعمال السلاح وحمله ضمن مشروع الخدمة الوطنية التي لا نهاية لها.

وتشهد ارتريا اليوم أكبر موجات النزوح من كافة الاعمار حيث سجلت أعلى نسب مهاجرين يتجهون الى أوروبا وامريكا عبر الصحاري والبحار والمحيطات وراجت عمليات الاتجار بالبشر على الحدود الارترية ودول الجوار.

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تقرير اعده : هاشم سمرا

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